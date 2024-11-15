Kuzey Kore İHA teknolojisini geliştiriyor: Kim Jong-un'dan "İntihar Dronları" için seri üretim talimatı!

YAPAY ZEKA VURGUSU

Burada yaptığı konuşmada, “Taktik piyade ve özel operasyon birimlerinde kullanılmak üzere çeşitli tiplerde daha fazla intihar dronunun yanı sıra stratejik keşif ve çok amaçlı saldırı dronları geliştirilmeli ve üretilmeli” diyen Kim, yapay zeka teknolojilerinin dron teknolojilerine entegre edilmesi gerektiğini vurgulamıştı.