Kuzey Kore savaş hazırlığında: Kim Jong-Un askeri eylem planlarını inceledi

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir toplantıda askerlere seslendi. Konuşması sırasında Güney'in “yabancı ve açıkça düşman” bir ülke olduğunu vurgulayan Kim, askeri eylem planlarını inceledi. Kuzey Koreli lider, Güney ile ilişkileri iki ülke arasındaki yolların patlatılmasıyla sona eren “şeytani bir ilişki” olarak nitelendirdi.

Kuzey Kore savaş hazırlığında: Kim Jong-Un askeri eylem planlarını inceledi - 1

YENİDEN BİRLEŞME FİKRİ RAFA KALDIRILDI

Kuzey Kore devlet medyasının bildirdiğine göre Kim Jong Un, Kuzey Koreli askerlere, Güney'in “yabancı” bir ülke olduğunu söyleyerek Pyongyang'ın yeniden birleşme fikrinden vazgeçtiğini söyledi.

Resmi olarak savaş halinde olmalarına rağmen, iki Kore uzun zamandır ilişkilerini devletten devlete değil, nihai olarak yeniden birleşme amacıyla “özel ilişki” olarak tanımlıyor.

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Kuzey Kore savaş hazırlığında: Kim Jong-Un askeri eylem planlarını inceledi - 2

DÜŞMAN DEVLET TANIMLAMASI

Ancak Kim, daha önce "baş düşman" olarak tanımladığı Güney ile ilişkileri, iki ülke arasındaki yolların patlatılmasıyla sona eren “şeytani bir ilişki” olarak nitelendirdi.

Aylarca yeni mayınlar döşedikten ve sınırda güvenliği arttırdıktan sonra Pyongyang, bu hafta kendisini Güney'e bağlayan yolları ve demiryollarını havaya uçurdu.

Kuzey Kore anayasası artık Güney'i “düşman” bir devlet olarak tanımlıyor.

Kuzey Kore savaş hazırlığında: Kim Jong-Un askeri eylem planlarını inceledi - 3

"YABANCI BİR ÜLKE VE AÇIK BİR DÜŞMAN"

Devlet medyasına göre Kim, Kore Halk Ordusu'nun 2. Kolordusu'na yaptığı konuşmada, “Güney Kore'nin yabancı bir ülke ve açık bir düşman olduğu gerçeğini ordumuz akılda tutmalıdır.” dedi.

Kuzey Kore savaş hazırlığında: Kim Jong-Un askeri eylem planlarını inceledi - 4

Kuzey Koreli lider, bu hafta karayolları ve demiryollarının patlatılmasının “Seul ile olan kötü ilişkinin sona ermesi” ve “mantıksız yeniden birleşme fikrinin tamamen ortadan kalkması” anlamına geldiğini söyledi.

Kuzey Kore savaş hazırlığında: Kim Jong-Un askeri eylem planlarını inceledi - 5

ASKERİ EYLEM PLANLARINI İNCELEDİ

KCNA, Kim'in perşembe günü ayrıca Kuzey'in “durumun farklı gelişmeleriyle başa çıkmak için askeri eylem planlarını” özetleyen “önemli belgeleri” incelediğini söyledi.

Kuzey Kore savaş hazırlığında: Kim Jong-Un askeri eylem planlarını inceledi - 6

Pyongyang'ın resmi gazetesi Rodong Sinmun, Kim'in büyük, bulanık bir haritanın önünde emirler verirken ve üst düzey yetkililer özenle not alırken çekilmiş fotoğraflarını yayınladı.

Kuzey Kore savaş hazırlığında: Kim Jong-Un askeri eylem planlarını inceledi - 7

KUZEY'İN RUSYA'YA ASKERİ DESTEĞİ

Nükleer silahlara sahip Kuzey, son yıllarda Moskova ile askeri bağlarını alenen güçlendirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kuzey Kore'nin Kiev'e karşı mücadelesinde Rusya'ya destek olmak üzere 10 bin asker eğittiğine dair istihbarat raporlarına sahip olduğunu söyledi.

Kuzey Kore savaş hazırlığında: Kim Jong-Un askeri eylem planlarını inceledi - 8

Seul'den sözcü yardımcısı Kim, “Bunun doğru olma ihtimalini göz ardı etmeden, gerekli durumu ilgili kuruluşlarla paylaşıyor ve ilgili eğilimleri yakından izliyoruz.” dedi.

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