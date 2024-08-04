Kuzey Kore'de sel felaketi: Putin'den insani yardım sözü

"GEREKİRSE YARDIM İSTEYECEĞİZ"

KCNA devlet medyasının aktardığına göre , Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Putin'e teklifinden dolayı teşekkür etti ancak hükümetinin kurtarma çalışmalarını yürütmek için gerekli önlemleri aldığını ve "gerekirse" yardım isteyeceğini söyledi.