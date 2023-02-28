Kuzey Kore'de kıtlık alarmı: Kim Jong-un'dan acil toplantı

Kuzey Kore giderek büyüyen bir insani kriz ve gıda kıtlığıyla mücadele ediyor. Uzmanlar, ülkedeki gıda yetersizliğinin uluslararası yaptırımlar ve Covid-19 kilitlenmeleriyle kötüleştiğini açıkladı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ekonomiyi iyileştirmek ve tarım sektörünü büyütmek için acil bir toplantı düzenledi.

Kuzey Kore'de kıtlık alarmı: Kim Jong-un'dan acil toplantı - 1

Kuzey Kore'de tarımsal konularla ilgili İşçi Partisi Merkez Komitesi toplandı.

Kuzey Kore'de kıtlık alarmı: Kim Jong-un'dan acil toplantı - 2

Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, iktidardaki İşçi Partisi'nin üst düzey toplantısı sırasında parti yetkilileri, geçen yıl devletin "yeni dönemde kırsal devrim" gerçekleştirme hedefleri konusundaki çalışmalarını gözden geçirdi.

Kuzey Kore'de kıtlık alarmı: Kim Jong-un'dan acil toplantı - 3

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un düzenlediği Merkez Komitesi toplantısında tarımsal konularda "acil, önemli görevlerin" ve "ulusal ekonomik kalkınmanın mevcut aşamasında ortaya çıkan acil görevlerin" belirleneceği bildirildi. Dün başlayan toplantının ne kadar süreceği belirtilmedi.

Kuzey Kore'de kıtlık alarmı: Kim Jong-un'dan acil toplantı - 4

İİL KEZ DÜZENLENDİ

Partinin yalnızca tarıma ilişkin konuları tartışmak için ilk kez bir genel kurul toplantısı düzenlediği aktarıldı.

Kuzey Kore'de kıtlık alarmı: Kim Jong-un'dan acil toplantı - 5

KUZEY KORE'DE GIDA KITLIĞI ENDİŞESİ

Bazı raporlarda, Covid-19 salgınının başlamasının ardından sınırlarını tamamen kapatan Kuzey Kore'de gıda kıtlığının arttığından şüphe edilirken ülkede birçok kişinin açlıktan hayatını kaybetmiş olabileceği belirtilmişti.

Kuzey Kore'de kıtlık alarmı: Kim Jong-un'dan acil toplantı - 6

Uzmanlar, Kuzey'in sınırlarını kapatmasından dolayı durumu tahmin etmenin zor olduğunu ve ülkede açlık kaynaklı toplu ölümlere ilişkin herhangi bir verinin bulunmadığını bildirmişti.

Kuzey Kore'de kıtlık alarmı: Kim Jong-un'dan acil toplantı - 7

"1 MİLYON TON TAHIL AÇIĞI VAR"

Güney Kore'deki özel GS&J Enstitüsünden kıdemli ekonomist Kwon Tae-jin ise 25 Şubat’ta 25 milyon nüfuslu Kuzey Kore'nin halkını beslemek için yaklaşık 5,5 milyon ton tahıla ihtiyacı olduğu bilgisini paylaşarak genellikle her yıl 1 milyon ton açıklarının olduğunu ifade etmişti.

Kuzey Kore'de kıtlık alarmı: Kim Jong-un'dan acil toplantı - 8

Açığın kapatılması için 1 milyon tonun yarısını resmi olmayan şekilde Çin'den tahıl ithal ederek dengelediklerini belirten Kwon, Kovid-19 salgını nedeniyle sınır ötesi ticarete getirilen kısıtlamalardan dolayı Çin'den ithalat yapılamamış olabileceğini kaydetmişti.

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