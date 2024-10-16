Kuzey Kore'de gönüllü askerlik patlaması: "Düşmanın varlığına son vermeye hazırız"

KUZEY KORE'DEN SERT AÇIKLAMA

"Ülkenin dört bir yanındaki gençler ve öğrenciler, çatışma manyaklarını ve suçluları sonuncusuna kadar bulmaya ve boğazlarını kesmeye ant içerek orduya katılma dilekçelerini imzaladı" denilen açıklamada, "Tüm Kuzey Kore, egemenliğini ve güvenliğini ihlal eden Güney Kore pisliğini yok etme iradesiyle doludur." ifadelerine yer verildi.