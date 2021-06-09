Kuzey Kore lideri Kim Jong-un eridi: Son fotoğrafları sağlığıyla ilgili endişeye yol açtı

ntv.com.tr - Reuters 09.06.2021 - 10:39
Geçen hafta sonlarında bir iktidar partisi politbüro toplantısında konuşan Kim'in fotoğraflarını analiz eden NK News, bir ayın ardından ilk kez kamuoyu önüne çıkan Kim Jong-un’un "önemli miktarda kilo" kaybettiğini açıkladı.
Babası Kim Jong-il'i Aralık 2011'de kalp krizinden yitiren Kim’in ağır bir sigara tiryakisi olduğu belirtilirken, kilosuna ve yaşam tarzı nedeniyle sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği belirtildi.
NK News, Güney Kore ulusal istihbarat servisinin geçen yıl Kim'in 140 kilogram ağırlığa sahip olduğuna inandığını ve 2011 sonlarında iktidara geldiğinden bu yana yılda ortalama 6-7 kg kazandığına düşündüklerini yazdı.
Ancak, Kim'in değişen görünümünün bir hastalığın sonucu mu yoksa bilinçli bir kilo verme kararı mı olduğu net değil.
Bir analist NK News'e, liderin evde durumunu iyileştirmek için kilo vermeye karar vermiş olabileceğini söyledi. Çünkü Kuzey Kore, corona virüs pandemisi, bir dizi doğal afet rejimin nükleer ve balistik füze programlarına yanıt olarak uygulanan uluslararası yaptırımlar sırasında Çin ile ticarette yaşanan dramatik düşüşün tetiklediği gıda kıtlığı ve ekonomik krizle mücadele ediyor.
Öte yandan, Kim'in sağlığı, sık sık bir spekülasyon kaynağı olmaya devam ediyor. Kuzey Kore lideri 2014 yılında, bir bastonla tekrar ortaya çıkmadan önce yaklaşık altı hafta gözden kayboldu. Günler sonra, Güney Kore İstihbarat Ajansı Kim’in ayak bileğindeki kisti çıkarmak için ameliyat olduğunu iddia etti.
Geçen baharda yaşanan üç haftalık bir yokluk ise, Kim’in kalp ameliyatı geçirdikten sonra ciddi şekilde hastalandığına dair söylentilere yol açtı ve bazı uzmanlar onun öldüğünü ileri sürdü. Daha makul bir teori ise pandemi sırasında bir önlem olarak ailesiyle birlikte tecrit altında tutulmasıydı.
Ancak, Kim Jong-un son fotoğraflı onun oldukça sağlıklı olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte, Kuzey Kore, Çin ve Rusya ile sınırlarını kapattıktan ve hava yolculuğunu durdurduktan sonra ülkede tek bir Covid-19 vakası bulunmadığına dair ısrar etmeye devam ediyor.