Kuzey Kore resmen savaşa dahil: Birlikler ilk kez karşı karşıya geldi!

Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov, Ukrayna ve Kuzey Kore birliklerinin cephede ilk kez karşı karşıya geldiğini doğruladı. ABD'nin iddiasına göre en az 10 bin Kuzey Koreli asker, Rus toprağı Kursk'ta savaşmaya hazır. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşına ikinci bir nükleer gücün dahil olması, çatışmanın tırmanması ve genişlemesi tehdidini beraberinde getiriyor. Kuzey Kore birlikleri 1950'lerden beri ilk kez aktif bir savaş alanına konuşlandırıldı.

Kuzey Kore resmen savaşa dahil: Birlikler ilk kez karşı karşıya geldi! - 1

ASKERLER KURSK'TA KARŞI KARŞIYA

Kuzey Kore’nin en yakın müttefiki olan Rusya'yı savaşta desteklemek için asker gönderdiğine dair haberler bir süredir dünya gündemini meşgul ediyor.

Kuzey Koreli askerler, Rus toprağı Kursk'ta savaşa dahil oldu.

Ukrayna hükümetinden konuyla ilgili ilk doğrulama açıklaması geldi.

DÜNYA HABERLERİ

Kuzey Kore resmen savaşa dahil: Birlikler ilk kez karşı karşıya geldi! - 2

"KÜÇÜK ÇAPLI ÇATIŞMA"

Resmi Güney Kore basınına konuşan Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov, Ukrayna ve Kuzey Kore birliklerinin cephede ilk kez karşı karşıya geldiğini doğruladı.

Ukrayna ve Kuzey Kore askerlerinin "küçük çaplı bir çatışmaya girdiğini” söyleyen Umerov, “çatışmanın tüm güçlerin seferber edildiği düzeyde olmadığını.” ifade etti. 

Kuzey Kore resmen savaşa dahil: Birlikler ilk kez karşı karşıya geldi! - 3

KUZEY KORE SAVAŞA RESMEN DAHİL

Yaşanan çatışmanın zamanı ve yeri hakkında detay vermeyen Umerov, olayın “Kuzey Kore'nin savaşa katılımının başlangıcı olarak kabul edilip edilemeyeceği” şeklindeki soruya ise “evet” yanıtını verdi.

Kuzey Koreli lider Kim Jong-un, ordusunu "dünyanın en güçlüsü" olarak adlandırdı ancak askerler hiç savaş görmedi veya Rusya'da cepheye yerleştirildikleri araziyi bilmiyor.

Kuzey Kore resmen savaşa dahil: Birlikler ilk kez karşı karşıya geldi! - 4

İLK KEZ DOĞRULANDI

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andrey Kovalenko da sosyal medya platformu X üzerinden açıklamada bulundu.

Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya karşı Rusya'nın yanında savaşa girdiğini doğrulayarak, “Kuzey Kore askeri birlikleri Kursk'ta ilk kez ateş altına alındı." ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore resmen savaşa dahil: Birlikler ilk kez karşı karşıya geldi! - 5

8 BİN KUZEY KORE ASKERİ RUS TOPRAĞINDA

ABD hükümeti, Kuzey Koreli askerlerin Rus toprağı Kursk'ta savaşa girmeye hazır olduğunu öne sürüyor.

Yetkililer, Kuzey Kore birliklerinin  sert kış havası başlamadan önce mümkün olduğunca çok Ukrayna topraklarını ele geçirmeye odaklanabileceklerini ileri sürüyor.

Kuzey Kore resmen savaşa dahil: Birlikler ilk kez karşı karşıya geldi! - 6

İLK SAVAŞ DENEYİMİ

Kuzey Kore birlikleri 1950'lerden beri hiçbir savaşta yer almadı.

Savaş alanına çıkmadan önce bile bir dil engeli, alışılmadık arazi ve kendilerinden çok farklı olabilecek ordu gelenekleriyle mücadele etmek zorunda kalacaklar.

Uzmanlar, çoğunluğunun 19-20 yaşlarında olduğu düşünülen askerlerin, dağlık Kuzey Kore'de eğitim gördüklerini ve Ukrayna'nın geniş, düz savaş alanlarında hiçbir deneyimlerinin olmadığını söylüyor.

Kuzey Kore resmen savaşa dahil: Birlikler ilk kez karşı karşıya geldi! - 7
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