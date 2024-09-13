Kuzey Kore yasak tanımıyor: Nükleer tesisten ilk fotoğraflar

Kuzey Kore medyası, ülkenin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) çok sayıda kararıyla yasaklanan nükleer programına dair bakış açısı sağlayan yeni fotoğraflar yayınladı. Fotoğraflarda ülke lideri Kim Jong-Un'un ülkenin pek çok yerinde benzerleri olduğuna inanılan bir uranyum zenginleştirme tesisini ziyaret ettiği görülüyor. Kuzey Koreli lider burada, ülkenin nükleer cephaneliğinin tehditlerle mücadelede hayati önem taşıdığını belirterek, işçileri taktik nükleer silahlar için daha fazla malzeme üretmeye çağırdı.

Kuzey Kore yasak tanımıyor: Nükleer tesisten ilk fotoğraflar - 1

YASAKLI TESİSTEN İLK FOTOĞRAFLAR

Kuzey Kore hükümeti, nükleer bombaları için yakıt üreten tesisine ait görüntüleri ilk kez yayınladı.

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Kuzey Kore yasak tanımıyor: Nükleer tesisten ilk fotoğraflar - 2

Aynı gün lider Kim Jong-Un bir uranyum zenginleştirme tesisini ziyaret etti ve ülkenin nükleer kapasitesini güçlendirmek için daha fazla silah sınıfı malzeme üretme çağrısında bulundu.

Kuzey Kore yasak tanımıyor: Nükleer tesisten ilk fotoğraflar - 3

KUZEY KORE'NİN TARTIŞMALI NÜKLEER PROGRAMI

Devlet medyasının, Kim'in Nükleer Silahlar Enstitüsü'nü ve nükleer malzeme üreten üssü ziyaretine ilişkin haberine ilk fotoğraflar da eşlik etti.

Bu ziyaret ve yayınlanan fotoğraflar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin çok sayıda kararıyla yasaklanan Kuzey Kore'nin nükleer programına dair bakış açısı sağladı.

Kuzey Kore yasak tanımıyor: Nükleer tesisten ilk fotoğraflar - 4

Fotoğraflarda Kim'in uranyum zenginleştiren makineler olan uzun metal santrifüj sıraları arasında yürüdüğü görülüyor.

Kuzey Kore yasak tanımıyor: Nükleer tesisten ilk fotoğraflar - 5

Kuzey Koreli lider, ülkenin nükleer cephaneliğinin ABD ve müttefiklerinden gelen tehditlerle mücadelede hayati önem taşıdığını belirterek, işçileri taktik nükleer silahlar için daha fazla malzeme üretmeye çağırdı.

Silahların "öz savunma ve önleyici saldırı kabiliyeti" için gerekli olduğunu söyledi.

Kuzey Kore yasak tanımıyor: Nükleer tesisten ilk fotoğraflar - 6

URANYUM ZENGİNLEŞTİRME SAHALARI

Kuzey Kore'nin uranyum zenginleştirme için birkaç sahası olduğuna inanılıyor.

Uranyum, doğal olarak bulunan radyoaktif bir elementtir. Nükleer yakıt üretmek için ham uranyum çeşitli işlemlerden geçer.

Kuzey Kore yasak tanımıyor: Nükleer tesisten ilk fotoğraflar - 7

NÜKLEER SİLAH KAPASİTESİ NE?

Kuzey Kore'nin nükleer silahlarının sayısına ilişkin tahminler büyük ölçüde farklılık gösteriyor.

Temmuz ayında Amerikan Bilim İnsanları Federasyonu'nun bir raporu, ülkenin 90'a kadar nükleer savaş başlığı inşa etmeye yetecek kadar parçalanabilir malzeme üretmiş olabileceğini öne sürdü.

Ancak ilk tahminlere göre yalnızca 50'ye yakın bir miktarın üretildiği sonucuna varıldı.

Kuzey Kore yasak tanımıyor: Nükleer tesisten ilk fotoğraflar - 8

Devlet medyası KCNA'nın ayrı haberlerine göre Kim ayrıca perşembe günü yeni bir roketatar sisteminin test fırlatmasını denetledi ve çarşamba günü bir ordu eğitim üssünü ziyaret etti.

Kuzey Kore yasak tanımıyor: Nükleer tesisten ilk fotoğraflar - 9
Kuzey Kore yasak tanımıyor: Nükleer tesisten ilk fotoğraflar - 10
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