Kuzey Kore Kaesong'daki irtibat bürosunu havaya uçurdu

Pyongyang yönetimi Kuzey Kore ve Güney Kore sınırındaki silahsız bölgeye asker sevkıyatı tehdidinde bulundu. Kore ordusu, "Ön cepheyi bir kaleye çevirmeye ve askeri teyakkuzu artırmaya hazırız" dedi. Kuzey Kore'nin, Koreler arası bir irtibat bürosu binasını havaya uçurduğu bildirildi. Güney Kore Birleşme Bakanlığı, havaya uçurulan binanın, Kuzey Kore'nin sınır kenti Kaesong'da bulunduğunu duyurdu. İki ülke arasında başlayan broşür gerginliği tırmanmaya devam ediyor.

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ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 16.06.2020 - 08:27

ntv.com.tr Güney Kore ve Kuzey Kore arasındaki gerginlik yeni bir boyuta tırmandı.



Güney'e kaçan Kuzey Korelilerden gelen propaganda mesajlarının ülkeye ulaşmasının ardından Kuzey Kore'den birkez daha asker sesleri yükseldi.

Kuzey Kore ordusundan yapılan açıklamada Güney Kore'yle sınırda bulunan silahsız bölgeye asker gönderileceği belirtti. Ordu silahsız bölgeye her an girmeye hazır olduklarını söyledi.



Açıklamada, "Ön cepheyi bir kaleye çevirmeye ve askeri teyakkuzu artırmaya hazırız" ifadelerine yer verildi.



Güney Kore savunma bakanlığı Kuzey'le gerginliğin artmasının ardından ABD'ye ortak çalıştıklarını söylemişti.

KUZEY KORE KAESONG'DAKİ İRTİBAT BÜROSUNU HAVAYA UÇURDU Kuzey Kore'nin, Koreler arası bir irtibat bürosu binasını havaya uçurduğu bildirildi. Güney Kore Birleşme Bakanlığı, havaya uçurulan binanın, Kuzey Kore'nin sınır kenti Kaesong'da bulunduğunu duyurdu. Pyonyang yönetimi, daha önce Güney Kore'deki aktivistlerin Kuzey'e broşür göndermesiyle iki ülke arasında tırmanan geriliminin ardından Seul yönetimini ortak irtibat ofisini kapatmakla tehdit etmişti.

Bazı uzmanlar, Kuzey Kore'nin, Seul yönetiminin ABD liderliğindeki yaptırımlar nedeniyle ortak ekonomik projeleri sürdürememesinden duyduğu hayal kırıklığını bu şekilde gösterdiğini ifade ediyor. Kuzey Kore Ordusu, Güney Kore ile yükselen gerilimin ardından sınırındaki Askerden Arındırılmış Bölgeye (DMZ) döneceği tehdidinde de bulunmuştu.

KIZKARDEŞTEN TEHDİT Silahlardan arındırılmış bölge Kore iç savaşından sonra iki ülke sınırları arasında bir tampon oluşturuyor. Kuzey Kore son yaptığı açıklamalarda bölgeye asker sevkiyatı planları yaptıklarını aktarmıştı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un devlet yönetiminde söz sahibi olan kızkardeşi Kim Yo-jong, "Artık Güney Koreli yetkililerle bağları koparmanın zamanı geldi" ifadelerini kullanmıştı.

Kim, Seul yönetimine karşı ordunun gerekli adımları atması ve planlaması için görevlendirildiğini açıklayarak, Güney Kore’yi "düşman" olarak nitelendirdi ve yakında Seul'un iki ülke sınırındaki "işe yaramaz" irtibat bürosunun çöküşüne tanık olacağını kaydetti.

Güney Kore’ye karşı uygulanacak misillemenin bir sonraki adımını ülkesinin askeri liderlerine bırakacağını vurgulayan Kim, "ordunun Kuzey Kore halkının kızgınlığını yatıştırmak için bir şeyler belirleyeceğini ve bunu kesinlikle yerine getireceklerine inandığını" aktardı.

Kardeş Kim'in açıklaması, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı ABD İşleri Departmanı Genel Direktörü Kwon Jong Gun'un, Güney Kore'nin nükleer silah karşıtı çıkışlarının gereksiz olduğunu belirterek, bu söylemlerine son vermesi çağrısında bulunmasının ardından saatler sonra geldi.

BROŞÜR KRİZİ 10 Haziran'da Güney Kore Birleşme Bakanlığı, sınırdan Kuzey Kore'ye broşür balonları gönderen Özgür Kuzey Kore Savaşçıları ve Keunsaem grupları hakkında polise şikayette bulunacağını açıklamıştı.



9 Haziran'da Pyongyang yönetimin, Güney Kore ile tüm sınır ötesi iletişim hatlarını keseceğini duyurmuştu.

Kararın, Kim Yo Jong ve Seul yönetiminin 2010'da 50 Güney Korelinin ölümüne yol açan iki saldırının arkasındaki isim olduğuna inandığı eski istihbarat birimi başkanı Kim Yong Chol tarafından verildiği kaydedilmişti.



Güney Kore'de, Kuzey sınırında balonla broşür atma, yıllardır aktivistlerin başvurduğu bir yöntem. Kuzey Kore, bu eylemi kendisine yönelik bir saldırı olarak değerlendiriyor.

Seul yönetimi, gerilimin yüksek olduğu dönemlerde bu tür eylemleri önlemek için bölgeye polis ekipleri gönderirken, Kuzey Kore'nin bunları tamamen yasaklaması yönündeki çağrılarına aktivistlerin özgürce hareket etme hakkı bulunduğunu vurgulayarak direniyordu.

Kim Yo Jong, 4 Haziran'da, broşürlerin yer aldığı balonları uçuran ilticacılar için "ana vatanlarına ihanet eden alçaklar ve melez köpekler" ifadesini kullanarak, "Güney Koreli yetkililer, birtakım mazeretler sunarken bu durumun devam etmesine izin vermeyi sürdürürse ağır bir bedel ödemek zorunda kalacaktır." sözlerine yer vermişti.

Güney ve Kuzey Kore arasında, irtibat bürosu aracılığıyla her gün yerel saatle biri 09.00 ve diğeri 17.00'de olmak üzere iki telefon görüşmesi gerçekleştiriliyordu.