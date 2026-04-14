Kuzey Kore seyir ve gemisavar füzeleri denedi
14.04.2026 09:03
Reuters
Uzmanlar Kuzey Kore'nin İran Savaşı'nı fırsat bilip silahlanmasını hızlandırdığını öne sürdü.
2 SEYİR FÜZESİ VE 3 GEMİSAVAR ATEŞLENDİ
Kuzey Kore yine bir askeri deneme yaptı. Kuzey Kore devlet medyası KCNA, ordunun bir destroyerden seyir füzesi ve gemisavar füzeleri denediğini açıkladı. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un bizzat denetlediği belirtilen testlerde 2 stratejik seyir füzesinin ve 3 gemisavar füzesinin ateşlendiği belirtildi. Ülkenin batı kıyılarında gerçekleştirilen denemelerde savaş gemisine entegre silah komuta sisteminin kontrol edilmesi, mürettebatın fırlatma prosedürleri konusunda eğitilmesi ve güncellenmiş navigasyon sistemlerinin parazit önlemelerinin test edildiği açıklandı.
İRAN SAVAŞI'NI FIRSAT BİLİP SİLAH GELİŞTİRMEYİ HIZLANDIRIYORLAR
Denemelerin ardından Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, şu an yapım aşamasında olduğu belirtilen 2 muhrip ve gemilerin silah sistem planları hakkında bilgi aldı. Kuzey Kore lideri, nükleer savaş caydırıcılığının güçlendirilmesinin en üst öncelik olduğu mesajını verdi.
Güney Kore'den uzmanlar yeni gemiler inşaa ederek Kuzey Kore'nin bir muhrip filosu kurmaya yöneldiğini belirtti. Buna göre Pyongyang'ın Orta Doğu'daki çatışmalar gibi küresel stratejik dikkat dağınıklıklarını fırsat bilerek nükleer ve fırlatma kapasitesinde büyük ilerlemeler kaydetmek için silah geliştirme sürecini hızlandırdığı ifade edildi.