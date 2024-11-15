Kuzey Kore İHA teknolojisini geliştiriyor: Kim Jong-un'dan "İntihar Dronları" için seri üretim talimatı!
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, insansız hava araçları üretim tesisini ziyaret ederek, yetkililere intihar dronlarının "tam ölçekli seri üretime geçmesi" talimatını verdi. Dron teknolojilerinin askeri caydırıcılık için temel gereklilik olduğuna dikkat çeken Kim, yapay zeka destekli İHA’lar üzerinde çalışmaya devam edileceğini belirtti.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, İnsansız Hava Teknolojileri Kompleksi'ni (UATC) ziyaret ederek farklı tiplerdeki intihar dronlarının üretim süreçleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.