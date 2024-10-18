Kuzey Kore savaş hazırlığında: Kim Jong-Un askeri eylem planlarını inceledi
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir toplantıda askerlere seslendi. Konuşması sırasında Güney'in “yabancı ve açıkça düşman” bir ülke olduğunu vurgulayan Kim, askeri eylem planlarını inceledi. Kuzey Koreli lider, Güney ile ilişkileri iki ülke arasındaki yolların patlatılmasıyla sona eren “şeytani bir ilişki” olarak nitelendirdi.
YENİDEN BİRLEŞME FİKRİ RAFA KALDIRILDI
Kuzey Kore devlet medyasının bildirdiğine göre Kim Jong Un, Kuzey Koreli askerlere, Güney'in “yabancı” bir ülke olduğunu söyleyerek Pyongyang'ın yeniden birleşme fikrinden vazgeçtiğini söyledi.
Resmi olarak savaş halinde olmalarına rağmen, iki Kore uzun zamandır ilişkilerini devletten devlete değil, nihai olarak yeniden birleşme amacıyla “özel ilişki” olarak tanımlıyor.