Kuzey Kore savaşa dahil: Cephedeki askerler ilk kez görüntülendi!

KUZEY KORE BİRLİKLERİ DENEYİMSİZ

Kuzey Koreli lider Kim Jong-un, ordusunu "dünyanın en güçlüsü" olarak niteliyor ancak askerler hiç savaş görmedi ve cepheye yerleştirildikleri araziyi bilmiyor.

Uzmanlar, çoğunluğunun 19-20 yaşlarında olduğu düşünülen askerlerin, dağlık Kuzey Kore'de eğitim gördüklerini ve Ukrayna'nın geniş, düz savaş alanlarında hiçbir deneyimlerinin olmadığını söylüyor.