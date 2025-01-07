Kuzey Kore'de boşanmak bile yasak: Çalışma kampına gönderiliyorlar!
Kuzey Koreli lider Kim Jong-Un, boşanan çiftlerin yeni ve sıkı kurallar altında çalışma kamplarına gönderilmesini emretti. Kuzey Kore yasalarına göre bir evliliği sonlandırmak, anti-sosyalist sempati göstergesi olarak değerlendiriliyor. Daha öncesinde ülkede sadece boşanmak isteyen tarafı cezalandıran yasalar vardı. Yeni cezalar, mevcut yasaların sertleştirilmesi anlamına geliyor. Buna göre boşanma kesinleştiğinde her iki eş de hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.
KADINLAR HAPSE GİREBİLİR
Kuzey Kore'de Kim Jong-un'un boşanan çiftlerin altı aya kadar çalışma kamplarına gönderilmesini emrettiği, kadınların ise daha uzun hapis cezalarıyla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.