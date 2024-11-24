Kuzey Kore füzelerinde Batı izi: Sanıldığı kadar yalnız değil mi?

Ukrayna topraklarına saldırılarda kullanılan Kuzey Kore menşeli füzelerin, Batı yapımı devrelerle çalıştığı tespit edildi. Füze enkazlarından alınan parçalar, silahların güdüm sistemlerinde ABD ve Avrupa yapımı devrelerin kullanıldığını gözler önüne seriyor. Askeri uzmanlara göre Kuzey Kore'nin kendisine ait olduğunu iddia ettiği füzelerin içeriğinde Kore malı neredeyse hiçbir şey yok. Ukrayna'da kullanılan füzelerin parçaları yüzde 75 oranında ABD merkezli şirketlerden geliyor. Üretim tarihleri ve parça yoğunluğu göz önüne alındığında ise Kuzey Kore'ye hızlı bir teslimat hattı olduğu ortaya çıkıyor.

Kuzey Kore füzelerinde Batı izi: Sanıldığı kadar yalnız değil mi? - 1

BATI YAPIMI DEVRELERLE ÇALIŞIYOR

Ukraynalı yetkililer, topraklarına yönelik saldırılarda kullanılan Kuzey Kore menşeli füzelerin, Batı yapımı devrelerle çalıştığını ileri sürüyor.

Amerikan yayın kuruluşu CNN, Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait verileri kullanarak bir derleme yaptı.

Paylaşılan rakamlara göre bu yıl Ukrayna topraklarına düzenlenen saldırılarda toplamda 194 balistik füze kullanıldı. Kuzey Kore yapımı "KN-23" füzeleri bunun üçte birini oluşturuyor.

DÜNYA HABERLERİ

Kuzey Kore füzelerinde Batı izi: Sanıldığı kadar yalnız değil mi? - 2

DOKUZ BATILI ÜRETİCİ

Kuzey Kore füzelerinin genişleyen rolü nedeniyle, Ukraynalı yetkililer silahların enkazından alınan parçaları CNN ile paylaştı.

Bu parçalar, füzelerin güdüm sistemlerinde ABD ve Avrupa yapımı veya tasarımı devrelerin kullanıldığını gözler önüne seriyor.

Kuzey Kore füzelerinde kullanılan kritik bileşenler ABD, Hollanda ve İngiltere merkezli şirketler de dahil olmak üzere dokuz Batılı üretici tarafından üretiliyor.

Kuzey Kore füzelerinde Batı izi: Sanıldığı kadar yalnız değil mi? - 3

KUZEY KORE'YE HIZLI TESLİMAT HATTI

Analiz edilen füzelerin bazı parçalarının en son 2023'te üretildiği tespit edildi. Bu da Kuzey Kore'ye hızlı bir teslimat hattı olduğunu ortaya koyuyor.

Batı menşeli aksamların Kuzey Kore'ye nasıl gönderildiği ise henüz tespit edilemedi. Ancak uzmanlar, parçaların Çin üzerinden Pyongyang'a ulaştırılabileceğini düşünüyor.

Kuzey Kore füzelerinde Batı izi: Sanıldığı kadar yalnız değil mi? - 4

"FÜZELERDE KORE'YE AİT HİÇBİR ŞEY YOK"

Kiev'de Askeri Araştırma Laboratuvarı başkanı Andriy Kulchytskyi, "Füzeyi yönlendirmek ve uçurmak için çalışan her şey yabancı bileşenler. Tüm elektronik parçalar yabancı. İçinde Kore'ye ait hiçbir şey yok. Kore malı olan tek şey, çabuk paslanan ve aşınan metal." dedi.

Kuzey Kore füzelerinde Batı izi: Sanıldığı kadar yalnız değil mi? - 5

YÜZDE 75'İ ABD'Lİ ŞİRKETLERE AİT

İngiltere merkezli araştırma kuruluşu Conflict Armament Research (CAR) tarafından bu yılın başlarında yayınlanan bir rapora göre, Ukrayna savaşında kullanılan Kuzey Kore füzelerinin parçalarının yüzde 75'i ABD merkezli şirketlerden geliyordu.

Kuzey Kore füzelerinde Batı izi: Sanıldığı kadar yalnız değil mi? - 6

Başta ABD ve Ukrayna olmak üzere birçok Batılı ülke, Kuzey Kore'nin Ukrayna savaşında Rus cephesinde çatışmak için en az 10 bin asker gönderdiğini iddia etmişti.

Kuzey Kore füzelerinde Batı izi: Sanıldığı kadar yalnız değil mi? - 7

CNN, KN-23 füzelerinin, iki ülke arasında giderek genişleyen askeri dayanışmanın bir göstergesi olduğu yorumunda bulunuyor.

Kuzey Kore füzelerinde Batı izi: Sanıldığı kadar yalnız değil mi? - 8
DAHA FAZLA GÖSTER