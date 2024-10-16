Kuzey Kore'de gönüllü askerlik patlaması: "Düşmanın varlığına son vermeye hazırız"

Güney Kore’nin bir savaş halinde "haritadan silineceği" uyarısında bulunan Kuzey Kore yönetimi, 1,4 milyonu aşkın gencin gönüllü olarak askerlik başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Kuzey Kore tarafından konuya ilişkin yayınlanan sert açıklamada, "Tüm Kuzey Kore, egemenliğini ve güvenliğini ihlal eden Güney Kore pisliğini yok etme iradesiyle doludur." ifadelerine yer verildi.

Kuzey Kore'de gönüllü askerlik patlaması: "Düşmanın varlığına son vermeye hazırız" - 1

1,4 MİLYON GENÇ BAŞVURDU

Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki askeri gerilim sürerken, Pyongyang yönetiminden bölgedeki güvenlik endişelerini artıracak bir açıklama geldi.

Resmi Kuzey Kore basınında yer alan haberlere göre ülke genelindeki 1,4 milyondan fazla gencin Kore Halk Ordusuna (KPA) gönüllü olarak katılmak için 14 ve 15 Ekim tarihlerinde başvuruda bulunduğu bildirildi.

DÜNYA HABERLERİ

Kuzey Kore'de gönüllü askerlik patlaması: "Düşmanın varlığına son vermeye hazırız" - 2

KUZEY KORE'DEN SERT AÇIKLAMA

"Ülkenin dört bir yanındaki gençler ve öğrenciler, çatışma manyaklarını ve suçluları sonuncusuna kadar bulmaya ve boğazlarını kesmeye ant içerek orduya katılma dilekçelerini imzaladı" denilen açıklamada, "Tüm Kuzey Kore, egemenliğini ve güvenliğini ihlal eden Güney Kore pisliğini yok etme iradesiyle doludur." ifadelerine yer verildi.

Kuzey Kore'de gönüllü askerlik patlaması: "Düşmanın varlığına son vermeye hazırız" - 3

"DÜŞMANA DUYULAN NEFRET VE İNTİKAM İSTEĞİ"

Güney Kore’nin insansız hava araçları göndererek Kuzey Kore’nin egemenliğini ihlal ettiği hatırlatılan açıklamada, Kuzey Koreli gençlerin orduya katılmaya yönelik isteğinin düşmana duyulan nefretin ve intikam isteğinin yansıması olduğu vurgulandı.

Kuzey Kore'de gönüllü askerlik patlaması: "Düşmanın varlığına son vermeye hazırız" - 4

"SAVAŞ ÇIKARSA GÜNEY KORE HARİTADAN SİLİNİR"

"Eğer bir savaş çıkarsa, Güney Kore haritadan silinecektir. Düşman savaş istediğine göre, biz de onun varlığına son vermeye hazırız" denilen açıklamada, "Alçak düşmanı yıkımın eşiğine sürüklemeye kararlı olan yükselen neslin intikam hırsı ve orduya katılma isteği zaman geçtikçe artıyor" ifadeleri kullanıldı.

Kuzey Kore'de gönüllü askerlik patlaması: "Düşmanın varlığına son vermeye hazırız" - 5

KUZEY KORE'DEN "KORKUNÇ FELAKET" UYARISI

Kuzey Kore yönetimi geçtiğimiz günlerde, Güney Kore’nin başkent Pyongyang semalarına propaganda broşürleri taşıyan insansız hava araçları gönderdiğini iddia etmişti.

Ülke lideri Kim Jong-Un’un kız kardeşi Kim Yo Jong ise bunun tekrarlanması halinde "korkunç bir felakete yol açacağı" uyarısında bulunmuştu. 

Kuzey Kore'de gönüllü askerlik patlaması: "Düşmanın varlığına son vermeye hazırız" - 6

BAĞLANTI YOLLARI HAVAYA UÇURULDU

Son olarak Kuzey Kore'nin Güney Kore ile bağlantıyı sağlayan yolları havaya uçurması Seul yönetimine gözdağı olarak yorumlanmıştı.

DAHA FAZLA GÖSTER