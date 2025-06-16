Kuzey Kore savaş hazırlığında: Yeraltında roket üretiyorlar!

İKİ YILDA ÜÇ KEZ ZİYARET ETTİ

Bu, Kim Jong Un’un son iki yılda bu tesise gerçekleştirdiği üçüncü ziyaret oldu.

Ancak devlet medyası, fabrikanın neden kapsamlı şekilde yeniden inşa edildiği konusunda herhangi bir açıklama yapmadı.