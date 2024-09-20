Kuzey Kore ve Rusya dostluğu ABD baskısı altında

"RUSYA VE KUZEY KORE İŞ BİRLİĞİNDEN ENDİŞELİYİZ"

ABD Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Bradley Smith ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Son yaptırım kararı, Rusya ve Kuzey Kore'nin BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ederek mali iş birliğini derinleştirme çabalarına ilişkin ciddi endişelerimizi ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

Smith, Rusya'nın Ukrayna işgalini desteklemeyi ve Kuzey Kore'nin uluslararası finans sistemine yasadışı erişimini sağlamayı amaçlayan her türlü planı engelleme konusunda kararlı olduklarını da sözlerine ekledi.