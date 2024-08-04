Kuzey Kore'de sel felaketi: Putin'den insani yardım sözü
Kuzey Kore devlet medyası, Güney Kore medyasını sel hasarı ve can kaybı hakkında yalan haber yaymakla suçladı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, ülkesini vuran sel felaketinde can kaybı yaşanmadığını iddia ederek, "Güney Kore medyası asılsız söylentiler yayıyor" dedi. Kuzey Kore'nin müttefiklerinden Rusya, binlerce evin hasar görmesi ve çok sayıda can kaybının yaşanmasının ardından insani yardım teklifinde bulundu.
GÜNEY'DEN CAN KAYBI İDDİASI
Güney Kore basını, Kuzey Kore'yi etkisi altına alan sel felaketinde can kaybı ve kayıp sayısının bin 500'e kadar çıkabileceğini iddia etti.
Rusya, binlerce evin hasar görmesi ve çok sayıda can kaybının yaşanmasının ardından müttefikine insani yardım sözü verdi.