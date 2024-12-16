Kuzey Kore savaşta ilk kayıplarını verdi: En az 30 asker öldü

STRATEJİK ORTAKLIK İMZALANDI

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Haziran ayında Pyongyang'da bir zirve gerçekleştirerek savaş durumunda iki ülkenin birbirlerine askeri yardım sağlamasını da içeren Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nı imzalamıştı.