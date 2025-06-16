Kuzey Kore savaş hazırlığında: Yeraltında roket üretiyorlar!
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, mühimmat üreten bir fabrikada incelemelerde bulundu. Yerin altındaki üretim hatlarıyla dikkat çeken tesisin, Rusya'da kullanılmak üzere roket ürettiği tahmin ediliyor.
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ülkesinin doğu kıyısında yer alan büyük bir mühimmat fabrikasını ziyaret ederek roket ve topçu mühimmatı üretiminin artırılması çağrısında bulundu.
Ziyaret edilen tesisin, Rusya’ya silah tedarikinde önemli rol oynadığı düşünülüyor.
Devlet haber ajansı KCNA'nın haberine göre Kim, Hamhung kentinin kuzeyindeki Tonghungsan Makine Tesisi’ne giderek üretim hatlarını yerinde inceledi.