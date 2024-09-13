Kuzey Kore yasak tanımıyor: Nükleer tesisten ilk fotoğraflar
Kuzey Kore medyası, ülkenin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) çok sayıda kararıyla yasaklanan nükleer programına dair bakış açısı sağlayan yeni fotoğraflar yayınladı. Fotoğraflarda ülke lideri Kim Jong-Un'un ülkenin pek çok yerinde benzerleri olduğuna inanılan bir uranyum zenginleştirme tesisini ziyaret ettiği görülüyor. Kuzey Koreli lider burada, ülkenin nükleer cephaneliğinin tehditlerle mücadelede hayati önem taşıdığını belirterek, işçileri taktik nükleer silahlar için daha fazla malzeme üretmeye çağırdı.
YASAKLI TESİSTEN İLK FOTOĞRAFLAR
Kuzey Kore hükümeti, nükleer bombaları için yakıt üreten tesisine ait görüntüleri ilk kez yayınladı.