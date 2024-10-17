Kuzey Kore yolları patlatmıştı: Koreler arası bağlantı tamamen kesildi

ULAŞIM HATLARI TAMAMEN KESİLDİ

Söz konusu adımın “düşmanın siyasi ve askeri provokasyonları” ve “zorlu güvenlik ortamı” nedeniyle alınan kaçınılmaz ve meşru bir önlem olduğu kaydedildi.

Gerçekleştirilen patlamaların çevre ve ekolojik ortam üzerinde olumsuz bir etkisinin olmadığı vurgulandı.

Patlamalar sonucu Kuzey Kore'yi Güney Kore’ye bağlayan ulaşım hatlarının tamamen kesildiği belirtilirken, sınırı kalıcı olarak güçlendirmeye yönelik tedbirlerin süreceği ifade edildi.