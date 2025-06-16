Kuzey Kore savaş hazırlığında: Yeraltında roket üretiyorlar!

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, mühimmat üreten bir fabrikada incelemelerde bulundu. Yerin altındaki üretim hatlarıyla dikkat çeken tesisin, Rusya'da kullanılmak üzere roket ürettiği tahmin ediliyor.

Kuzey Kore savaş hazırlığında: Yeraltında roket üretiyorlar! - 1

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ülkesinin doğu kıyısında yer alan büyük bir mühimmat fabrikasını ziyaret ederek roket ve topçu mühimmatı üretiminin artırılması çağrısında bulundu.

Ziyaret edilen tesisin, Rusya’ya silah tedarikinde önemli rol oynadığı düşünülüyor.

Devlet haber ajansı KCNA'nın haberine göre Kim, Hamhung kentinin kuzeyindeki Tonghungsan Makine Tesisi’ne giderek üretim hatlarını yerinde inceledi.

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Kuzey Kore savaş hazırlığında: Yeraltında roket üretiyorlar! - 2

YERALTINDA ROKET ÜRETİLİYOR

Söz konusu tesis, Ryongsong Makine Kompleksi’ne bağlı ve yeraltında kurulu gelişmiş üretim hatlarıyla dikkat çekiyor.

Fotoğraflarda Kim’in 240 mm’lik çok namlulu roketatar mühimmatının üretildiği alanları denetlediği görülüyor.

Kuzey Kore savaş hazırlığında: Yeraltında roket üretiyorlar! - 3

İKİ YILDA ÜÇ KEZ ZİYARET ETTİ

Bu, Kim Jong Un’un son iki yılda bu tesise gerçekleştirdiği üçüncü ziyaret oldu.

Ancak devlet medyası, fabrikanın neden kapsamlı şekilde yeniden inşa edildiği konusunda herhangi bir açıklama yapmadı.

Kuzey Kore savaş hazırlığında: Yeraltında roket üretiyorlar! - 4

SİLAHLAR RUSYA'YA GÖNDERİLİYOR

Uzmanlar, tesisin büyük ölçekli üretim kapasitesinin Kuzey Kore’nin silah ihracatında, özellikle de Ukrayna savaşı bağlamında Rusya ile olan ilişkilerinde kritik bir rol oynadığını değerlendiriyor.

Son dönemde Moskova ile Pyongyang arasında artan askeri iş birliği, bu tür mühimmat tesislerine olan ilgiyi daha da artırdı.

Kuzey Kore savaş hazırlığında: Yeraltında roket üretiyorlar! - 5

"SAVAŞ HAZIRLIĞINI GÜÇLENDİRMEK"

KCNA'nın aktardığına göre Kim, ziyaret sırasında savunma sanayii işçilerine ülkenin güvenliği ve egemenliğini güçlendirmek adına üretimi daha da hızlandırma talimatı verdi.

Üretimin “savaş hazırlıklarını güçlendirme” çabalarının bir parçası olduğu vurgulandı.

Kuzey Kore savaş hazırlığında: Yeraltında roket üretiyorlar! - 6

Ziyaret, Kuzey Kore’nin artan silah üretimiyle ilgili uluslararası endişelerin yükseldiği bir döneme denk geldi.

Pyongyang, silah geliştirme programları nedeniyle uzun süredir yaptırımlarla karşı karşıya olsa da, bu tarz ziyaretler Kim yönetiminin savunma sanayiine verdiği önemi net şekilde ortaya koyuyor.

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