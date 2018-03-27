"Kuzey Kore lideri Kim Pekin'de" iddialarına yalanlama

1 Kuzey Kore lideri Kim Jong un'un "yüksek güvenlikli" bir trenle Pekin'e gittiği iddialarına Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yalanlama geldi.



Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hua Çunying başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında başkentte dün artan güvenlik önlemleri ve Kuzey Kore lideri Kim’in Çin’e geldiğine yönelik söylentiler çıktığına ilişkin bir soruya verdiği yanıtta, “Bahsettiğiniz konudan bir şey anlamıyorum. Bir bilgi olursa yayımlarız” ifadelerini kullandı.

2 Kuzey Kore'den üst düzey bir heyetin Çin'i ziyareti dedikoduları arttırmıştı. Ziyaretçiler arasında Kuzey Kore lideri Kim'in de olduğu öne sürülmüştü.

3 Kuzey Kore'ye ait yüksek koruma sağlanan bir trenin Çin'in başkenti Pekin'e geldiği belirtilmişti.

4 Japon NTV televizyonu ve yayın kuruluşu NHK, alışılmadık biçimde korunan özel bir trenin, Pekin'e geldiğini ve trende üst düzey bir heyet bulunduğundan, kentte güvenliğin arttırıldığını duyurmuştu.

5 Bazı yerel basın organlarında da trende Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un olabileceği spekülasyonlarına yer verilmişti.

6 Bazı iddialara göre ise, trende Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim'in değil Güney Kore'ye gönderdiği kızkardeşinin olduğu ileri sürülmüştü.

7 Güney Kore haber ajansı Yonhap da, alışılmadık biçimde korunan özel trenin Pekin'e gittiği ve trende Kuzey Koreli üst düzey bir heyetin bulunduğu haberleri üzerine Güney Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, "Hükümetimiz, haberlerin doğru olup olmadığı dahil, durumu etraflıca anlamaya çalışıyor" demişti.

8 Yetkili, Kuzey Kore lideri Kim'in Çin'i ziyaret edip etmediğinin henüz doğrulanmadığını belirtmişti.

9 Diğer bir bakanlık yetkilisi ise trenin Pekin'e varmasıyla ilgili detayların bilinmediğini belirterek "Çin tarafı, konuyla ilgili hiçbir detay vermedi" demişti.

10 Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ise konudan haberdar olmadığını açıklamıştı.

11 Kuzey Kore lideri Kim'in nisan ayı sonunda Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, mayıs ayına kadar da ABD Başkanı Donald Trump ile ikili zirveye katılması planlanıyor.