Kuzey Kore'de sel felaketi: Kim Jong-Un'dan kurtarma operasyonu
Kuzey Kore’de etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen selde mahsur kalan 5 bin kişi ordunun helikopter destekli operasyonu ile kurtarıldı. Ülke lideri Kim Jong-Un, ordu tarafından yürütülen operasyonu bizzat yönetti. Kuzey Koreli lider, afet öncesinde tedbir almayan üst düzey yetkilileri tembellik ve sorumsuzlukla suçladı.
KUZEY KORE YAĞIŞLARA TESLİM OLDU
Kuzey Kore ülkenin Çin sınırına yakın bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışlara teslim oldu.
Kuzey Kore basınında yer alan haberlere göre,
Phyongan eyaletinin Sinuiju şehri ve Uiju ilçesi başta olmak üzere birçok bölge 27 Temmuz itibariyle rekor düzeyde yağış alırken, Amnok Nehri'nin su seviyesi tehlike sınırını aştı.