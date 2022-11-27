Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan kızıyla yeni fotoğraflar

Geçtiğimiz hafta ilk kez kızıyla kameralar karşısına geçen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan yeni fotoğraflar geldi. Baba-kız asker, bilim insanları ve halkla birlikte poz verirken görülüyor. İkinci kez servis edilen fotoğraflar "kızını liderlik pozisyonu için hazırlıyor" yorumlarını da beraberinde getirdi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan kızıyla yeni fotoğraflar - 1

Kuzey Kore lideri, kıtalararası füze denemesinde yine kızıyla görüntülendi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan kızıyla yeni fotoğraflar - 2

Kuzey Kore devlet medyası tarafından servis edilen fotoğrafların ne zaman çekildiği bilinmiyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan kızıyla yeni fotoğraflar - 3

Kuzey Kore'nin "Hwasong-17" adlı yeni kıtalararası balistik füzesinin deneme fırlatışı sırasında çekildiği belirtiliyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan kızıyla yeni fotoğraflar - 4

Kim Jong Un, nihai amaçlarının dünyanın en büyük nükleer gücü haline gelmek olduğunu söyledi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan kızıyla yeni fotoğraflar - 5

"Hwasong-17"nin Kuzey Kore'nin şimdiye kadar geliştirdiği en büyük balistik füze olduğu belirtiliyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan kızıyla yeni fotoğraflar - 6

Fotoğraflarda baba-kız askerler, bilim insanları ve halkla birlikte poz verirken görülüyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan kızıyla yeni fotoğraflar - 7

YENİ LİDER KIZI MI?

Geçtiğimiz hafta ilk kez kızıyla birlikte kamera karşısına geçen Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un'un ikinci kez kızıyla poz vermesi "kızını liderlik pozisyonu için hazırlıyor" yorumlarına neden oldu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan kızıyla yeni fotoğraflar - 8

Kuzey Kore lideri'nin çocuklarıyla ilgili bilgi oldukça kısıtlı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan kızıyla yeni fotoğraflar - 9

Batı basını çiftin ikisi kız, biri erkek üç çocuğu olduğunu belirtiyor.

Ancak batı basını ikisi kız, biri erkek üç çocuğu olduğunu belirtiyor.

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