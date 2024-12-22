Kuzey Kore savaşta: Kim Jong Un askerleri bizzat denetliyor!

Ukrayna ve müttefikleri, Kuzey Kore'nin Rusya'nın savaş çabalarına yardımcı olmak için şimdiye kadar 10 bin ila 12 bin asker konuşlandırdığını tahmin ediyor.

Kuzey Kore ayrıca Rusya'nın cephaneliğini yenilemek için topçu sistemleri, balistik füzeler ve diğer silahları göndermekle suçlanıyor.