Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yanında yer alan gizemli kadın merak uyandırdı

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un’un son görüntülerinde, genellikle sade bir takım elbise, gözlük ve siyah bir el çantasıyla görülen kadın dikkat çekti. 30'lu veya 40'lı yaşlarında olduğu düşünülen kadının kimliğiyle ilgili henüz hiçbir açıklama yapılmadı.

Haberler - ntv.com.tr 14.09.2022 - 09:42 | Son Güncelleme : 14.09.2022 - 09:48

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yanında yer alan gizemli kadın merak uyandırdı - 1

Kimliği henüz açıklanmayan kadın geçen hafta büyük bir açık hava konseri sırasında liderinin yanındaydı. Ayrıca, Kim'in nükleer silahlardan asla vazgeçmeyeceğine yemin ettiği Yüksek Halk Meclisi'ne yaptığı bir konuşmada aynı kadın belge taşırken görüldü.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yanında yer alan gizemli kadın merak uyandırdı - 2

Kuzey Kore'nin sıkı bir şekilde kontrol edilen devlet medyası, kadını bazen Kim'in yanında, bazen de arka planda gösteren fotoğrafları veya videoları aylardır yayınlıyor, ancak onun ismini asla açıklamadı. 

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yanında yer alan gizemli kadın merak uyandırdı - 3

ABD merkezli web sitesi NK News, “Genellikle, Kuzey Kore liderinin her zaman telefon, sigara veya ilaç gibi ihtiyaç duyduğu eşyaları içeren bir el çantası taşırken görülüyor” değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yanında yer alan gizemli kadın merak uyandırdı - 4

KIZ KARDEŞİ OLABİLİR

Diğer taraftan, kadının 30'lu veya 40'lı yaşlarında olduğu ve Kim'in akrabalarından biri olabileceği tahmin edildi Kuzey Kore liderinin, her ikisi de 1970'lerde doğan Kim Sol-song ve Kim Chun-song adında en az iki üvey kız kardeşi olduğu düşünülüyor.

NK News, Kim’in ablası Kim Sol-song'un "perde arkasında parti liderliğinde aktif olarak kalmış" olabileceğini söyledi. Kim Chun-song hakkında ise çok az şey biliniyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yanında yer alan gizemli kadın merak uyandırdı - 5

1948'de Kim Il-sung tarafından kurulan Kim hanedanı, üç kuşak boyunca demir yumrukla hüküm sürdü ve kadınları nadiren üst düzey görevlere atadı. 

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yanında yer alan gizemli kadın merak uyandırdı - 6

Ancak Kim Jong-un, birkaç kadının hem resmi hem de gayri resmi olarak güçlü pozisyonlara girmesine izin verdi.

Bunlardan en ünlüsü ise  ağabeyinin ardından, Kuzey Kore rejiminde tek başına en önemli figür haline gelen ve Kim'in baş propagandacısı olarak görülen 34 yaşındaki kız kardeşi Kim Yo-jong. Kim'in hem yurt içinde hem de yurt dışında özenle oluşturulmuş kamu imajının arkasındaki beyin olduğu söyleniyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yanında yer alan gizemli kadın merak uyandırdı - 7

Bunun yanı sıra, Kuzey Kore lideri bu yıl, ülkenin ilk kadın dışişleri bakanı olan 57 yaşındaki Choe Son-hui'yi atadı.

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