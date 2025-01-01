Kuzey Kore yeni yıla hazır: Kim Jong Un ve kızı kutlamalarda görüntülendi
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve kızı Ju Ae, bir etkinlikte daha kameraların hedefi oldu. Havai fişek gösterileri ve buz dansı gösterisini de içeren Yeni Yıl kutlamalarına katılan ikiliye üst düzey Kuzey Koreli yetkililer eşlik etti. Geçtiğimiz aylarda Kuzey Kore liderinin, 11 yaşındaki kızını kendisinden sonra ülkeyi yönetmek için eğittiği iddia edilmişti. Hükümetin, Ju Ae'yi babasının yerine geçmek için güçlü bir aday olarak öne sürdüğü ve kamuoyunun tepkisini ölçmek için halk arasında görünme sıklığının artırıldığı ileri sürülmüştü.
YENİ YIL KUTLAMALARINA KATILDI
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve kızı Ju Ae, havai fişek gösterileri ve buz dansı gösterisini de içeren Yeni Yıl kutlamalarına katıldı.