Kuzey Kore lideri Kim Jong-un futbol maçını kızıyla izledi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, babası Kim Jo'nun doğum günü kutlamaları kapsamında düzenlenen futbol maçına kızını da götürdü. Liderin kızı Ju-ae, ilk kez askeri olmayan bir etkinlikte ortaya çıkmış oldu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un futbol maçını kızıyla izledi - 1

Yonhap'ın Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) dayandırdığı habere göre, 16 Şubat'ta başlayan, iki günlük ulusal bayram olarak kabul edilen Kim Jong-il'in doğum günü kutlamalarında, dün Kabine ile Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri arasında futbol maçı yapıldı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un futbol maçını kızıyla izledi - 2

Medyaya servis edilen fotoğraflarda, Kim ve kızı Ju-ae'nin, aralarında Başbakan Kim Tok-hun ve iktidardaki İşçi Partisi Merkez Komitesinin üst düzey yetkilileriyle tribünde maç izlediği görülüyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un futbol maçını kızıyla izledi - 3

KCNA'nın haberinde, Ju-ae'den ismiyle değil, Kim'in "sevgili kızı" şeklinde bahsedildi.

Kim'in kız kardeşi Kim Yo-jong da maçı aynı tribünde izledi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un futbol maçını kızıyla izledi - 4

Öte yandan Kim'in, 10 yaşlarında olduğu değerlendirilen kızının yanında sigara içtiği görüldü.

Söz konusu kareler dahil, altıncı kez medyada görülen Ju-ae, askeri olmayan bir etkinlikte ilk kez ortaya çıkmış oldu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un futbol maçını kızıyla izledi - 5

Gözlemciler, futbol maçında aile fotoğrafı verilmesinin, Kim hanedanının "Paektu soyunun" meşruiyetini göstermeyi amaçladığını düşünüyor.

Bu arada maç, Kuzey Kore Milli Savunma Bakanlığının 3-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER