Kuzey Kore ve Rusya dostluğu ABD baskısı altında
ABD, Kuzey Kore ile Rusya arasında yasadışı para trafiğinde rol oynayan beş kuruluş ve bir kişiye yaptırım uygulama kararı aldı. Moskova'nın uluslararası yaptırımları delerek Kuzey Kore bankaları ile para transferi gerçekleştirdiğini ortaya koyduğu belirtildi. ABD tarafından yapılan açıklamada, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki büyüyen finansal iş birliğinin uluslararası güvenliği tehdit ettiği öne sürüldü.
ABD'DEN YENİ YAPTIRIMLAR
Kuzey Kore'nin Rusya ile artan iş birliğine karşı ABD’den yeni hamle geldi.
ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi’nden yapılan açıklamada, Kuzey Kore ile Rusya arasındaki yasadışı para trafiğinde rol oynayan beş kuruluş ve bir kişinin yaptırım listesine eklendiği bildirildi.