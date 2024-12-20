Kuzey Kore askerlerini hafife almayın! Fırtına Birliği, çatal bıçaktan silah yapıyor

Rus ordusu saflarına Ukrayna'ya karşı savaşan Kuzey Kore askerleri, savaş deneyiminden yoksun olmakla eleştiriliyor. Ancak BBC'ye konuşan eski askerler, Kuzeyli birliklerin hafife alınmaması gerektiği konusunda uyarıyor. "Her sabah düzenlenen yoğun ideolojik beyin yıkama seanslarına tabii tutulan askerler, mutfak gereçlerini silah olarak kullanmayı biliyor.

Kuzey Kore askerlerini hafife almayın! Fırtına Birliği, çatal bıçaktan silah yapıyor - 1

Kuzey Kore askerlerinin Rusya saflarında Ukrayna’ya karşı savaşması üzerine tartışmalar devam ediyor.

Eski Kuzeyli askerler BBC’ye konuştu.

Haneul'un Kuzey Kore ordusunda geçirdiği döneme dair en çok hatırladığı şey kemirici, sürekli açlık. Çatlamış mısır ve küflenmiş lahanadan oluşan bir diyet nedeniyle hizmetinin ilk ayında 10 kilo kaybetmiş.

Eğitimden üç ay sonra, neredeyse tüm taburunun ciddi şekilde yetersiz beslendiğini ve kilo almak için bir iyileşme merkezine gönderilmeleri gerektiğini söylüyor.

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Kuzey Kore askerlerini hafife almayın! Fırtına Birliği, çatal bıçaktan silah yapıyor - 2

İLTİCAYI ENGELLEME TAKTİĞİ

Daha sonra Güney Kore sınırına ön cephe muhafızı olarak konuşlandırıldıklarında mısırın yerini pirinç almış. Ancak pirinç kaselerine ulaştığında çoğu arka birimler tarafından ele geçirilmiş ve kalanı da kumla kesilmişti.

Haneul, birliğinin en iyi beslenenler arasında olduğunu, bunun Güney Kore'ye iltica etmelerini engellemek için bir taktik olduğunu söylüyor. Ama bu Haneul'u engelleyememiş.

2012 yılında, Kuzey ile Güney'i ayıran Askerden Arındırılmış Bölge (DMZ) boyunca ölüme meydan okuyan bir koşu yaptı.

Onun ve diğer asker kaçaklarının yaşadıkları, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşta cepheye sürülen binlerce Kuzey Koreli askerin durumuna ışık tutmaya yardımcı oluyor.

Kuzey Kore askerlerini hafife almayın! Fırtına Birliği, çatal bıçaktan silah yapıyor - 3

YÜKSEK MORALLİ ANCAK ÇAĞDAŞ SAVAŞI ANLAYIŞI YOK

Pyongyang'ın, Ukrayna tarafından sürpriz bir yaz saldırısıyla ele geçirilen Kursk bölgesinin bir kısmının geri alınması için Rus güçlerine yardım etmek üzere yaklaşık 11 bin asker gönderdiği bildirildi.

Bu hafta başında Seul, Washington ve Kiev, askerlerin artık “önemli sayıda” savaşa girdiğini söyledi ve ilk kayıpları bildirdi. Güney Koreli yetkililer 100'den fazla kişinin öldüğünü ve daha fazlasının yaralandığını tahmin ediyor.

Ancak firariler ve diğer askeri uzmanlar BBC'ye bu birliklerin küçümsenmemesi gerektiğini söyledi.

Güney Kore istihbaratına göre, çoğu seçkin Fırtına Kolordusu birimine mensup ve yüksek moralli ancak “çağdaş savaş anlayışından” yoksun.

Kuzey Kore askerlerini hafife almayın! Fırtına Birliği, çatal bıçaktan silah yapıyor - 4

NELERİ SİLAH OLARAK KULLANIYORLAR?

Kuzey Kore'nin özel kuvvetlerini 2000'li yılların başında eğiten ve 2014'te iltica eden Lee Hyun Seung, Fırtına Birliği'ne sadece daha uzun boylu ve sportif erkeklerin seçildiğini söylüyor.

Onlara dövüş sanatlarını, bıçak fırlatmayı ve çatal bıçak takımı ve diğer mutfak gereçlerinden silah yapmayı öğretmiş.

Ancak Fırtına Kolordusu'nun eğitimi normal Kuzey Kore birliklerinden daha ileri düzeyde olsa da askerler hala yetersiz besleniyor.

Kuzey Kore askerlerini hafife almayın! Fırtına Birliği, çatal bıçaktan silah yapıyor - 5

ÇATIŞMAYA EN ÇOK YAKLAŞTIĞI AN

Haneul, orduda geçirdiği süre boyunca tek bir canlı ateş eğitiminde sadece üç kurşun sıktığını söylüyor.

