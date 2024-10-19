Kuzey Kore sınır ihlalinin fotoğrafını yayınladı: "Tekrar olursa savaş ilanı sayarız"
Kuzey Kore, Güney Kore tarafından gönderilen bir insansız hava aracının (İHA) fotoğrafını yayınlayarak egemenliğinin bir kez daha ihlal edilmesi halinde bunun “savaş ilanı” sayılacağını ve “derhal misilleme saldırısı yapılacağını” ifade etti. Tedbir olarak başkent ve sınır hattındaki tüm birliklerin “savaşa hazır hale getirildiği” belirtildi.
ENKAZ ÜZERİNDE İNCELEME YAPILDI
Güney Kore ile Kuzey Kore arasında son zamanlarda iyice tırmanan askeri gerginlik sürüyor.
Kuzey Kore yönetimi, Güney Kore tarafından topraklarına gönderilen İHA’nın fotoğrafını yayınladı.
Kuzey Kore Kamu Güvenliği Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 13 Ekim'de Pyongyang yakınlarındaki Hyongjesan bölgesine düşen bir İHA bulunduğu belirtilerek, enkaz üzerinde uzmanlar tarafından inceleme yapıldığı belirtildi.