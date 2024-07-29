Kuzey Kore'de sel felaketi: Kim Jong-Un'dan kurtarma operasyonu

Kuzey Kore’de etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen selde mahsur kalan 5 bin kişi ordunun helikopter destekli operasyonu ile kurtarıldı. Ülke lideri Kim Jong-Un, ordu tarafından yürütülen operasyonu bizzat yönetti. Kuzey Koreli lider, afet öncesinde tedbir almayan üst düzey yetkilileri tembellik ve sorumsuzlukla suçladı.

Kuzey Kore'de sel felaketi: Kim Jong-Un'dan kurtarma operasyonu - 1

KUZEY KORE YAĞIŞLARA TESLİM OLDU

Kuzey Kore ülkenin Çin sınırına yakın bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışlara teslim oldu.

Kuzey Kore basınında yer alan haberlere göre,
Phyongan eyaletinin Sinuiju şehri ve Uiju ilçesi başta olmak üzere birçok bölge 27 Temmuz itibariyle rekor düzeyde yağış alırken, Amnok Nehri'nin su seviyesi tehlike sınırını aştı.

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Kuzey Kore'de sel felaketi: Kim Jong-Un'dan kurtarma operasyonu - 2

OPERASYONU BİZZAT YÖNETTİ

Meydana gelen sel baskınları nedeniyle 5 bin kişi bulundukları bölgelerde mahsur kaldı.

Ülke lideri Kim Jong-Un, Kuzey Kore ordusu tarafından yürütülen helikopter destekli kurtarma operasyonu bizzat yönetti.

Kuzey Kore'de sel felaketi: Kim Jong-Un'dan kurtarma operasyonu - 3

ORDUYA ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Kurtarma operasyonu sonrasında Hava Kuvvetleri personelini başarılarından dolayı tebrik eden Kim, helikopterlerin yarım günden biraz daha fazla bir sürede bu kadar çok insanı sel bölgelerinden kurtarmasını “inanılmaz” olarak tanımladı.

Kuzey Kore'de sel felaketi: Kim Jong-Un'dan kurtarma operasyonu - 4

"HALKIN CAN VE MAL GÜVENLİĞİ ÖNCELİĞİMİZ"

Bazı şehirlerde sel hasarının çok ciddi boyutlarda olduğunu söyleyen Kim, halkın can ve mal güvenliğini korumanın öncelikleri olduğunu ifade etti.

Devlet organlarının gıda, ilaç ve günlük ihtiyaçlar da dahil olmak üzere felaketzedelere gerekli tüm desteği sağlaması gerektiğinin altını çizen Kim, yeni olası felaketleri önlemek için hızlı adımlar atma talimatı verdi.

Kuzey Kore'de sel felaketi: Kim Jong-Un'dan kurtarma operasyonu - 5

ÜST DÜZEY YETKİLİLERİ SUÇLADI

Sağanak yağış, sel ve tayfun gibi felaketlere karşı önceden tedbir alınması gerektiğini daha önce defalarca vurguladığını söyleyen Kim, “Yetkilileri bu tür ciddi önlemler konusundaki sorumsuzlukları hakkında daha önce defalarca uyarmıştım” dedi.

Kuzey Kore'de sel felaketi: Kim Jong-Un'dan kurtarma operasyonu - 6

"YETKİLİLER TEMBEL VE ÇIKARCI"

Son şiddetli yağışların felaketin öncesinde öngörüldüğünü belirten Kim, “Doğal afet kaynaklı felaketlerin önlenmesine yönelik çalışmalara henüz gereken önem verilmemiştir. Önemli pozisyonlardaki yetkililerin tembelliği ve çıkarcılığı çok ciddi boyutlara ulaşmıştır” şeklinde konuştu.

Kuzey Kore'de sel felaketi: Kim Jong-Un'dan kurtarma operasyonu - 7

"AFETLE MÜCADELE KURUMLARI ORDUYA MUHTAÇ KALDI"

Ulusal Acil Müdahale Komitelerinin eyalet ve il bazında faaliyet gösterdiğini, ancak bu faaliyetlerin sadece teoride kaldığını ifade eden Kim, afetle mücadele kurumlarının ordunun kurtarma operasyonuna muhtaç kalmasını eleştirdi.

Kuzey Kore'de sel felaketi: Kim Jong-Un'dan kurtarma operasyonu - 8

"ACİL DURUM MÜDAHALESİ SORUMSUZCA"

Halkın yaşam ve güvenliğini tam olarak sağlamaktan sorumlu olan kamu güvenlik organlarının “sorumsuzca” davrandığını belirten Kim, yetkililere gerekli tedbirleri alma talimatı verdi.

Kuzey Kore'de sel felaketi: Kim Jong-Un'dan kurtarma operasyonu - 9
Kuzey Kore'de sel felaketi: Kim Jong-Un'dan kurtarma operasyonu - 10
Kuzey Kore'de sel felaketi: Kim Jong-Un'dan kurtarma operasyonu - 11
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