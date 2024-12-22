Kuzey Kore savaşta: Kim Jong Un askerleri bizzat denetliyor!

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un, Ukrayna'yla savaşmak üzere Rusya'ya gönderilen Kuzey Kore askerlerinin eğitimini "bizzat" denetlediği iddia edildi. Kuzey Kore birliklerinin Ukrayna'daki savaşa gönderilmesi uluslararası paniğe yol açtı. Pyongyang ise, Rusya'yla ittifakının "normal ve çok etkili" olduğunu iddia etti. Kuzey Kore birlikleri 1950'lerden beri hiçbir aktif savaşta yer almadı. Deneyimsiz askerler savaş alanında dil engeli, alışılmadık arazi ve kendilerinden çok farklı olabilecek ordu gelenekleriyle mücadele etmek zorunda.

Kuzey Kore savaşta: Kim Jong Un askerleri bizzat denetliyor! - 1

Kuzey Kore askerleri geçtiğimiz aylarda Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşına dahil oldu.

Güney Kore istihbarat raporları, Pyongyang'ın deneyimsiz askerlerinin çok sayıda kayıp verdiğini ileri sürüyor.

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Kuzey Kore savaşta: Kim Jong Un askerleri bizzat denetliyor! - 2

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un ise Rusya'nın saldırılarına destek vermek için gönderilecek askerlerin eğitimini bizzat denetlediği aktarıldı.

Kuzey'in Rusya'ya daha fazla konuşlanma hazırlığı içinde olabileceği bilgisinin iletildiği, ayrıca ülkenin lideri Kim Jong Un'un eğitimleri denetlediğine dair istihbarat bilgisinin de verildiği ileri sürüldü.

Kuzey Kore savaşta: Kim Jong Un askerleri bizzat denetliyor! - 3

Güney Koreli milletvekili Lee Seong-kweun, Ulusal İstihbarat Servisi'nin parlamentoya verdiği brifinge dayanarak, savaşta en az 100 Kuzey Kore askerinin öldürüldüğünü iddia etti.

Siyasetçi, "En az 100 kişinin öldüğü, yaralı sayısının da bine yaklaştığı yönünde haberler geliyor." dedi.

Kuzey Kore savaşta: Kim Jong Un askerleri bizzat denetliyor! - 4

Ukrayna ve müttefikleri, Kuzey Kore'nin Rusya'nın savaş çabalarına yardımcı olmak için şimdiye kadar 10 bin ila 12 bin asker konuşlandırdığını tahmin ediyor.

Kuzey Kore ayrıca Rusya'nın cephaneliğini yenilemek için topçu sistemleri, balistik füzeler ve diğer silahları göndermekle suçlanıyor.

Kuzey Kore savaşta: Kim Jong Un askerleri bizzat denetliyor! - 5

ABD ve dokuz diğer ülke, ortak bir açıklamada, Pyongyang'ın Ukrayna savaşında kullanılmak üzere Rusya'ya balistik füzeler ve askeri teçhizat ihraç etmesini kınadı.

Kuzey'in Rusya'nın savaş çabalarına doğrudan desteğinin, "çatışmanın tehlikeli bir şekilde genişlemesi" anlamına geldiği belirtildi.

Kuzey Kore savaşta: Kim Jong Un askerleri bizzat denetliyor! - 6

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı ise, Rusya ile ilişkilerinin Batı tarafından "çarpıtıldığını" belirterek, Moskova ile olan ittifakını "normal ve çok etkili" olarak niteledi.

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