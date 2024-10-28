Kuzey Kore sınır ihlalinde ısrarcı: "Acımasız karşılık verilecek"
Kuzey Kore Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Güney Kore Ordusu, siyasi amaçlarla topraklarımıza insansız hava aracı (İHA) gönderdi. Bu egemenliğimize yönelik bir ihlaldir." denildi.
ÜÇ KEZ SINIR GÜVENLİĞİ İHLAL EDİLDİ
Kuzey Kore Savunma Bakanlığı, Güney Kore Ordusu'na ait insansız hava araçlarının (İHA) propaganda broşürleri dağıtmak üzere bu ay en az üç kez başkent Pyongyang semalarında uçtuğu iddiası üzerine açılan soruşturmanın nihai sonuçlarını açıkladı.