Kuzey Kore ve Rusya dostluğu: Dünyayı korkutan ittifak uzaya açılıyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Güney Koreli mevkidaşı Cho Tae-yul ile düzenlediği ortak basın toplantısında Rusya ile Kuzey Kore arasındaki iş birliğinin daha da artmasını beklediklerini belirterek, “Moskova'nın gelişmiş uzay ve uydu teknolojilerini Pyongyang ile paylaşmayı planladığına inanmak için nedenlerimiz var.” dedi.

Kuzey Kore ve Rusya dostluğu: Dünyayı korkutan ittifak uzaya açılıyor - 1

ENDİŞELENDİREN ORTAKLIK

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Güney Kore’de mevkidaşı Cho Tae-yul ile görüşme gerçekleştirdi.

Ortak basın toplantısında konuşan Blinken, Kuzey Kore ve Rusya arasındaki artan iş birliğinin ABD ve müttefikleri açısından endişe verici olduğunu söyledi.

DÜNYA HABERLERİ

Kuzey Kore ve Rusya dostluğu: Dünyayı korkutan ittifak uzaya açılıyor - 2

"UZAY VE UYDU TEKNOLOJİLERİ PAYLAŞILACAK"

"Moskova'nın gelişmiş uzay ve uydu teknolojilerini Pyongyang ile paylaşmayı planladığına inanmak için nedenlerimiz var" diyen Blinken, "Putin, Kuzey Kore'nin nükleer silah programını kabul ederek on yıllardır uyguladığı politikayı değiştirmeye yakın olabilir" şeklinde konuştu.

Kuzey Kore ve Rusya dostluğu: Dünyayı korkutan ittifak uzaya açılıyor - 3

MÜTTEFİKLER ALARMA GEÇTİ

Blinken, Kuzey Kore ile Rusya iş birliğine dair endişenin sadece ABD için değil, aynı zamanda Güney Kore ve Japonya için de "önemli bir odak noktası" olduğunu vurguladı.

Kuzey Kore ve Rusya dostluğu: Dünyayı korkutan ittifak uzaya açılıyor - 4

"GÜVENLİK ORTAMINI ETKİLİYOR"

Kuzey Kore ile Rusya arasındaki yakın iş birliğinin Hint-Pasifik bölgesi ve Avrupa'daki güvenlik ortamını da etkilediğini belirten Blinken, bu nedenle ABD ve müttefikleri ile NATO arasında daha fazla güvenlik iş birliğine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Kuzey Kore ve Rusya dostluğu: Dünyayı korkutan ittifak uzaya açılıyor - 5

Blinken, "ABD, Japonya, Avustralya ve Yeni Zelanda ile birlikte Güney Kore'nin uluslararası kural ve ilkeleri savunmak üzere NATO ile iş birliğini arttırmasını dört gözle beklemektedir." şeklinde konuştu.

Kuzey Kore ve Rusya dostluğu: Dünyayı korkutan ittifak uzaya açılıyor - 6

KUZEY KORE'NİN FÜZE TATBİKATI

Kuzey Kore’nin son füze denemesine ilişkin konuşan Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul, "Kuzey Kore'nin muhtemel provokasyonlarına kusursuz bir ortak savunma duruşu ve genişletilmiş caydırıcılık ile kararlı bir şekilde yanıt verme konusunda mutabık kaldık" ifadelerini kullandı.

Blinken'ın ziyareti, Yoon'un yetkilerinin askıya alınmasından bu yana üst düzey bir ABD’li yetkilinin ülkeye yaptığı ilk ziyaret oldu.

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