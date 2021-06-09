Kuzey Kore lideri Kim Jong-un eridi: Son fotoğrafları sağlığıyla ilgili endişeye yol açtı

KUZEY KORE, ÜLKEDE HALA COVİD-19 VAKASI OLMADIĞI KONUSNDA ISRARCI

Geçen baharda yaşanan üç haftalık bir yokluk ise, Kim’in kalp ameliyatı geçirdikten sonra ciddi şekilde hastalandığına dair söylentilere yol açtı ve bazı uzmanlar onun öldüğünü ileri sürdü. Daha makul bir teori ise pandemi sırasında bir önlem olarak ailesiyle birlikte tecrit altında tutulmasıydı.

Ancak, Kim Jong-un son fotoğraflı onun oldukça sağlıklı olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte, Kuzey Kore, Çin ve Rusya ile sınırlarını kapattıktan ve hava yolculuğunu durdurduktan sonra ülkede tek bir Covid-19 vakası bulunmadığına dair ısrar etmeye devam ediyor.