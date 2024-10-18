Kuzey Kore savaş hazırlığında: Kim Jong-Un askeri eylem planlarını inceledi

DÜŞMAN DEVLET TANIMLAMASI

Ancak Kim, daha önce "baş düşman" olarak tanımladığı Güney ile ilişkileri, iki ülke arasındaki yolların patlatılmasıyla sona eren “şeytani bir ilişki” olarak nitelendirdi.

Aylarca yeni mayınlar döşedikten ve sınırda güvenliği arttırdıktan sonra Pyongyang, bu hafta kendisini Güney'e bağlayan yolları ve demiryollarını havaya uçurdu.

Kuzey Kore anayasası artık Güney'i “düşman” bir devlet olarak tanımlıyor.