"Kuzey Kore lideri Kim Pekin'de" iddiası

1 Kuzey Kore'den üst düzey bir heyetin Çin'i ziyareti dedikoduları arttırdı. Ziyaretçiler arasında Kuzey Kore lideri Kim'in de olduğu öne sürüldü.

2 Kuzey Kore'ye ait yüksek koruma sağlanan bir trenin Çin'in başkenti Pekin'e geldiği bildirildi.

3 Japon NTV televizyonu ve yayın kuruluşu NHK, alışılmadık biçimde korunan özel bir trenin, Pekin'e geldiğini ve trende üst düzey bir heyet bulunduğundan, kentte güvenliğin arttırıldığını duyurdu.

4 Bazı yerel basın organlarında da trende Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un olabileceği spekülasyonlarına yer verildi.

5 Bazı iddialara göre ise, trende Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim'in değil Güney Kore'ye gönderdiği kızkardeşinin olduğu ileri sürüldü.

6 Güney Kore haber ajansı Yonhap da, alışılmadık biçimde korunan özel trenin Pekin'e gittiği ve trende Kuzey Koreli üst düzey bir heyetin bulunduğu haberleri üzerine Güney Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, "Hükümetimiz, haberlerin doğru olup olmadığı dahil, durumu etraflıca anlamaya çalışıyor" dedi.

7 Yetkili, Kuzey Kore lideri Kim'in Çin'i ziyaret edip etmediğinin henüz doğrulanmadığını belirtti.

8 Diğer bir bakanlık yetkilisi ise trenin Pekin'e varmasıyla ilgili detayların bilinmediğini belirterek "Çin tarafı, konuyla ilgili hiçbir detay vermedi" dedi.

9 Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ise konudan haberdar olmadığını açıkladı.

10 Kuzey Kore lideri Kim'in nisan ayı sonunda Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, mayıs ayına kadar da ABD Başkanı Donald Trump ile ikili zirveye katılması planlanıyor.

11 Eğer haberler doğruysa 2011'de iktidara gelen Kim'in ilk yurtdışı ziyaretini gerçekleştirdiği belirtiliyor.