Kuzey Kore İHA teknolojisini geliştiriyor: Kim Jong-un'dan "İntihar Dronları" için seri üretim talimatı!

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, insansız hava araçları üretim tesisini ziyaret ederek, yetkililere intihar dronlarının "tam ölçekli seri üretime geçmesi" talimatını verdi. Dron teknolojilerinin askeri caydırıcılık için temel gereklilik olduğuna dikkat çeken Kim, yapay zeka destekli İHA’lar üzerinde çalışmaya devam edileceğini belirtti.

Kuzey Kore İHA teknolojisini geliştiriyor: Kim Jong-un'dan "İntihar Dronları" için seri üretim talimatı! - 1

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, İnsansız Hava Teknolojileri Kompleksi'ni (UATC) ziyaret ederek farklı tiplerdeki intihar dronlarının üretim süreçleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

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Kuzey Kore İHA teknolojisini geliştiriyor: Kim Jong-un'dan "İntihar Dronları" için seri üretim talimatı! - 2

Resmi Kuzey Kore basınında yer alan haberlere göre üretilen dronların performans testini izleyen Kim, insansız hava araçlarının (İHA) taktik ve teknik özelliklerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kuzey Kore İHA teknolojisini geliştiriyor: Kim Jong-un'dan "İntihar Dronları" için seri üretim talimatı! - 3

"İHA BAŞARILARINI KABUL EDECEKLER"

Dronları aktif olarak kullanmaya yönelik askeri rekabetin dünyada giderek hızlandığına vurgu yapan Kim, “Dünyadaki askeri otoriteler İHA'ların büyük ve küçük çatışmalarda net başarılar elde ettiğini kabul edeceklerdir” şeklinde konuştu.

Kuzey Kore İHA teknolojisini geliştiriyor: Kim Jong-un'dan "İntihar Dronları" için seri üretim talimatı! - 4

TAM ÖLÇEKLİ SERİ ÜRETİM TALİMATI

Dron teknolojilerini geliştirmenin askeri açıdan temel bir gereklilik haline geldiğini ifade eden Kim, yetkililere “mümkün olan en kısa zamanda tam ölçekli seri üretime geçme” talimatı verdi. 

Kuzey Kore İHA teknolojisini geliştiriyor: Kim Jong-un'dan "İntihar Dronları" için seri üretim talimatı! - 5

"TEHDİTLERİ CAYDIRABİLİR"

Kuzey Kore'nin çeşitli tiplerde İHA’lar üretme imkan ve potansiyeline sahip olduğunu kaydeden Kim, bu araçların tehditleri aktif olarak caydırabileceğini hatırlattı.

Kuzey Kore İHA teknolojisini geliştiriyor: Kim Jong-un'dan "İntihar Dronları" için seri üretim talimatı! - 6

Kim, UATC'nin ulusal savunma yeteneklerinin güçlendirilmesinde kritik bir rol oynadığını da sözlerine ekledi.

Kuzey Kore İHA teknolojisini geliştiriyor: Kim Jong-un'dan "İntihar Dronları" için seri üretim talimatı! - 7

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Ağustos ayında Savunma Bilimleri Akademisi Dron Enstitüsü'nü denetleyerek üretilen yerli İHA’lar hakkında yetkililerden bilgi almıştı.

Kuzey Kore İHA teknolojisini geliştiriyor: Kim Jong-un'dan "İntihar Dronları" için seri üretim talimatı! - 8

YAPAY ZEKA VURGUSU

Burada yaptığı konuşmada, “Taktik piyade ve özel operasyon birimlerinde kullanılmak üzere çeşitli tiplerde daha fazla intihar dronunun yanı sıra stratejik keşif ve çok amaçlı saldırı dronları geliştirilmeli ve üretilmeli” diyen Kim, yapay zeka teknolojilerinin dron teknolojilerine entegre edilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

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