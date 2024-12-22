Kuzey Kore savaşta: Kim Jong Un askerleri bizzat denetliyor!
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un, Ukrayna'yla savaşmak üzere Rusya'ya gönderilen Kuzey Kore askerlerinin eğitimini "bizzat" denetlediği iddia edildi. Kuzey Kore birliklerinin Ukrayna'daki savaşa gönderilmesi uluslararası paniğe yol açtı. Pyongyang ise, Rusya'yla ittifakının "normal ve çok etkili" olduğunu iddia etti. Kuzey Kore birlikleri 1950'lerden beri hiçbir aktif savaşta yer almadı. Deneyimsiz askerler savaş alanında dil engeli, alışılmadık arazi ve kendilerinden çok farklı olabilecek ordu gelenekleriyle mücadele etmek zorunda.
Kuzey Kore askerleri geçtiğimiz aylarda Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşına dahil oldu.
Güney Kore istihbarat raporları, Pyongyang'ın deneyimsiz askerlerinin çok sayıda kayıp verdiğini ileri sürüyor.