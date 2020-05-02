Kuzey Kore lideri Kim'in ölmediğini gösteren fotoğraflar

Haftalardır ortalarda görünmeyen ve hakkında "öldü" haberleri çıkan Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong un'un yeni fotoğrafları Kuzey Kore tarafından servis edildi. Fotoğraflarda Kuzey Kore lideri Kim bir fabrikanın açılışını yaparken görülüyor. Kuzey Kore lideri Kim'in kalp ameliyatı olduğu ve sonrasında yaşamını yitirdiği ileri sürülmüştü.

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Anadolu Ajansı 02.05.2020 - 12:48

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, ülkenin başkenti Pyongyang'da gübre fabrikasının açılışını yaparken fotoğrafları ortaya çıktı.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'da yer alan habere göre, son haftalarda sağlığının yerinde olmadığı ve öldüğü yönünde söylentiler ortaya çıkan Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un gübre fabrikasının açılışını yaparken fotoğrafları yayımlandı.

Başkent Pyongyang'daki gübre fabrikasının açılışına katılarak kurdele kestiği görülen Kuzey Kore lideri Kim'e yerine geçeceği söylentileri yayılan küçük kız kardeşi Kim Yo-jong ve Kuzey Koreli üst düzey yöneticilerin eşlik ettiği fotoğraflarda yer aldı.

KUZEY KORE LİDERİ HAKKINDA SÖYLENTİLER Kuzey Kore lideri Kim hakkında son haftalarda sağlığının yerinde olmadığı veya öldüğü yönünde söylentiler ortaya atılmıştı.

Kim'in durumu hakkında tavsiyede bulunmak üzere bir grup Çinli doktorun bu ülkeye gittiği ileri sürülmüş, Kuzey Kore liderinin 12 Nisan'da kardiyovasküler bir operasyon geçirdiği ve iyileşme sürecinde olduğu yönünde haberler çıkmıştı.

Hong Kong Uydu Televizyonu, Kim'in öldüğünü duyurmuş, bu haber ise herhangi bir yetkili tarafından doğrulanmamıştı.

Kuzey Kore lideri Kim'in, 15 Nisan'da Kuzey Kore'nin kurucu lideri, büyükbabası Kim Il-sung'un doğum günü kutlaması dahil önemli etkinliklere katılmaması, sağlığı hakkında spekülasyonlara neden olmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump da Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında iddialara ilişkin, "Bu konuda bir fikrim var ama size şu an söyleyemem. Onun iyi olmasını diliyorum. Çok da uzak olmayan bir gelecekte, Kim'den bir haber alabiliriz" ifadelerini kullanmıştı.