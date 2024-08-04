Kuzey Kore'de sel felaketi: Putin'den insani yardım sözü

Kuzey Kore devlet medyası, Güney Kore medyasını sel hasarı ve can kaybı hakkında yalan haber yaymakla suçladı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, ülkesini vuran sel felaketinde can kaybı yaşanmadığını iddia ederek, "Güney Kore medyası asılsız söylentiler yayıyor" dedi. Kuzey Kore'nin müttefiklerinden Rusya, binlerce evin hasar görmesi ve çok sayıda can kaybının yaşanmasının ardından insani yardım teklifinde bulundu.

Kuzey Kore'de sel felaketi: Putin'den insani yardım sözü - 1

GÜNEY'DEN CAN KAYBI İDDİASI

Güney Kore basını, Kuzey Kore'yi etkisi altına alan sel felaketinde can kaybı ve kayıp sayısının bin 500'e kadar çıkabileceğini iddia etti.

Rusya, binlerce evin hasar görmesi ve çok sayıda can kaybının yaşanmasının ardından müttefikine insani yardım sözü verdi.

DÜNYA HABERLERİ

Kuzey Kore'de sel felaketi: Putin'den insani yardım sözü - 2

PUTİN'DEN TEKLİF

Kremlin ve Kuzey Kore devlet medyası, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 27 Temmuz'da meydana gelen ve tarım arazilerini sular altında bırakan rekor düzeydeki yağışın ardından insani yardım teklifi sunduğunu bildirdi.

Kuzey Kore'de sel felaketi: Putin'den insani yardım sözü - 3

"YARDIM VE DESTEĞİMİZE GÜVENEBİLİRSİNİZ"

Putin, Kim'e gönderdiği mesajda, "Fırtına sonucu sevdiklerini kaybedenlere başsağlığı dileklerimizi ve desteğimizi sunuyorum. Her zaman yardımımıza ve desteğimize güvenebilirsiniz" ifadelerine yer verdi.

Kuzey Kore'de sel felaketi: Putin'den insani yardım sözü - 4

"GEREKİRSE YARDIM İSTEYECEĞİZ"

KCNA devlet medyasının aktardığına göre , Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Putin'e teklifinden dolayı teşekkür etti ancak hükümetinin kurtarma çalışmalarını yürütmek için gerekli önlemleri aldığını ve "gerekirse" yardım isteyeceğini söyledi.

Kuzey Kore'de sel felaketi: Putin'den insani yardım sözü - 5

RUSYA VE KUZEY KORE ORTAKLIĞI

Kuzey Kore ve Rusya, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Kuzey'in kurulmasından bu yana müttefikler.

Ancak Pyongyang ve Moskova son aylarda diplomatik ve güvenlik ilişkilerini artırdı.

Kim ve Putin karşılıklı ziyaretlerde bulundu ve haziran ayında "kapsamlı stratejik ortaklık" anlaşması imzaladı.

Kuzey Kore'de sel felaketi: Putin'den insani yardım sözü - 6

Kuzey Kore'ye göre, son günlerde ülkenin kuzeybatı bölgelerini vuran yoğun yağışlar, 4 binden fazla evi sular altında bıraktı ve 5 bin kişinin mahsur kalmasına neden oldu.

Kuzey Kore'de sel felaketi: Putin'den insani yardım sözü - 7

YALAN HABER SUÇLAMASI

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, Seul'ün insani yardım teklifinde bulunmasının ardından Güney Kore medya kuruluşlarını sellerden kaynaklanan hasar ve can kayıpları hakkında söylentiler yaymakla suçladı.

Kuzey Kore'de sel felaketi: Putin'den insani yardım sözü - 8

Güney Kore hükümeti, ölü ve kayıp sayısının bin 500'ü bulabileceği yönündeki haberlerin ardından, "Kuzey Koreli felaket mağdurlarına" acil olarak insani yardım sağlamaya hazır olduğunu duyurmuştu.

Kuzey Kore'de sel felaketi: Putin'den insani yardım sözü - 9
Kuzey Kore'de sel felaketi: Putin'den insani yardım sözü - 10
Kuzey Kore'de sel felaketi: Putin'den insani yardım sözü - 11
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