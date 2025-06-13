Kuzey Kore, ölüm makinesini bu kez suya indirdi
Kuzey Kore'nin 5 bin tonluk savaş gemisi, haftalarca süren onarımın ardından ikinci denemede başarıyla suya indirildi. Lider Kim Jong Un, törene kızı Kim Ju-ae ile katıldı.
İKİNCİ DENEMEDE BAŞARILI OLDU
Kuzey Kore, geçen ayki başarısız denemenin ardından 5 bin tonluk yeni savaş gemisini ikinci girişimde başarıyla suya indirdi.
Devlet medyasına göre, “destroyer sınıfı” olarak tanımlanan bu devasa gemi, ülkenin şimdiye kadarki en büyük savaş gemisi olarak kayıtlara geçti.