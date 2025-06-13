Kuzey Kore, ölüm makinesini bu kez suya indirdi

Kuzey Kore'nin 5 bin tonluk savaş gemisi, haftalarca süren onarımın ardından ikinci denemede başarıyla suya indirildi. Lider Kim Jong Un, törene kızı Kim Ju-ae ile katıldı.

Kuzey Kore, ölüm makinesini bu kez suya indirdi - 1

İKİNCİ DENEMEDE BAŞARILI OLDU

Kuzey Kore, geçen ayki başarısız denemenin ardından 5 bin tonluk yeni savaş gemisini ikinci girişimde başarıyla suya indirdi.

Devlet medyasına göre, “destroyer sınıfı” olarak tanımlanan bu devasa gemi, ülkenin şimdiye kadarki en büyük savaş gemisi olarak kayıtlara geçti.

DÜNYA HABERLERİ

Kuzey Kore, ölüm makinesini bu kez suya indirdi - 2

TÖRENE KIZIYLA BİRLİKTE KATILDI

Suya indirme törenine Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, kızı Kim Ju-ae ile birlikte katıldı.

Son aylarda kamuoyunda sıkça görülmeye başlayan Kim Ju-ae, babasının yanında devlet törenlerinde yer alarak dikkat çekiyor ve ülkenin gelecekteki olası lideri olarak anılıyor.

Kuzey Kore, ölüm makinesini bu kez suya indirdi - 3

KIZINI GÖREVE HAZIRLIYOR

Bu törende de askeri yetkililerin önünde yer alması, rejimin onu bilinçli şekilde ön plana çıkardığına dair yorumlara neden oldu.

Gemi töreni sırasında Kim Jong Un’un, kızına sık sık askeri donanım hakkında bilgi verdiği, geminin önemi üzerine konuşmalar yaptığı aktarıldı.

Kuzey Kore, ölüm makinesini bu kez suya indirdi - 4

GEMİ YETERİNCE İYİ ONARILDI MI?

İlk denemede yaşanan kazanın ardından Kim Jong Un, geminin hızla tamir edilmesini emretmişti.

Olayla ilgili olarak tersane çalışanlarından üç kişiyle birlikte üst düzey bir yetkili gözaltına alınmıştı.

Uzmanlar, bu kadar kısa sürede yapılan onarımların geminin uzun vadeli deniz operasyonları açısından yeterli olup olmayacağı konusunda şüpheli.

Kuzey Kore, ölüm makinesini bu kez suya indirdi - 5

ÜLKENİN EN BÜYÜK SAVAŞ GEMİLERİNDEN BİRİ

Yeni destroyer, Kuzey Kore’nin bu yıl Nisan ayından itibaren suya indirdiği iki büyük savaş gemisinden biri

Kim Jong Un, ülkesinin nükleer kapasiteli donanmasını güçlendirme hedefi doğrultusunda bu tür gemilerden her yıl iki adet daha inşa etmeyi planladıklarını duyurdu.

Bu gelişme, Pyongyang’ın deniz gücünü artırma ve stratejik caydırıcılığını deniz tabanlı platformlara taşıma çabasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Kuzey Kore, ölüm makinesini bu kez suya indirdi - 6
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