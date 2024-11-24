Kuzey Kore füzelerinde Batı izi: Sanıldığı kadar yalnız değil mi?
Ukrayna topraklarına saldırılarda kullanılan Kuzey Kore menşeli füzelerin, Batı yapımı devrelerle çalıştığı tespit edildi. Füze enkazlarından alınan parçalar, silahların güdüm sistemlerinde ABD ve Avrupa yapımı devrelerin kullanıldığını gözler önüne seriyor. Askeri uzmanlara göre Kuzey Kore'nin kendisine ait olduğunu iddia ettiği füzelerin içeriğinde Kore malı neredeyse hiçbir şey yok. Ukrayna'da kullanılan füzelerin parçaları yüzde 75 oranında ABD merkezli şirketlerden geliyor. Üretim tarihleri ve parça yoğunluğu göz önüne alındığında ise Kuzey Kore'ye hızlı bir teslimat hattı olduğu ortaya çıkıyor.
BATI YAPIMI DEVRELERLE ÇALIŞIYOR
Ukraynalı yetkililer, topraklarına yönelik saldırılarda kullanılan Kuzey Kore menşeli füzelerin, Batı yapımı devrelerle çalıştığını ileri sürüyor.
Amerikan yayın kuruluşu CNN, Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait verileri kullanarak bir derleme yaptı.
Paylaşılan rakamlara göre bu yıl Ukrayna topraklarına düzenlenen saldırılarda toplamda 194 balistik füze kullanıldı. Kuzey Kore yapımı "KN-23" füzeleri bunun üçte birini oluşturuyor.