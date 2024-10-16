Kuzey Kore'de gönüllü askerlik patlaması: "Düşmanın varlığına son vermeye hazırız"
Güney Kore’nin bir savaş halinde "haritadan silineceği" uyarısında bulunan Kuzey Kore yönetimi, 1,4 milyonu aşkın gencin gönüllü olarak askerlik başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Kuzey Kore tarafından konuya ilişkin yayınlanan sert açıklamada, "Tüm Kuzey Kore, egemenliğini ve güvenliğini ihlal eden Güney Kore pisliğini yok etme iradesiyle doludur." ifadelerine yer verildi.
1,4 MİLYON GENÇ BAŞVURDU
Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki askeri gerilim sürerken, Pyongyang yönetiminden bölgedeki güvenlik endişelerini artıracak bir açıklama geldi.
Resmi Kuzey Kore basınında yer alan haberlere göre ülke genelindeki 1,4 milyondan fazla gencin Kore Halk Ordusuna (KPA) gönüllü olarak katılmak için 14 ve 15 Ekim tarihlerinde başvuruda bulunduğu bildirildi.