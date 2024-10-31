Kuzey Kore savaşa hazırlanıyor: Balistik füze testinde rekor süre ve irtifa!

Kuzey Kore Savunma Bakanlığı, rekor süre ve mesafeyle kıtalararası balistik füze denemesi gerçekleştirildiğini açıkladı. Ülke lideri Kim Jong-Un ise nükleer kuvvetleri güçlendirme politikalarının asla değişmeyeceğini belirterek, “Son füze testi, bölgesel gerilimi kasıtlı olarak tırmandıran ve ülkemizin güvenliğini tehdit eden düşmanlara karşı koyma irademizi göstermek amacıyla yapıldı.” dedi.

Kuzey Kore savaşa hazırlanıyor: Balistik füze testinde rekor süre ve irtifa! - 1

KİM JONG-UN DENETİMİNDE TEST EDİLDİ

Kuzey Kore yönetimi, gerçekleştirdiği son balistik füze denemesini doğruladı.

Kuzey Kore Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre ülke lideri Kim Jong-un’un denetiminde kıtalararası balistik füze testi gerçekleştirildi. 

Fırlatılan füzenin uçuş mesafesi ve irtifası gibi teknik detaylara ilişkin bilgi verilmezken, denemenin “Kuzey Kore'nin stratejik caydırıcılığının modernliğini ve güvenilirliğini ortaya koyduğu” vurgulandı.

DÜNYA HABERLERİ

Kuzey Kore savaşa hazırlanıyor: Balistik füze testinde rekor süre ve irtifa! - 2

DÜŞMANLARA KARŞI KOYMA İRADESİ

Füze denemesinin başarısından duyduğu memnuniyeti dile getiren ülke lideri Kim Jong-un ise yaptığı açıklamada, "Son füze testi, bölgesel gerilimi kasıtlı olarak tırmandıran ve ülkemizin güvenliğini tehdit eden düşmanlara karşı koyma irademizi göstermek amacıyla yapıldı.” ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore savaşa hazırlanıyor: Balistik füze testinde rekor süre ve irtifa! - 3

"GİDEREK AĞIRLAŞAN TEHDİT VE MEYDAN OKUMALAR"

Düşmanın askeri manevralarının Kuzey Kore’yi ordusunu güçlendirmeye mecbur bıraktığını vurgulayan Kim, “Giderek ağırlaşan tehdit ve meydan okumalar, modern stratejik saldırı kuvvetlerimizi güçlendirmeye devam etmemizi ve nükleer kuvvetlerimizin karşılık verme kapasitesini artırmamızı gerektirmektedir.” şeklinde konuştu.

Düşmanlarına meydan okuyan Kim, “Nükleer kuvvetleri güçlendirme politikamız asla değişmeyecek.” dedi.

Kuzey Kore savaşa hazırlanıyor: Balistik füze testinde rekor süre ve irtifa! - 4

ABD: ŞİDDETLE KINIYORUZ

Kuzey Kore'nin son kıtalararası balistik füze denemesine ABD hükümetinden tepki geldi.

Yazılı bir açıklama yayınlayan ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, “ABD, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze denemesini şiddetle kınıyor.” ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore savaşa hazırlanıyor: Balistik füze testinde rekor süre ve irtifa! - 5

Kore'nin son füze denemesinin BM Güvenlik Konseyi'nin birçok kararını açıkça ihlal ettiğini vurgulayan Savett, “ABD için acil bir tehdit teşkil etmeyen bu füze denemesi gereksiz yere gerilimi artırmakta ve bölgedeki güvenlik durumunu istikrarsızlaştırma riski taşımaktadır.” uyarısında bulundu.,

Savett, “ABD, kendi toprakları ile müttefikleri olan Güney Kore ve Japonya’nın güvenliğini sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alacaktır.” ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore savaşa hazırlanıyor: Balistik füze testinde rekor süre ve irtifa! - 6

GÜNEY KORE'DEN YAPTIRIM KARARI

Güney Kore yönetimi, Kuzey Kore'nin balistik füze geliştirme faaliyetlerini kısıtlamak amacıyla katı yakıtlı füze üretmek için ihtiyaç duyulan malzemelere yönelik yeni ihracat kontrolleri duyurdu.

Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze fırlatmasının ardından yeni yaptırımlar uygulanacağı belirtildi.

Kuzey Kore savaşa hazırlanıyor: Balistik füze testinde rekor süre ve irtifa! - 7

KAPSAMLI HAZIRLIK

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un, Kuzey Kore'nin sürpriz provokasyonlar planlamasını önlemek için güçlü bir cevap verilmesi ve kapsamlı bir hazırlık yapılması talimatı verdiği kaydedildi.

Kuzey Kore savaşa hazırlanıyor: Balistik füze testinde rekor süre ve irtifa! - 8

EN UZUN SÜRE VE EN UZAK MESAFELİ FÜZE TESTİ

Japonya Savunma Bakanlığından sabah saatlerinden yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin yerel saat ile 07.11 sıralarında Japon Denizi istikametine doğru kıtalararası balistik füze fırlattığı duyurulmuştu.

Bir saat 26 dakikalık rekor bir süre boyunca uçan füzenin, 08.37 sıralarında Hokkaido eyaletine bağlı Okushiri Adası'nın batısına, Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğü bildirilmişti.

Füzenin yedi  bin kilometre üzerinde rekor bir irtifaya ulaşarak yaklaşık bin kilometre mesafe kat ettiği aktarılmıştı.

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