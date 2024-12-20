Kuzey Kore askerlerini hafife almayın! Fırtına Birliği, çatal bıçaktan silah yapıyor

İLTİCAYI ENGELLEME TAKTİĞİ

Daha sonra Güney Kore sınırına ön cephe muhafızı olarak konuşlandırıldıklarında mısırın yerini pirinç almış. Ancak pirinç kaselerine ulaştığında çoğu arka birimler tarafından ele geçirilmiş ve kalanı da kumla kesilmişti.

Haneul, birliğinin en iyi beslenenler arasında olduğunu, bunun Güney Kore'ye iltica etmelerini engellemek için bir taktik olduğunu söylüyor. Ama bu Haneul'u engelleyememiş.

2012 yılında, Kuzey ile Güney'i ayıran Askerden Arındırılmış Bölge (DMZ) boyunca ölüme meydan okuyan bir koşu yaptı.

Onun ve diğer asker kaçaklarının yaşadıkları, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşta cepheye sürülen binlerce Kuzey Koreli askerin durumuna ışık tutmaya yardımcı oluyor.