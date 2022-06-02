Kuzey Kore'de salgına karşı askeri afiş

Haberler - ntv.com.tr 02.06.2022 - 11:57
Kuzey Kore'de halkın Covid-19 salgınına karşı bilinçlendirilmesi için ülkenin dört bir yanına askeri afişler asıldı. Birbirinden renkli askeri afişlerle salgınla ilgili farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.
Kuzey Kore devlet medyası Covid-19 salgınının gerilemeye başladığını iddia ediyor. Oysa iki hafta önce ülkede "yüksek ateşli" insan sayısı günlük 390 bine yükselmişti. Kuzey Kore, verileri vaka yerine yüksek ateşli insan olarak olarak açıklıyor.
Pyongyang yönetimi, kaç kişinin virüs testinin pozitif çıktığını ise hiçbir zaman doğrulamadı.
Uzmanlar, hükümet kontrolündeki medya aracılığıyla açıklanan rakamların eksik olduğunu tahmin ediyor. Ve bu durum ülkede Covid'in ilerleyişiyle ilgili değerlendirme yapmayı zorlaştırıyor.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan DSÖ Acil Durum Şefi Michael Ryan, "Kuzey Kore’de durumun daha iyiye değil, daha da kötüye gittiğini varsayıyoruz" dedi. Ryan, DSÖ'nün devlet medyası tarafından bildirilen sayıların ötesinde, herhangi bir bilgiye erişimi olmadığını aktardı.
"Ham verilere ve sahadaki gerçek duruma erişim konusunda gerçek sorunlarımız var" diyen Ryan, DSÖ'nün daha iyi bir resim elde etmek ve yardım almak amacıyla Güney Kore ve Çin ile birlikte çalıştığını da sözlerine ekledi.
Kuzey Kore, daha önceden DSÖ tarafından önerilen aşıları reddetmişti. Yaklaşık 25 milyon Kuzey Kore vatandaşından hiçbiri bu nedenle aşılanamadı. Michael Ryan, yoksul ülkedeki salgını dizginlemenin önemini vurgulayarak, “Birçok kez yardım teklifinde bulunduk. Üç ayrı durumda aşı önerdik. sunmaya devam ediyoruz” dedi.
Devlet tarafından işletilen Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) son 24 saat içinde 96 bin 600 "ateşli vaka" bildirdi. Nisan sonundan bu yana toplam vaka sayısı 3,8 milyona yaklaştı. Yetkililer geçen haftasonu toplam ölü sayısını 69 olarak duyurmuştu. O tarihten sonra can kayıplarına ilişkin yeni bir açıklama yapılmadı.
Dünyanın en kötü sağlık sistemlerinden birine sahip olmasına rağmen, KCNA vakaların yüzde 95'inden fazlasının ise iyileştiği iddiasında.
Öte yandan Ryan, DSÖ’nün Kuzey Kore’yi “Covid-19'un kontrolsüz yayılmasına neden olan virüsün, o zamandan beri mutasyona uğraması ve yeni, potansiyel olarak daha tehlikeli varyantlar üretmesi daha olası olduğundan” defalarca uyardığını söyledi.
Ryan, "Halihazırda zayıflamış bir sağlık sisteminde, bu hastalığın esas olarak duyarlı bir popülasyonda yoğun bir şekilde bulaşmasını görmek istemiyoruz. Bu Kuzey Kore halkı için iyi değil. Bu bölge için iyi değil. Bu dünya için iyi değil” diye konuştu.