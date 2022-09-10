Kuzey Kore kuruluşunun 74. yılını görkemli bir törenle kutladı

Haberde, "74. kuruluş yıldönümü kutlamaları, davanın öncüsü ve liderleri olan Başkan Kim Il-sung ve Başkan Kim Jong-il'in heykellerinin bulunduğu Pyongyang'daki Mansu Tepesi'nin eteğinde ihtişamlı bir şekilde gerçekleştirildi" denildi. Paraşütçülerin de dahil olduğu bir hava gösterisinin yapıldığı kutlamalara Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve eşi Ri Sol-ju'nun katıldığı ifade edildi