Kuzey Kore'de boşanmak bile yasak: Çalışma kampına gönderiliyorlar!

İKİ TARAF DA KAMPA GÖNDERİLECEK

Yeni kurallara göre, boşanma kesinleştiğinde her iki eş de hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Bir Kuzey Kore vatandaşı, "12 kişi için boşanma kararı verildi. Kararın açıklanmasının hemen ardından çalışma kampına nakledildiler. Geçtiğimiz yıla kadar bir çift boşandığında, sadece boşanma davasını açan kişi çalışma eğitim kampına gönderiliyordu. Bu aydan itibaren tüm boşanmış çiftler işçi yetiştirme kamplarına gönderilecek." diye konuştu.