Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan kızıyla yeni fotoğraflar

Kuzey Kore lideri, kıtalararası füze denemesinde yine kızıyla görüntülendi.
Kuzey Kore devlet medyası tarafından servis edilen fotoğrafların ne zaman çekildiği bilinmiyor.
Kuzey Kore'nin "Hwasong-17" adlı yeni kıtalararası balistik füzesinin deneme fırlatışı sırasında çekildiği belirtiliyor.
Kim Jong Un, nihai amaçlarının dünyanın en büyük nükleer gücü haline gelmek olduğunu söyledi.
"Hwasong-17"nin Kuzey Kore'nin şimdiye kadar geliştirdiği en büyük balistik füze olduğu belirtiliyor.
Fotoğraflarda baba-kız askerler, bilim insanları ve halkla birlikte poz verirken görülüyor.
Geçtiğimiz hafta ilk kez kızıyla birlikte kamera karşısına geçen Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un'un ikinci kez kızıyla poz vermesi "kızını liderlik pozisyonu için hazırlıyor" yorumlarına neden oldu.
Kuzey Kore lideri'nin çocuklarıyla ilgili bilgi oldukça kısıtlı.
Batı basını çiftin ikisi kız, biri erkek üç çocuğu olduğunu belirtiyor.
Ancak batı basını ikisi kız, biri erkek üç çocuğu olduğunu belirtiyor.