Kuzey Kore yaptırımları deldi mi? Kum satarak milyonlar kazanıyor iddiası

BM YAPTIRIMLARI TAŞ VE TOPRAK İHRACATINI YASAKLADI

Uydu fotoğrafında kum tarama ve kazıma araçları görülüyor. Ancak, Aralık 2017'den uygulamaya başlanan Birleşmiş Milletler yaptırımlarının bir parçası olarak, ülke toprak ve taş ihraç edemiyor, yani Kuzey Kore kumunu satarak uluslararası hukuku ihlal ediyor.

2019 yılında, BM müfettişleri, Kuzey Kore’nin bir “kum ihracat operasyonu” ile 22 milyon dolar kazandığını açıklamış, söz konusu rapor Nisan ayında yayınlanmıştı.