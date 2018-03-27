"Kuzey Kore lideri Kim Pekin'de" iddialarına yalanlama
ntv.com.tr
ABD Başkanı Donald Trump'la olası görüşmesi öncesi Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Çin'in başkenti Pekin'i ziyaret etmek için "yüksek güvenlikli" trenle yola çıktığı ileri sürüldü. Güney Kore ve Japonya medyasının iddialarına Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yalanlama geldi.
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1Kuzey Kore lideri Kim Jong un'un "yüksek güvenlikli" bir trenle Pekin'e gittiği iddialarına Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yalanlama geldi.
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hua Çunying başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında başkentte dün artan güvenlik önlemleri ve Kuzey Kore lideri Kim’in Çin’e geldiğine yönelik söylentiler çıktığına ilişkin bir soruya verdiği yanıtta, “Bahsettiğiniz konudan bir şey anlamıyorum. Bir bilgi olursa yayımlarız” ifadelerini kullandı.
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2Kuzey Kore'den üst düzey bir heyetin Çin'i ziyareti dedikoduları arttırmıştı. Ziyaretçiler arasında Kuzey Kore lideri Kim'in de olduğu öne sürülmüştü.
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3Kuzey Kore'ye ait yüksek koruma sağlanan bir trenin Çin'in başkenti Pekin'e geldiği belirtilmişti.
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4Japon NTV televizyonu ve yayın kuruluşu NHK, alışılmadık biçimde korunan özel bir trenin, Pekin'e geldiğini ve trende üst düzey bir heyet bulunduğundan, kentte güvenliğin arttırıldığını duyurmuştu.
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5Bazı yerel basın organlarında da trende Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un olabileceği spekülasyonlarına yer verilmişti.
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6Bazı iddialara göre ise, trende Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim'in değil Güney Kore'ye gönderdiği kızkardeşinin olduğu ileri sürülmüştü.
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7Güney Kore haber ajansı Yonhap da, alışılmadık biçimde korunan özel trenin Pekin'e gittiği ve trende Kuzey Koreli üst düzey bir heyetin bulunduğu haberleri üzerine Güney Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, "Hükümetimiz, haberlerin doğru olup olmadığı dahil, durumu etraflıca anlamaya çalışıyor" demişti.
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8Yetkili, Kuzey Kore lideri Kim'in Çin'i ziyaret edip etmediğinin henüz doğrulanmadığını belirtmişti.
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9Diğer bir bakanlık yetkilisi ise trenin Pekin'e varmasıyla ilgili detayların bilinmediğini belirterek "Çin tarafı, konuyla ilgili hiçbir detay vermedi" demişti.
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10Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ise konudan haberdar olmadığını açıklamıştı.
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11Kuzey Kore lideri Kim'in nisan ayı sonunda Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, mayıs ayına kadar da ABD Başkanı Donald Trump ile ikili zirveye katılması planlanıyor.
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12Eğer haberler doğruysa 2011'de iktidara gelen Kim'in ilk yurtdışı ziyaretini gerçekleştirdiği belirtiliyor.