Kuzey Kore'de salgına karşı askeri afiş

Ryan, "Halihazırda zayıflamış bir sağlık sisteminde, bu hastalığın esas olarak duyarlı bir popülasyonda yoğun bir şekilde bulaşmasını görmek istemiyoruz. Bu Kuzey Kore halkı için iyi değil. Bu bölge için iyi değil. Bu dünya için iyi değil” diye konuştu.