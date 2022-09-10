Kuzey Kore kuruluşunun 74. yılını görkemli bir törenle kutladı

Kuzey Kore, ülkenin 74. kuruluş yıl dönümünü düzenlenen görkemli bir törenle kutladı.

Haberler - İHA 10.09.2022 - 12:35

Kuzey Kore kuruluşunun 74. yılını görkemli bir törenle kutladı - 1

'nin kuruluş yıldönümü törenlerle kutlandı. Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Ajansı'nda (KCNA) yer alan habere göre halkın ülkenin kurucusu Kim Il Sung ve eski Devlet Başkanı Kim Jong Il'in mezarlarına ev sahipliği yapan Kumsusan Güneş Sarayı'nı ziyaret ederek eski liderlere saygılarını sundu.

Kuzey Kore kuruluşunun 74. yılını görkemli bir törenle kutladı - 2

Öğrenci ve işçi örgütleri yurdun çeşitli yerlerinde bulunan devlet büyüklerinin betimlendiği mozaikleri ziyaret etti.

Kuzey Kore kuruluşunun 74. yılını görkemli bir törenle kutladı - 3

Gençler ve kadın sendikası üyelerinin ülkenin farklı yerlerinde dans ve spor etkinlikleri düzenleyerek kuruluş gününü kutladığı belirtilirken, gece ise Pyongyang'da görkemli bir kutlama töreni düzenlendiği kaydedildi.

Kuzey Kore kuruluşunun 74. yılını görkemli bir törenle kutladı - 4

Haberde, "74. kuruluş yıldönümü kutlamaları, davanın öncüsü ve liderleri olan Başkan Kim Il-sung ve Başkan Kim Jong-il'in heykellerinin bulunduğu Pyongyang'daki Mansu Tepesi'nin eteğinde ihtişamlı bir şekilde gerçekleştirildi" denildi. Paraşütçülerin de dahil olduğu bir hava gösterisinin yapıldığı kutlamalara Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve eşi Ri Sol-ju'nun katıldığı ifade edildi

Kuzey Kore kuruluşunun 74. yılını görkemli bir törenle kutladı - 5

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un geçtiğimiz çarşamba günü başlayan Yüksek Halk Meclisi (SPA) Olağan Kurulunun 2. oturumunda, ülkesinin nükleer silah ve füzelerden asla vazgeçmeyeceğini söylemişti.

Kuzey Kore kuruluşunun 74. yılını görkemli bir törenle kutladı - 6

Önemli günlerde askeri geçit törenleri düzenleyerek son geliştirdiği silahları dünya kamuoyuna gösteren Pyongyang'ın ülkenin 74. kuruluş yıldönümü kutlamalarında da benzer bir yol izleyip izlemeyeceği merak konusu olmuştu.

Kuzey Kore kuruluşunun 74. yılını görkemli bir törenle kutladı - 7
Kuzey Kore kuruluşunun 74. yılını görkemli bir törenle kutladı - 8
Kuzey Kore kuruluşunun 74. yılını görkemli bir törenle kutladı - 9
Kuzey Kore kuruluşunun 74. yılını görkemli bir törenle kutladı - 10
Kuzey Kore kuruluşunun 74. yılını görkemli bir törenle kutladı - 11
Kuzey Kore kuruluşunun 74. yılını görkemli bir törenle kutladı - 12
Kuzey Kore kuruluşunun 74. yılını görkemli bir törenle kutladı - 13
Kuzey Kore kuruluşunun 74. yılını görkemli bir törenle kutladı - 14
Kuzey Kore kuruluşunun 74. yılını görkemli bir törenle kutladı - 15
Kuzey Kore kuruluşunun 74. yılını görkemli bir törenle kutladı - 16
Kuzey Kore kuruluşunun 74. yılını görkemli bir törenle kutladı - 17
Kuzey Kore kuruluşunun 74. yılını görkemli bir törenle kutladı - 18
Kuzey Kore kuruluşunun 74. yılını görkemli bir törenle kutladı - 19
Kuzey Kore kuruluşunun 74. yılını görkemli bir törenle kutladı - 20
Kuzey Kore kuruluşunun 74. yılını görkemli bir törenle kutladı - 21
Kuzey Kore kuruluşunun 74. yılını görkemli bir törenle kutladı - 22
Kuzey Kore kuruluşunun 74. yılını görkemli bir törenle kutladı - 23
Kuzey Kore kuruluşunun 74. yılını görkemli bir törenle kutladı - 24
Kuzey Kore kuruluşunun 74. yılını görkemli bir törenle kutladı - 25
Kuzey Kore kuruluşunun 74. yılını görkemli bir törenle kutladı - 26
Kuzey Kore kuruluşunun 74. yılını görkemli bir törenle kutladı - 27
Kuzey Kore kuruluşunun 74. yılını görkemli bir törenle kutladı - 28
Kuzey Kore kuruluşunun 74. yılını görkemli bir törenle kutladı - 29
Kuzey Kore kuruluşunun 74. yılını görkemli bir törenle kutladı - 30
Kuzey Kore kuruluşunun 74. yılını görkemli bir törenle kutladı - 31

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER