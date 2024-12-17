Kuzey Kore savaşa dahil: Cephedeki askerler ilk kez görüntülendi!
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından cephede Rusya adına savaşan Kuzey Kore askerlerine ait olduğunu iddia ettiği görüntüleri paylaştı. İlk tahminlere göre yaklaşık 12 bin Kuzey Koreli asker savaşa dahil oldu. Kuzey Kore birlikleri 1950'lerden beri hiçbir aktif savaşta yer almadı. Deneyimsiz askerler savaş alanında dil engeli, alışılmadık arazi ve kendilerinden çok farklı olabilecek ordu gelenekleriyle mücadele etmek zorunda.
KUZEY KORE ASKERİ RUSYA'DA
Kuzey Kore, geçtiğimiz aylarda Rusya'yı Ukrayna'ya karşı savaşında desteklemek üzere Kursk cephesine yaklaşık 12 bin asker gönderdi.
İlk kayıplarını veren Kuzey Kore askerleri, Ukraynalı birlikler tarafından ilk kez görüntülendi.