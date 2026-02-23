Kuzey Kore'de lider değişmedi, Kim Jong Un yeniden seçildi

Kongrede Kim Jong Un'un liderliğinde “nükleer güçlerin merkezde olduğu savaş caydırıcılığı” gündeme gelirken parti içinde bazı yaşlı üyelerin tasfiye edildiği öne sürüldü.

Bazı üst düzey yetkililerin ve "eski muhafızların" parti merkez komitesi üyeleri listesinden çıkarıldığı belirtilirken bir nesil değişimi olabileceği iddia edildi.

Toplantıda ayrıca parti kurallarında değişiklik de yapıldığı belirtilirken detaylar paylaşılmadı.

Kongrenin sonunda, partinin ekonomi, savunma ve diplomasi de dahil olmak üzere önümüzdeki beş yıl için yeni politika yönlerini belirleyen bir karar alması bekleniyor.