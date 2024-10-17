Kuzey Kore yolları patlatmıştı: Koreler arası bağlantı tamamen kesildi
Kuzey Kore, Güney Kore ile olan kara ve demiryolu bağlantısını tamamen kestiğini açıkladı. Söz konusu adımın “düşmanın siyasi ve askeri provokasyonları” ve “zorlu güvenlik ortamı” nedeniyle alınan kaçınılmaz ve meşru bir önlem olduğu, sınırı kalıcı olarak güçlendirmeye yönelik tedbirlerin süreceği belirtildi.
60 METRELİK BÖLÜM HAVAYA UÇURULDU
Kuzey Kore, Güney Kore ile bağlantıyı sağlayan ulaşım hatlarını kesti.
Resmi Kuzey Kore basınında yer alan haberlere göre, Kuzey Kore Halk Ordusu (KPA) birliklerinin Güney Kore’ye giden kara ve demiryollarının 60 metrelik bölümünü havaya uçurduğu bildirildi.