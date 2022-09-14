Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yanında yer alan gizemli kadın merak uyandırdı

KIZ KARDEŞİ OLABİLİR

Diğer taraftan, kadının 30'lu veya 40'lı yaşlarında olduğu ve Kim'in akrabalarından biri olabileceği tahmin edildi Kuzey Kore liderinin, her ikisi de 1970'lerde doğan Kim Sol-song ve Kim Chun-song adında en az iki üvey kız kardeşi olduğu düşünülüyor.

NK News, Kim’in ablası Kim Sol-song'un "perde arkasında parti liderliğinde aktif olarak kalmış" olabileceğini söyledi. Kim Chun-song hakkında ise çok az şey biliniyor.