Kuzey Kore füzelerinde Batı izi: Sanıldığı kadar yalnız değil mi?

KUZEY KORE'YE HIZLI TESLİMAT HATTI

Analiz edilen füzelerin bazı parçalarının en son 2023'te üretildiği tespit edildi. Bu da Kuzey Kore'ye hızlı bir teslimat hattı olduğunu ortaya koyuyor.

Batı menşeli aksamların Kuzey Kore'ye nasıl gönderildiği ise henüz tespit edilemedi. Ancak uzmanlar, parçaların Çin üzerinden Pyongyang'a ulaştırılabileceğini düşünüyor.