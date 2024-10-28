Kuzey Kore sınır ihlalinde ısrarcı: "Acımasız karşılık verilecek"

"SAVAŞ İLANI SAYARIZ"

Kuzey Kore, yaşanan gerilimin ardından Güney Kore ile bağlantıyı sağlayan kara ve demiryolu hatlarını havaya uçurduğunu duyurmuştu.

Kuzey Kore, 19 Ekim tarihinde ise bir Güney Kore İHA'sının daha fotoğrafını yayınlamış, egemenliğinin bir kez daha ihlal edilmesi halinde bunun "savaş ilanı" sayılacağı ve "derhal misilleme saldırısı yapılacağı" ifadeleri kullanılmıştı.