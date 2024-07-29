Kuzey Kore'de sel felaketi: Kim Jong-Un'dan kurtarma operasyonu

"HALKIN CAN VE MAL GÜVENLİĞİ ÖNCELİĞİMİZ"

Bazı şehirlerde sel hasarının çok ciddi boyutlarda olduğunu söyleyen Kim, halkın can ve mal güvenliğini korumanın öncelikleri olduğunu ifade etti.

Devlet organlarının gıda, ilaç ve günlük ihtiyaçlar da dahil olmak üzere felaketzedelere gerekli tüm desteği sağlaması gerektiğinin altını çizen Kim, yeni olası felaketleri önlemek için hızlı adımlar atma talimatı verdi.