Kuzey Kore'de Covid-19 insani krize yol açtı: Tıbbi bakım sağlanmayan hamile kadınlar onlarca ölü doğum gerçekleştirdi

Bununla birlikte haberde görüşlerine başvurulan bir kaynak, RFA'ya, bir doktorun çocuğun doğumuna yardım ettiği bir vaka da dahil olmak üzere, 200 kişinin kaldığı bir otelde iki ölü doğum gerçekleştiğini söyledi. Kaynağa göre, yetkililer yüksek ateşleri olan annelere daha fazla bakım veya tedavi sağlamadı.