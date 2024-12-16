Kuzey Kore savaşta ilk kayıplarını verdi: En az 30 asker öldü
Ukrayna İstihbarat Dairesi, Rusya'nın Kursk bölgesinde en az 30 Kuzey Kore askerinin öldüğünü veya yaralandığını belirtti. İlk tahminlere göre 10 binden fazla Kuzey Koreli asker savaşa dahil oldu. Uzmanlar Kuzey Kore'nin devam eden müdahalesinin, özellikle de birlik sayısının zamanla artırılması durumunda, ciddi sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıyor. Bazı analistler, bu 10 bin Kuzey Kore askerinin, Kim Jong Un'un ordusunun yabancı topraklardaki etkinliğini değerlendirmek için bir ölçüt olabileceğini öne sürüyor.
Ukrayna, Rusya'daki Kuzey Kore askerlerinin durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Ukrayna İstihbarat Dairesi tarafında yapılan açıklamada, Rusya'nın Kursk bölgesinde hafta sonu en az 30 Kuzey Kore askerinin öldüğü veya yaralandığı belirtildi.