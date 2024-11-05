Kuzey Kore resmen savaşa dahil: Birlikler ilk kez karşı karşıya geldi!
Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov, Ukrayna ve Kuzey Kore birliklerinin cephede ilk kez karşı karşıya geldiğini doğruladı. ABD'nin iddiasına göre en az 10 bin Kuzey Koreli asker, Rus toprağı Kursk'ta savaşmaya hazır. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşına ikinci bir nükleer gücün dahil olması, çatışmanın tırmanması ve genişlemesi tehdidini beraberinde getiriyor. Kuzey Kore birlikleri 1950'lerden beri ilk kez aktif bir savaş alanına konuşlandırıldı.
ASKERLER KURSK'TA KARŞI KARŞIYA
Kuzey Kore’nin en yakın müttefiki olan Rusya'yı savaşta desteklemek için asker gönderdiğine dair haberler bir süredir dünya gündemini meşgul ediyor.
Kuzey Koreli askerler, Rus toprağı Kursk'ta savaşa dahil oldu.
Ukrayna hükümetinden konuyla ilgili ilk doğrulama açıklaması geldi.