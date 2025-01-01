Kuzey Kore yeni yıla hazır: Kim Jong Un ve kızı kutlamalarda görüntülendi

"VELİAHT OLMAYI ÖĞRETİYOR"

Kuzey Kore hükümetinin, Ju Ae'yi babasının yerine geçmek için güçlü bir aday olarak öne sürdüğü ve kamuoyunun tepkisini ölçmek için halk arasında görünme sıklığının artırıldığı iddia edilmişti.

Güney Kore'nin iktidardaki Halkın Gücü Partisi'nden Lee Seong-kweun gazetecilere yaptığı açıklamada, "Pyongyang, Kim Ju Ae'ye veliaht olmayı öğretiyor, bu da onun en olası halef olduğunu gösteriyor." demişti.