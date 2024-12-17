Kuzey Kore savaşa dahil: Cephedeki askerler ilk kez görüntülendi!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından cephede Rusya adına savaşan Kuzey Kore askerlerine ait olduğunu iddia ettiği görüntüleri paylaştı. İlk tahminlere göre yaklaşık 12 bin Kuzey Koreli asker savaşa dahil oldu. Kuzey Kore birlikleri 1950'lerden beri hiçbir aktif savaşta yer almadı. Deneyimsiz askerler savaş alanında dil engeli, alışılmadık arazi ve kendilerinden çok farklı olabilecek ordu gelenekleriyle mücadele etmek zorunda.

Kuzey Kore savaşa dahil: Cephedeki askerler ilk kez görüntülendi! - 1

KUZEY KORE ASKERİ RUSYA'DA

Kuzey Kore, geçtiğimiz aylarda Rusya'yı Ukrayna'ya karşı savaşında desteklemek üzere Kursk cephesine yaklaşık 12 bin asker gönderdi.

İlk kayıplarını veren Kuzey Kore askerleri, Ukraynalı birlikler tarafından ilk kez görüntülendi.

DÜNYA HABERLERİ

Kuzey Kore savaşa dahil: Cephedeki askerler ilk kez görüntülendi! - 2

ZELENSKİ PAYLAŞTI

Karlı ve engebeli arazide kalın üniformalar içerisinde görüntülenen Kuzey Koreli askerlerin videosunu, Ukraynalı lider Volodimir Zelenski sosyal medya hesabında paylaştı.

Kuzey Kore savaşa dahil: Cephedeki askerler ilk kez görüntülendi! - 3

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINDAN BERİ İLK

Ukrayna'nın sürpriz taarruzuna karşı koymak isteyen Rusya, Kuzey Kore güçlerini Kursk bölgesine konuşlandırdı.

Bu, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Rusya'da yabancı bir gücün gerçekleştirdiği ilk kara harekâtı olarak tarihe geçti.

Kuzey Kore savaşa dahil: Cephedeki askerler ilk kez görüntülendi! - 4

KUZEY KORE BİRLİKLERİ DENEYİMSİZ

Kuzey Koreli lider Kim Jong-un, ordusunu "dünyanın en güçlüsü" olarak niteliyor ancak askerler hiç savaş görmedi ve cepheye yerleştirildikleri araziyi bilmiyor.

Uzmanlar, çoğunluğunun 19-20 yaşlarında olduğu düşünülen askerlerin, dağlık Kuzey Kore'de eğitim gördüklerini ve Ukrayna'nın geniş, düz savaş alanlarında hiçbir deneyimlerinin olmadığını söylüyor.

Kuzey Kore savaşa dahil: Cephedeki askerler ilk kez görüntülendi! - 5

100 BİN ASKER UKRAYNA YOLUNDA MI?

Bloomberg'in haberine göre, Kuzey Kore, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşına yardımcı olmak için yaklaşık 100 bin asker gönderebilir.

Bu ölçekte bir askeri desteğin -eğer gerçekleşirse- tek seferde yapılacak bir konuşlandırmadan ziyade zaman içinde birliklerin rotasyonuyla gruplar halinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Kuzey Kore savaşa dahil: Cephedeki askerler ilk kez görüntülendi! - 6

DERİNLEŞEN RUSYA-KUZEY KORE DOSTLUĞU

Bu sırada Pyongyang ile Moskova arasındaki ittifak derinleşmeye devam ediyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un arasında gelişen ortaklık, iki ülkenin birbirlerinin savunmasında aktif rol oynamasına kadar uzadı.

Kuzey Kore savaşa dahil: Cephedeki askerler ilk kez görüntülendi! - 7
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