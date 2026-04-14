Kuzey Kore seyir ve gemisavar füzeleri denedi

Denemelerin ardından Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, şu an yapım aşamasında olduğu belirtilen 2 muhrip ve gemilerin silah sistem planları hakkında bilgi aldı. Kuzey Kore lideri, nükleer savaş caydırıcılığının güçlendirilmesinin en üst öncelik olduğu mesajını verdi.

Güney Kore'den uzmanlar yeni gemiler inşaa ederek Kuzey Kore'nin bir muhrip filosu kurmaya yöneldiğini belirtti. Buna göre Pyongyang'ın Orta Doğu'daki çatışmalar gibi küresel stratejik dikkat dağınıklıklarını fırsat bilerek nükleer ve fırlatma kapasitesinde büyük ilerlemeler kaydetmek için silah geliştirme sürecini hızlandırdığı ifade edildi.