Kuzey Kore'de sosisli yasağı: Yakalananlar vatana ihanetten kampa gönderilecek!

Kuzey Kore'de Kim Jong Un yönetimi, Batı kültürünü bastırma çabalarının bir parçası olarak sosisli sandviçi yasakladı. Ülkede sosisli sandviç satarken ya da pişirirken yakalanan kişiler çalışma kamplarına gönderilecek. Sosisli, "vatana ihanet" kapsamında değerlendirilecek.

Kuzey Kore'de sosisli yasağı: Yakalananlar vatana ihanetten kampa gönderilecek! - 1

Kuzey Korelilerin, "münzevi krallığa sızan" Batı kültürüne yönelik baskıların bir parçası olarak sosisli sandviç yemelerinin yasaklandığı bildirildi.

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre ülkenin lideri Kim Jong Un, ABD'den esinlenen Güney Kore yemeğinin popülaritesinin arttığı bir dönemde sosis servis etmenin "vatana ihanet" olduğunu ilan etti. 

DÜNYA HABERLERİ

Kuzey Kore'de sosisli yasağı: Yakalananlar vatana ihanetten kampa gönderilecek! - 2

BOŞANANLARA DA CEZA

Sosisli sandviç satarken ya da pişirirken yakalanan kişiler ülkenin kötü şöhretli çalışma kamplarında zaman geçirme ihtimaliyle karşı karşıya.

Pyongyang ayrıca boşananların da hapse atılabileceğine karar verdi.

Kuzey Kore'de sosisli yasağı: Yakalananlar vatana ihanetten kampa gönderilecek! - 3

"ORDU ÜSSÜ YAHNİSİ"

Rejimin vatandaşlar arasında kapitalist kültürü bastırma çabalarının bir parçası olarak, Batı yanlısı komşu Güney Kore'den ithal edilen bir yemek olan budae-jjigae'nin satışını yasakladı.

“Ordu üssü yahnisi” anlamına gelen baharatlı Kore-Amerikan yemeğinin malzemeleri arasında sosisli sandviç de bulunuyor.

Kuzey Kore'de sosisli yasağı: Yakalananlar vatana ihanetten kampa gönderilecek! - 4

KORE SAVAŞINDAN GELME

bu yemek, 1950'lerdeki Kore Savaşı sırasında bölgede bulunan ABD askerleri tarafından atılan etlerden doğdu.

Aç kalan yerel halk, bu etleri güveç yapmak için kullandı.

Kuzey Kore'de sosisli yasağı: Yakalananlar vatana ihanetten kampa gönderilecek! - 5

2017'DE SINIRI GEÇTİ

Bu füzyon yemeğinin, güneyde icat edilmesinden onlarca yıl sonra, 2017 yılında Kuzey Kore sınırını geçtiğine inanılıyor.

Aralık ayında da Kuzey Kore'de boşanan vatandaşların “suçları” nedeniyle bir ile altı ay arasında çalışma kamplarında tutulduklarını iddia eden raporlar ortaya çıkmıştı.

Kuzey Kore'de sosisli yasağı: Yakalananlar vatana ihanetten kampa gönderilecek! - 6

"KADINLARIN CEZALARI DAHA AĞIR"

Komünist ülkede boşanma, anti-sosyalist bir eylem olarak görüldüğü için hoş karşılanmıyor ve hükümetin herhangi bir yasal ayrılığı imzalaması gerekiyor.

Güney Pyongan eyaletinde üç ay hapis yattığını söyleyen boşanmış bir kadın, RFA'ya kadınların erkeklerden daha ağır cezalar aldığını söyledi.

Kadın, şunları anlattı: “İlçe çalışma eğitim kampında yaklaşık 80 kadın ve 40 erkek tutuklu bulunuyor. Yaklaşık 30 erkek ve kadın boşanma kararları nedeniyle hapsedildi ve kadınların cezaları daha uzundu.”

Kuzey Kore'de sosisli yasağı: Yakalananlar vatana ihanetten kampa gönderilecek! - 7
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