Çatışmaya en çok yaklaştığı an, aç bir çiftçinin sebze aramak için DMZ'ye girdiği andı. Haneul, “davetsiz misafirleri vurma” talimatını görmezden geldiğini ve adamı uyararak gitmesine izin verdiğini söylüyor.

Kuzey Kore'den gelen bilgilerin azlığı göz önüne alındığında, Haneul'un iltica etmesinden bu yana geçen on yılda ne kadar değişiklik olduğunu bilmek zor. Görünen o ki, ülkenin lideri Kim Jong Un sınırlı kaynaklarının çoğunu daimi ordusundan ziyade füzelere ve nükleer silahlara yönlendirmiş durumda.

Kuzey Kore askerlerini hafife almayın! Fırtına Birliği, çatal bıçaktan silah yapıyor - 6

"AMAÇ KAOS YARATMAK"

Ancak 2019'da firar eden bir başka asker Ryu Seonghyun'a göre ordudaki ilk üç yıl, özel kuvvetler için bile “inanılmaz” derecede zor. 7 yıl boyunca hava kuvvetlerinde şoför olarak çalışan 28 yaşındaki asker, hizmeti sırasında koşulların kötüleştiğini ve pirincin yemeklerden yavaş yavaş kaybolduğunu söylüyor.

Asker, “Askerler günlerce az miktarda pirinçle dağlara gönderiliyor ve bunun hayatta kalma eğitimlerinin bir parçası olduğu söyleniyor” diye ekliyor.

Bu askerlerin dağlık Kore Yarımadası'nda savaşmak üzere eğitildikleri düşünüldüğünde, sığınmacılar düzlüklerde ve Kursk siperlerinde savaşmaya ne kadar uyum sağlayacaklarını sorguluyor.

En önemlisi, Fırtına Kolordusu bir ön cephe birimi değil. Ryu, “Görevleri düşman hatlarına sızmak ve düşman topraklarının derinliklerinde kaos yaratmak” diyor.

Kuzey Kore askerlerini hafife almayın! Fırtına Birliği, çatal bıçaktan silah yapıyor - 7

BEYİN YIKAMA SEANSLARI

Ancak Kim Jong Un'un özel kuvvetler göndermekten başka alternatifi olmadığını, çünkü normal askerlerin zamanlarının çoğunu çiftçilik, inşaat ya da odun kesmekle geçirdiğini de belirterek, “Kim Jong Un, Kuzey Kore'nin Rusya'daki itibarına zarar vermemek için en azından belli bir seviyede savaş kabiliyeti gösterebilecek adamlar göndermek zorundaydı” diye konuşuyor.

Babası ve kuzeni özel kuvvetlerde görev yapmış olan Haneul, “Fırtına Birliği'ndeki askerlerin çoğu işçi sınıfı ya da çiftçi ailelerden geliyor, partiye son derece itaatkârlar ve emirleri sorgusuz sualsiz yerine getirecekler” diyor.

Lee, her sabah düzenlenen yoğun ideolojik “beyin yıkama” seanslarının zihinsel olarak hazır olmalarını sağlayacağını da sözlerine ekliyor. Kuzey Koreli askerlerin savaş alanına alışacaklarına, düşmanla nasıl savaşacaklarını öğreneceklerine ve hayatta kalmanın yollarını bulacaklarına inanıyor.

Askerlere görevlendirilip görevlendirilmeme konusunda bir seçenek sunulmamış olsa da Ryu, birçoğunun gitmek isteyeceğini düşünüyor. Hırslı olanların bunu kariyerlerini ilerletmek için bir fırsat olarak göreceğini söylüyor.

Kuzey Kore askerlerini hafife almayın! Fırtına Birliği, çatal bıçaktan silah yapıyor - 8

SAYI 100 BİNE KADAR ÇIKABİLİR

Güney Kore'nin eski özel kuvvetler komutanlarından Chun In-bum da sığınmacıların değerlendirmelerine katılıyor. Chun, “Yiyecek ve eğitimden yoksun olmaları aciz oldukları anlamına gelmiyor. Çabucak ortama alışacaklardır. Onları hafife almamalıyız” diyor.

11 bin askerin böylesine yıpratıcı bir savaşın gidişatını değiştirmesi pek mümkün olmasa uzmanlar ve yetkililer bunun sadece ilk dilim olabileceğine, Pyongyang'ın rotasyona tabi tutulması halinde 60 bin hatta 100 bine kadar asker gönderebileceğine inanıyor.

Chun, bu sayılarla etkili olabileceklerine inanıyor.

Ayrıca eski askerler, Kim Jong Un'un rejiminin istikrarını etkilemeden büyük kayıplar verebileceğini söylüyor.

Kuzey Kore askerlerini hafife almayın! Fırtına Birliği, çatal bıçaktan silah yapıyor - 9
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