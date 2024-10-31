Kuzey Kore savaşa hazırlanıyor: Balistik füze testinde rekor süre ve irtifa!

Kore'nin son füze denemesinin BM Güvenlik Konseyi'nin birçok kararını açıkça ihlal ettiğini vurgulayan Savett, “ABD için acil bir tehdit teşkil etmeyen bu füze denemesi gereksiz yere gerilimi artırmakta ve bölgedeki güvenlik durumunu istikrarsızlaştırma riski taşımaktadır.” uyarısında bulundu.,

Savett, “ABD, kendi toprakları ile müttefikleri olan Güney Kore ve Japonya’nın güvenliğini sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alacaktır.” ifadelerini kullandı.