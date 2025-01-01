Kuzey Kore yeni yıla hazır: Kim Jong Un ve kızı kutlamalarda görüntülendi

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve kızı Ju Ae, bir etkinlikte daha kameraların hedefi oldu. Havai fişek gösterileri ve buz dansı gösterisini de içeren Yeni Yıl kutlamalarına katılan ikiliye üst düzey Kuzey Koreli yetkililer eşlik etti. Geçtiğimiz aylarda Kuzey Kore liderinin, 11 yaşındaki kızını kendisinden sonra ülkeyi yönetmek için eğittiği iddia edilmişti. Hükümetin, Ju Ae'yi babasının yerine geçmek için güçlü bir aday olarak öne sürdüğü ve kamuoyunun tepkisini ölçmek için halk arasında görünme sıklığının artırıldığı ileri sürülmüştü.

Kuzey Kore yeni yıla hazır: Kim Jong Un ve kızı kutlamalarda görüntülendi - 1

YENİ YIL KUTLAMALARINA KATILDI

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve kızı Ju Ae, havai fişek gösterileri ve buz dansı gösterisini de içeren Yeni Yıl kutlamalarına katıldı.

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Kuzey Kore yeni yıla hazır: Kim Jong Un ve kızı kutlamalarda görüntülendi - 2

Devlet medyasında yer alan fotoğraflara göre, Kuzey Koreli üst düzey yetkililer de etkinlikleri izlerken onlara eşlik etti.

Kim'in herhangi bir konuşma yaptığı belirtilmedi.

Kuzey Kore yeni yıla hazır: Kim Jong Un ve kızı kutlamalarda görüntülendi - 3

RUSYA İLE DERİNLEŞEN ORTAKLIK

Devlet medyası KCNA, önceki gün Kuzey Koreli liderin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yazdığı bir mektupta ülkesinin Rusya ile kapsamlı stratejik ortaklığını sağlamlaştırma sözü verdiğini bildirmişti.

Kuzey Kore yeni yıla hazır: Kim Jong Un ve kızı kutlamalarda görüntülendi - 4

"EN YAKIN DOSTU VE YOLDAŞI"

Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamada Kim'in "en yakın dostu ve yoldaşı" Putin'e içten selamlarını ilettiği ve Kuzey Kore adına Rus halkı ve ordusuna iyi dileklerini sunduğu aktarıldı.

Kim'in, karşılıklı işbirliğini daha da genişletme umudunu dile getirerek, "2025'in, Rus ordusunun ve halkının neo-Nazizmi yendiği büyük bir zafer yılı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandığı kaydedildi. 

Kuzey Kore yeni yıla hazır: Kim Jong Un ve kızı kutlamalarda görüntülendi - 5

KIZINI İKTİDARA HAZIRLIYOR

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, 11 yaşındaki kızını kendisinden sonra ülkeyi yönetmek için eğittiği iddia edilmişti.

Küçük kızın babasıyla birlikte kamusal alandaki varlığının askeri faaliyetlerle ve tatbikatları denetlemekle ilgili olması dikkat çekiyor.

Kuzey Kore yeni yıla hazır: Kim Jong Un ve kızı kutlamalarda görüntülendi - 6

"VELİAHT OLMAYI ÖĞRETİYOR"

Kuzey Kore hükümetinin, Ju Ae'yi babasının yerine geçmek için güçlü bir aday olarak öne sürdüğü ve kamuoyunun tepkisini ölçmek için halk arasında görünme sıklığının artırıldığı iddia edilmişti.

Güney Kore'nin iktidardaki Halkın Gücü Partisi'nden Lee Seong-kweun gazetecilere yaptığı açıklamada, "Pyongyang, Kim Ju Ae'ye veliaht olmayı öğretiyor, bu da onun en olası halef olduğunu gösteriyor." demişti.

Kuzey Kore yeni yıla hazır: Kim Jong Un ve kızı kutlamalarda görüntülendi - 7
Kuzey Kore yeni yıla hazır: Kim Jong Un ve kızı kutlamalarda görüntülendi - 8
Kuzey Kore yeni yıla hazır: Kim Jong Un ve kızı kutlamalarda görüntülendi - 9
Kuzey Kore yeni yıla hazır: Kim Jong Un ve kızı kutlamalarda görüntülendi - 10
Kuzey Kore yeni yıla hazır: Kim Jong Un ve kızı kutlamalarda görüntülendi - 11
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