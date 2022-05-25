Kuzey Kore'de Covid-19 insani krize yol açtı: Tıbbi bakım sağlanmayan hamile kadınlar onlarca ölü doğum gerçekleştirdi

Kuzey Kore, büyük bir Covid-19 salgınıyla mücadele ediyor. Sağlık sistemi çok da iyi olmayan ve halkın Covid-19'a karşı aşılanmadığı Kuzey Kore'de hamile kadınların depolarla, çiftliklerde ve fabrikalarda aniden karantinaya alındığı ve bu nedenle onlarca ölü doğumun gerçekleştiği öne sürüldü. İnsani krizle yüzleşen Kuzey Kore, daha önce DSÖ'nün milyonlarca dozluk aşı teklifini reddetmişti.

Haberler - ntv.com.tr 25.05.2022 - 11:44

Kuzey Kore'de Covid-19 insani krize yol açtı: Tıbbi bakım sağlanmayan hamile kadınlar onlarca ölü doğum gerçekleştirdi - 1

RadioFreeAsia (RFA), kimliği belirsiz iki sakine atıfta bulunarak, 'de Covid-19 testi pozitif çıkan hamile kadınların derme çatma tesislerde herhangi bir uygun tedavi olmaksızın karantinaya alınmaya zorlandıklarını ve bu durumun ülkede onlarca ölü doğuma yol açtığını bildirdi.

Kuzey Kore'de Covid-19 insani krize yol açtı: Tıbbi bakım sağlanmayan hamile kadınlar onlarca ölü doğum gerçekleştirdi - 2

Habere göre, Güney Pyongan eyaletinde karantinaya alınan hamile kadınların  aldığı tek tıbbi bakımı günde iki ağrı kesici oluşturuyor. ABD hükümeti tarafından finanse edilen medya şirketi, Kuzey Koreli yetkililerin birçok hamile Covid-19  hastasını depolara, kooperatif çiftliklerine, fabrikalara veya aceleyle karantina merkezlerine dönüştürülen otellere koyduğunu aktardı. 

Kuzey Kore'de Covid-19 insani krize yol açtı: Tıbbi bakım sağlanmayan hamile kadınlar onlarca ölü doğum gerçekleştirdi - 3

Bununla birlikte haberde görüşlerine başvurulan  bir kaynak, RFA'ya, bir doktorun çocuğun doğumuna yardım ettiği bir vaka da dahil olmak üzere, 200 kişinin kaldığı bir otelde iki ölü doğum gerçekleştiğini söyledi. Kaynağa göre, yetkililer yüksek ateşleri olan annelere daha fazla bakım veya tedavi sağlamadı.

Kuzey Kore'de Covid-19 insani krize yol açtı: Tıbbi bakım sağlanmayan hamile kadınlar onlarca ölü doğum gerçekleştirdi - 4

"AİLELER YETKİLİLERE ÖFKELİ"

RFA’nın haberinde  "Aileler, yas tutan annelerin yalnızca Covid-19  semptomlarından kurtulurlarsa dışarı çıkmasına izin verebileceklerini söyleyen karantina yetkililerine öfkeli" denildi.

Kuzey Kore'de Covid-19 insani krize yol açtı: Tıbbi bakım sağlanmayan hamile kadınlar onlarca ölü doğum gerçekleştirdi - 5

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Amerikan Kadın Doğum ve Jinekologlar Koleji ve Maternal-Fetal Tıp Derneği'nin kılavuzlarına göre, Covid-19 yakalanan hamile kadınlar ile fetüslerin  izlemeye alınması gerekiyor ve  "Uygun olduğu şekilde obstetrik, maternal-fetal tıp, bulaşıcı hastalık, pulmoner kritik bakım ve pediatrik uzmanlarla konsültasyonu içerebilen çok uzmanlıklı, ekip tabanlı bir yaklaşım” sergilenmesi gerekiyor.

Kuzey Kore'de Covid-19 insani krize yol açtı: Tıbbi bakım sağlanmayan hamile kadınlar onlarca ölü doğum gerçekleştirdi - 6

Öte yandan Kuzey Kore, tüm pandemi boyunca sıfır vaka veya bulaşma olduğunu aylarca iddia ettikten sonra, 13 Mayıs'ta ülkedeki  ilk Covid-19 vakasını kabul etti. 

Kuzey Kore'de Covid-19 insani krize yol açtı: Tıbbi bakım sağlanmayan hamile kadınlar onlarca ölü doğum gerçekleştirdi - 7

KUZEY KORE'DE VAKA SAYISININ 2 MİLYONA YAKLAŞTIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

O zamandan beri, ülkedeki vaka sayısının 2 milyona aştığı düşünülüyor, ancak ciddi bir test uygulaması eksikliği, vaka ve ölü sayısının net bir tahminini yapmayı zorlaştırıyor.

Kuzey Kore'de Covid-19 insani krize yol açtı: Tıbbi bakım sağlanmayan hamile kadınlar onlarca ölü doğum gerçekleştirdi - 8

Zor durumdaki Kuzey Kore’de yetkililer, salgınla başa çıkmak için halka çare olarak tuzlu suyla gargara yapmalarını ve söğüt yaprağı çayı içmelerini önerdi.

Kuzey Kore'de Covid-19 insani krize yol açtı: Tıbbi bakım sağlanmayan hamile kadınlar onlarca ölü doğum gerçekleştirdi - 9

Ayrıca, devlet medyasının 18 Mayıs'ta bildirdiğine göre Kuzey Kore Lideri, yakın tarihli bir parti toplantısında üyeleri "olumlu olmayan tutumları, gevşeklikleri ve faaliyetsizlikleri" nedeniyle suçladı.

Kuzey Kore'de Covid-19 insani krize yol açtı: Tıbbi bakım sağlanmayan hamile kadınlar onlarca ölü doğum gerçekleştirdi - 10

MİLYONLARCA DOZLUK AŞI TEKLFİ REDDEDİLDİ 

Kuzey Kore,  Sağlık Örgütünün düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'nca (COVAX) yapılan milyonlarca dozluk aşı teklifini reddetmişti.

Kuzey Kore'de Covid-19 insani krize yol açtı: Tıbbi bakım sağlanmayan hamile kadınlar onlarca ölü doğum gerçekleştirdi - 11

Kuzey Kore, salgının kararlı tedbirler sayesinde ülkede yayılmadığını iddia ederken kapatılan sınır kapılarının ülke ekonomisine ciddi darbe vurduğu ifade ediliyor.

Kuzey Kore'de Covid-19 insani krize yol açtı: Tıbbi bakım sağlanmayan hamile kadınlar onlarca ölü doğum gerçekleştirdi - 12

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