Kuzey Kore ve Rusya dostluğu ABD baskısı altında

ABD, Kuzey Kore ile Rusya arasında yasadışı para trafiğinde rol oynayan beş kuruluş ve bir kişiye yaptırım uygulama kararı aldı. Moskova'nın uluslararası yaptırımları delerek Kuzey Kore bankaları ile para transferi gerçekleştirdiğini ortaya koyduğu belirtildi. ABD tarafından yapılan açıklamada, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki büyüyen finansal iş birliğinin uluslararası güvenliği tehdit ettiği öne sürüldü.

Kuzey Kore ve Rusya dostluğu ABD baskısı altında - 1

ABD'DEN YENİ YAPTIRIMLAR

Kuzey Kore'nin Rusya ile artan iş birliğine karşı ABD’den yeni hamle geldi.

ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi’nden yapılan açıklamada, Kuzey Kore ile Rusya arasındaki yasadışı para trafiğinde rol oynayan beş kuruluş ve bir kişinin yaptırım listesine eklendiği bildirildi.

DÜNYA HABERLERİ

Kuzey Kore ve Rusya dostluğu ABD baskısı altında - 2

Yaptırım uygulanan kuruluşların Gürcistan’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya bölgesindeki MRB Bank, Russian Financial Corporation Bank, Rusya'daki TSMR Bank, Moskova merkezli bir şirket olan Stroytreyd LLC ve Rusya'daki Timer Bank olduğu belirtilirken, yaptırım listesine eklenen kişinin ise TSMR Bank Başkan Yardımcısı Dmitry Yuryevich Nikulin olduğu kaydedildi.

Kuzey Kore ve Rusya dostluğu ABD baskısı altında - 3

"MOSKOVA ULUSLARARASI YAPTIRIMLARI DELİYOR"

Son yaptırımların Kuzey Kore'nin devlet kurumları olan Dış Ticaret Bankası ve Kore Kwangson Bankacılık’ın yasadışı finansal işlemlerini hedef aldığı vurgulanan açıklamada, alınan tedbirin Moskova'nın uluslararası yaptırımları delerek Kuzey Kore bankaları ile para transferi gerçekleştirdiğini ortaya koyduğu belirtildi.

Kuzey Kore ve Rusya dostluğu ABD baskısı altında - 4

"RUSYA VE KUZEY KORE İŞ BİRLİĞİNDEN ENDİŞELİYİZ"

ABD Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Bradley Smith ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Son yaptırım kararı, Rusya ve Kuzey Kore'nin BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ederek mali iş birliğini derinleştirme çabalarına ilişkin ciddi endişelerimizi ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

Smith, Rusya'nın Ukrayna işgalini desteklemeyi ve Kuzey Kore'nin uluslararası finans sistemine yasadışı erişimini sağlamayı amaçlayan her türlü planı engelleme konusunda kararlı olduklarını da sözlerine ekledi.

Kuzey Kore ve Rusya dostluğu ABD baskısı altında - 5

"RUSYA, KUZEY KORE'YE BAĞIMLI"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller da savaş alanındaki kayıplar ve uluslararası izolasyon arttıkça Rusya'nın Kuzey Kore'ye giderek daha bağımlı hale geldiğini ifade etti.

Kuzey Kore ve Rusya dostluğu ABD baskısı altında - 6

"ULUSLARARASI GÜVENLİĞİ TEHDİT EDİYOR"

Rusya'nın Kuzey Kore'nin yasadışı finansal ağına verdiği desteği ve Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşı engellemek için ellerindeki tüm araçları kullanacaklarını vurgulayan Miller, "Rusya ile Kuzey Kore arasındaki büyüyen finansal iş birliği, uluslararası güvenliği ve küresel finans sistemini doğrudan tehdit ediyor." dedi.

Kuzey Kore ve Rusya dostluğu ABD baskısı altında - 7
DAHA FAZLA GÖSTER