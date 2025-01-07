Kuzey Kore'de boşanmak bile yasak: Çalışma kampına gönderiliyorlar!

Kuzey Koreli lider Kim Jong-Un, boşanan çiftlerin yeni ve sıkı kurallar altında çalışma kamplarına gönderilmesini emretti. Kuzey Kore yasalarına göre bir evliliği sonlandırmak, anti-sosyalist sempati göstergesi olarak değerlendiriliyor. Daha öncesinde ülkede sadece boşanmak isteyen tarafı cezalandıran yasalar vardı. Yeni cezalar, mevcut yasaların sertleştirilmesi anlamına geliyor. Buna göre boşanma kesinleştiğinde her iki eş de hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Kuzey Kore'de boşanmak bile yasak: Çalışma kampına gönderiliyorlar! - 1

KADINLAR HAPSE GİREBİLİR

Kuzey Kore'de Kim Jong-un'un boşanan çiftlerin altı aya kadar çalışma kamplarına gönderilmesini emrettiği, kadınların ise daha uzun hapis cezalarıyla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.

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Kuzey Kore'de boşanmak bile yasak: Çalışma kampına gönderiliyorlar! - 2

"ANTİ-SOSYALİST SEMPATİ"

Kuzey Kore lideri, bir evliliği sonlandırmanın anti-sosyalist sempati göstergesi olduğunu ve cezayı gerektirdiğini açıkladı.

Kuzey Kore'de daha önce sadece boşanmak isteyen tarafı cezalandıran yasalar vardı. Yeni cezalar, mevcut yasaların sertleştirilmesi anlamına geliyor.

Kuzey Kore'de boşanmak bile yasak: Çalışma kampına gönderiliyorlar! - 3

İKİ TARAF DA KAMPA GÖNDERİLECEK

Yeni kurallara göre, boşanma kesinleştiğinde her iki eş de hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Bir Kuzey Kore vatandaşı, "12 kişi için boşanma kararı verildi. Kararın açıklanmasının hemen ardından çalışma kampına nakledildiler. Geçtiğimiz yıla kadar bir çift boşandığında, sadece boşanma davasını açan kişi çalışma eğitim kampına gönderiliyordu. Bu aydan itibaren tüm boşanmış çiftler işçi yetiştirme kamplarına gönderilecek." diye konuştu.

Kuzey Kore'de boşanmak bile yasak: Çalışma kampına gönderiliyorlar! - 4

KONFÜÇYÜS DEĞERLERİNE HAKARET

Kuzey Kore'de boşanma eylemi yalnızca sosyalizme değil, aynı zamanda kuzey ve güneydeki insanların düşüncesine bağlı olan Konfüçyüs değerlerine de bir hakaret olarak görülüyor.

Kuzey Kore'de boşanmak bile yasak: Çalışma kampına gönderiliyorlar! - 5

80 KADIN VE 40 ERKEK TUTUKLU

Bir süre cezaevinde kalmış bir başka kadın da boşanmış kişilerin çoğunun 30'lu yaşların sonlarında olduğunu söyledi.

İlçe çalışma eğitim kampında yaklaşık 80 kadın ve 40 erkek tutuklu bulunuyor.

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