Kuzey Kore ve Rusya dostluğu: Dünyayı korkutan ittifak uzaya açılıyor
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Güney Koreli mevkidaşı Cho Tae-yul ile düzenlediği ortak basın toplantısında Rusya ile Kuzey Kore arasındaki iş birliğinin daha da artmasını beklediklerini belirterek, “Moskova'nın gelişmiş uzay ve uydu teknolojilerini Pyongyang ile paylaşmayı planladığına inanmak için nedenlerimiz var.” dedi.
ENDİŞELENDİREN ORTAKLIK
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Güney Kore’de mevkidaşı Cho Tae-yul ile görüşme gerçekleştirdi.
Ortak basın toplantısında konuşan Blinken, Kuzey Kore ve Rusya arasındaki artan iş birliğinin ABD ve müttefikleri açısından endişe verici olduğunu söyledi.