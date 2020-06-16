Kuzey Kore Kaesong'daki irtibat bürosunu havaya uçurdu

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 16.06.2020 - 08:27 | Son Güncelleme : 16.06.2020 - 10:54
ntv.com.tr
Güney Kore ve Kuzey Kore arasındaki gerginlik yeni bir boyuta tırmandı.
Güney'e kaçan Kuzey Korelilerden gelen propaganda mesajlarının ülkeye ulaşmasının ardından Kuzey Kore'den birkez daha asker sesleri yükseldi.
Kuzey Kore'nin, Koreler arası bir irtibat bürosu binasını havaya uçurduğu bildirildi.
Güney Kore Birleşme Bakanlığı, havaya uçurulan binanın, Kuzey Kore'nin sınır kenti Kaesong'da bulunduğunu duyurdu.
Pyonyang yönetimi, daha önce Güney Kore'deki aktivistlerin Kuzey'e broşür göndermesiyle iki ülke arasında tırmanan geriliminin ardından Seul yönetimini ortak irtibat ofisini kapatmakla tehdit etmişti.
Bazı uzmanlar, Kuzey Kore'nin, Seul yönetiminin ABD liderliğindeki yaptırımlar nedeniyle ortak ekonomik projeleri sürdürememesinden duyduğu hayal kırıklığını bu şekilde gösterdiğini ifade ediyor.
Kuzey Kore Ordusu, Güney Kore ile yükselen gerilimin ardından sınırındaki Askerden Arındırılmış Bölgeye (DMZ) döneceği tehdidinde de bulunmuştu.
Kararın, Kim Yo Jong ve Seul yönetiminin 2010'da 50 Güney Korelinin ölümüne yol açan iki saldırının arkasındaki isim olduğuna inandığı eski istihbarat birimi başkanı Kim Yong Chol tarafından verildiği kaydedilmişti.
Güney Kore'de, Kuzey sınırında balonla broşür atma, yıllardır aktivistlerin başvurduğu bir yöntem. Kuzey Kore, bu eylemi kendisine yönelik bir saldırı olarak değerlendiriyor.