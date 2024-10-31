Kuzey Kore savaşa hazırlanıyor: Balistik füze testinde rekor süre ve irtifa!
Kuzey Kore Savunma Bakanlığı, rekor süre ve mesafeyle kıtalararası balistik füze denemesi gerçekleştirildiğini açıkladı. Ülke lideri Kim Jong-Un ise nükleer kuvvetleri güçlendirme politikalarının asla değişmeyeceğini belirterek, “Son füze testi, bölgesel gerilimi kasıtlı olarak tırmandıran ve ülkemizin güvenliğini tehdit eden düşmanlara karşı koyma irademizi göstermek amacıyla yapıldı.” dedi.
KİM JONG-UN DENETİMİNDE TEST EDİLDİ
Kuzey Kore yönetimi, gerçekleştirdiği son balistik füze denemesini doğruladı.
Kuzey Kore Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre ülke lideri Kim Jong-un’un denetiminde kıtalararası balistik füze testi gerçekleştirildi.
Fırlatılan füzenin uçuş mesafesi ve irtifası gibi teknik detaylara ilişkin bilgi verilmezken, denemenin “Kuzey Kore'nin stratejik caydırıcılığının modernliğini ve güvenilirliğini ortaya koyduğu” vurgulandı.