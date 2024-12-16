Kuzey Kore savaşta ilk kayıplarını verdi: En az 30 asker öldü

Ukrayna İstihbarat Dairesi, Rusya'nın Kursk bölgesinde en az 30 Kuzey Kore askerinin öldüğünü veya yaralandığını belirtti. İlk tahminlere göre 10 binden fazla Kuzey Koreli asker savaşa dahil oldu. Uzmanlar Kuzey Kore'nin devam eden müdahalesinin, özellikle de birlik sayısının zamanla artırılması durumunda, ciddi sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıyor. Bazı analistler, bu 10 bin Kuzey Kore askerinin, Kim Jong Un'un ordusunun yabancı topraklardaki etkinliğini değerlendirmek için bir ölçüt olabileceğini öne sürüyor.

Kuzey Kore savaşta ilk kayıplarını verdi: En az 30 asker öldü - 1

Ukrayna, Rusya'daki Kuzey Kore askerlerinin durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Ukrayna İstihbarat Dairesi tarafında yapılan açıklamada, Rusya'nın Kursk bölgesinde hafta sonu en az 30 Kuzey Kore askerinin öldüğü veya yaralandığı belirtildi.

DÜNYA HABERLERİ

Kuzey Kore savaşta ilk kayıplarını verdi: En az 30 asker öldü - 2

"KAYDA DEĞER SAYIDA"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna birliklerini Kursk bölgesinden çıkarmak için “kayda değer sayıda” Kuzey Koreliyi görevlendirmeye başladığını belirtti.

Zelenski, “Onları Ukrayna'nın ağustos ayında saldırı başlattığı Kursk bölgesindeki operasyonlarda kullanıyor.” ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore savaşta ilk kayıplarını verdi: En az 30 asker öldü - 3

CEPHE HATTINDA GÖREVLENDİRİLECEKLER

Zelenski, Kuzey Korelilerin “cephe hattının diğer bölümlerinde de kullanılabileceğini” ve “bu bölgelerdeki kayıpların da şimdiden fark edildiğini” duyduğunu söyledi.

Kuzey Kore savaşta ilk kayıplarını verdi: En az 30 asker öldü - 4

STRATEJİK ORTAKLIK İMZALANDI

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Haziran ayında Pyongyang'da bir zirve gerçekleştirerek savaş durumunda iki ülkenin birbirlerine askeri yardım sağlamasını da içeren Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nı imzalamıştı.

Kuzey Kore savaşta ilk kayıplarını verdi: En az 30 asker öldü - 5

"GÖRÜNTÜ VARSA ASKER DE VARDIR"

Ukrayna istihbaratı, Kuzey Kore askerlerinin Kursk bölgesinde konuşlandırıldığını açıklamış, Putin ise, ekim ayındaki BRICS Zirvesi'nde “Kuzey Kore askerlerine” yönelik bir soruya “Eğer görüntü varsa bir şeyleri yansıtıyor demektir” cevabını vermişti.

Kuzey Kore savaşta ilk kayıplarını verdi: En az 30 asker öldü - 6
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