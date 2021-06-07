Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, kot pantolon ve yabancı filmlere karşı neden savaş açtı?

“SİLAHSIZ BİR SAVAŞ”

“İnternetsiz, sosyal medyasız ve ülke liderlerinin duymanızı istediklerini size söylemek için tasarlanmış yalnızca birkaç devlet kontrollü televizyon kanalının olduğu sürekli bir karantina altında olduğunuzu hayal edin”. BBC’ye konuşan muhalif Kuzey Koreliler, ülkedeki durumu bu cümlelerle özetliyor.

Şimdi Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, rejimin "gerici düşünce" olarak tanımladığı şeye karşı kapsamlı yeni bir yasa getirerek ülkedeki baskıcı tutumu daha da sıkılaştı. Güney Kore, ABD veya Japonya'dan gelen film ve dizi gibi medya ürünleriyle herkes şimdi ölüm cezasıyla karşı karşıya. İzlerken yakalananlar ise 15 yıl hapse mahkum ediliyor.

Son zamanlarda, Kim devlet medyasına ülkenin Gençlik Birliği'ni gençler arasındaki "tatsız, bireyci, anti-sosyalist davranışları" yıkmaya çağıran bir mektup yazdı. "Tehlikeli zehirler" olarak nitelendirdiği yabancı konuşmaları, saç stillerini ve kıyafetleri durdurmak istediğini duyurdu.