Kuzey Kore askerlerini hafife almayın! Fırtına Birliği, çatal bıçaktan silah yapıyor
Rus ordusu saflarına Ukrayna'ya karşı savaşan Kuzey Kore askerleri, savaş deneyiminden yoksun olmakla eleştiriliyor. Ancak BBC'ye konuşan eski askerler, Kuzeyli birliklerin hafife alınmaması gerektiği konusunda uyarıyor. "Her sabah düzenlenen yoğun ideolojik beyin yıkama seanslarına tabii tutulan askerler, mutfak gereçlerini silah olarak kullanmayı biliyor.
Kuzey Kore askerlerinin Rusya saflarında Ukrayna’ya karşı savaşması üzerine tartışmalar devam ediyor.
Eski Kuzeyli askerler BBC’ye konuştu.
Haneul'un Kuzey Kore ordusunda geçirdiği döneme dair en çok hatırladığı şey kemirici, sürekli açlık. Çatlamış mısır ve küflenmiş lahanadan oluşan bir diyet nedeniyle hizmetinin ilk ayında 10 kilo kaybetmiş.
Eğitimden üç ay sonra, neredeyse tüm taburunun ciddi şekilde yetersiz beslendiğini ve kilo almak için bir iyileşme merkezine gönderilmeleri gerektiğini söylüyor.