Kuzey Kore resmen savaşa dahil: Birlikler ilk kez karşı karşıya geldi!

KUZEY KORE SAVAŞA RESMEN DAHİL

Yaşanan çatışmanın zamanı ve yeri hakkında detay vermeyen Umerov, olayın “Kuzey Kore'nin savaşa katılımının başlangıcı olarak kabul edilip edilemeyeceği” şeklindeki soruya ise “evet” yanıtını verdi.

Kuzey Koreli lider Kim Jong-un, ordusunu "dünyanın en güçlüsü" olarak adlandırdı ancak askerler hiç savaş görmedi veya Rusya'da cepheye yerleştirildikleri araziyi bilmiyor.