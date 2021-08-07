Kuzey Kore’de sel felaketi: 1100’den fazla ev yıkıldı, 5 bin kişi tahliye edildi

Kuzey Kore’de şiddetli yağış etkili oldu. Ülkede 1170 evin yıkıldığı aktarılırken, 5 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

ntv.com.tr 07.08.2021 - 13:31

Kuzey Kore’de sel felaketi: 1100’den fazla ev yıkıldı, 5 bin kişi tahliye edildi - 1

Kuzey Kore devlet televizyonu, ülkede şiddetli yağışların etkili olduğunu aktardı.

Kuzey Kore’de sel felaketi: 1100’den fazla ev yıkıldı, 5 bin kişi tahliye edildi - 2

Paylaşılan görüntülerde, birçok alanın sular altında kaldığı görülürken, köprülerin ve yolların yıkıldığı bildirildi.

Kuzey Kore’de sel felaketi: 1100’den fazla ev yıkıldı, 5 bin kişi tahliye edildi - 3

Kuzey Kore'nin kuzeydoğu bölgesinde etkili olan şiddetli yağışların 1170 evi yıktığı, sular altında bıraktığı ve evlerde yaşayan 5 bin kişinin güvenli bölgelere tahliye edilmek zorunda kaldığı belirtildi.

Kuzey Kore’de sel felaketi: 1100’den fazla ev yıkıldı, 5 bin kişi tahliye edildi - 4

Güney Hamyong eyaletinde etkili olan sağanak yağışların yüzlerce hektarlık tarım arazilerini sular altında bıraktığı ve birçok köprüyü yıktığı ifade edildi.

Kuzey Kore’de sel felaketi: 1100’den fazla ev yıkıldı, 5 bin kişi tahliye edildi - 5
Henüz herhangi bir can kaybının bildirilmediği vurgulanarak, bölgenin birkaç gün boyunca şiddetli yağış almaya devam edeceği aktarıldı.
Kuzey Kore’de sel felaketi: 1100’den fazla ev yıkıldı, 5 bin kişi tahliye edildi - 6

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Kuzey Kore’de sel felaketi: 1100’den fazla ev yıkıldı, 5 bin kişi tahliye edildi - 7
Kuzey Kore’de sel felaketi: 1100’den fazla ev yıkıldı, 5 bin kişi tahliye edildi - 8
Kuzey Kore’de sel felaketi: 1100’den fazla ev yıkıldı, 5 bin kişi tahliye edildi - 9

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