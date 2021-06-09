Kuzey Kore lideri Kim Jong-un eridi: Son fotoğrafları sağlığıyla ilgili endişeye yol açtı

Yaklaşık bir aylık bir sürenin ardından iktirdaki Kuzey Kore İşçi Partisi’nin toplantısında konuşan Kim Jong’un’un oldukça zayıfladığı görüldü. Geçen yıl 140 kilo olduğu düşünülen Kuzey Kore liderinin yeni görünümü, sağlığıyla ilgili spekülasyonları artırdı. Öte yandan Kuzey Kore, corona virüs pandemisi, bir dizi doğal afeti rejimin nükleer füze programlarına yanıt olarak uygulanan uluslararası yaptırımlar ve Çin ile ticarette yaşanan dramatik düşüşün tetiklediği gıda kıtlığı ve ekonomik krizle mücadele ediyor.

ntv.com.tr - Reuters 09.06.2021 - 10:39

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un eridi: Son fotoğrafları sağlığıyla ilgili endişeye yol açtı - 1

Geçen hafta sonlarında bir iktidar partisi politbüro toplantısında konuşan Kim'in fotoğraflarını analiz eden NK News, bir ayın ardından ilk kez kamuoyu önüne çıkan Kim Jong-un’un "önemli miktarda kilo" kaybettiğini açıkladı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un eridi: Son fotoğrafları sağlığıyla ilgili endişeye yol açtı - 2

SAATİNİN KAYIŞINI SIKTI

Seul merkezli web sitesi, 37 yaşındaki Kim'in en sevdiği ve 12 bin dolar değerinde olduğu tahmin edilen saatinin kayışının bollaştığını gösteren büyütülmüş görüntüler yayınladı. Fotoğraflarda, Kim’in sol bileğinin bu yıl Kasım 2020 ve Mart aylarında çekilen benzer görüntülerden çok daha ince olduğunu gösteriyor.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un eridi: Son fotoğrafları sağlığıyla ilgili endişeye yol açtı - 3

Babası Kim Jong-il'i Aralık 2011'de kalp krizinden yitiren Kim’in ağır bir sigara tiryakisi olduğu belirtilirken, kilosuna ve yaşam tarzı nedeniyle sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği belirtildi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un eridi: Son fotoğrafları sağlığıyla ilgili endişeye yol açtı - 4

GEÇEN YIL 140 KİLO OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYORDU

NK News, Güney Kore ulusal istihbarat servisinin geçen yıl Kim'in 140 kilogram ağırlığa sahip olduğuna inandığını ve 2011 sonlarında iktidara geldiğinden bu yana yılda ortalama 6-7 kg kazandığına düşündüklerini yazdı.

Ancak, Kim'in değişen görünümünün bir hastalığın sonucu mu yoksa bilinçli bir kilo verme kararı mı olduğu net değil.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un eridi: Son fotoğrafları sağlığıyla ilgili endişeye yol açtı - 5

KUZEY KORE EKONOMİK KRİZLE MÜCADELE EDİYOR

Bir analist NK News'e, liderin evde durumunu iyileştirmek için kilo vermeye karar vermiş olabileceğini söyledi. Çünkü Kuzey Kore, corona virüs pandemisi, bir dizi doğal afet rejimin nükleer ve balistik füze programlarına yanıt olarak uygulanan uluslararası yaptırımlar sırasında Çin ile ticarette yaşanan dramatik düşüşün tetiklediği gıda kıtlığı ve ekonomik krizle mücadele ediyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un eridi: Son fotoğrafları sağlığıyla ilgili endişeye yol açtı - 6

SAĞLIYLA İLGİLİ SÜREKLİ ÇEŞİTLİ İDDİALAR ORTAYA ATILIYOR

Öte yandan, Kim'in sağlığı, sık sık bir spekülasyon kaynağı olmaya devam ediyor. Kuzey Kore lideri 2014 yılında, bir bastonla tekrar ortaya çıkmadan önce yaklaşık altı hafta gözden kayboldu. Günler sonra, Güney Kore İstihbarat Ajansı Kim’in ayak bileğindeki kisti çıkarmak için ameliyat olduğunu iddia etti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un eridi: Son fotoğrafları sağlığıyla ilgili endişeye yol açtı - 7

KUZEY KORE, ÜLKEDE HALA COVİD-19 VAKASI OLMADIĞI KONUSNDA ISRARCI

Geçen baharda yaşanan üç haftalık bir yokluk ise, Kim’in kalp ameliyatı geçirdikten sonra ciddi şekilde hastalandığına dair söylentilere yol açtı ve bazı uzmanlar onun öldüğünü ileri sürdü. Daha makul bir teori ise  pandemi sırasında bir önlem olarak ailesiyle birlikte tecrit altında tutulmasıydı.

Ancak, Kim Jong-un son fotoğraflı onun oldukça sağlıklı olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte, Kuzey Kore, Çin ve Rusya ile sınırlarını kapattıktan ve hava yolculuğunu durdurduktan sonra ülkede  tek bir Covid-19  vakası bulunmadığına dair  ısrar etmeye devam ediyor.

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