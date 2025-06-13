Kuzey Kore, ölüm makinesini bu kez suya indirdi

ÜLKENİN EN BÜYÜK SAVAŞ GEMİLERİNDEN BİRİ

Yeni destroyer, Kuzey Kore’nin bu yıl Nisan ayından itibaren suya indirdiği iki büyük savaş gemisinden biri

Kim Jong Un, ülkesinin nükleer kapasiteli donanmasını güçlendirme hedefi doğrultusunda bu tür gemilerden her yıl iki adet daha inşa etmeyi planladıklarını duyurdu.

Bu gelişme, Pyongyang’ın deniz gücünü artırma ve stratejik caydırıcılığını deniz tabanlı platformlara taşıma çabasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.