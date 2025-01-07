Kuzey Kore'de sosisli yasağı: Yakalananlar vatana ihanetten kampa gönderilecek!
Kuzey Kore'de Kim Jong Un yönetimi, Batı kültürünü bastırma çabalarının bir parçası olarak sosisli sandviçi yasakladı. Ülkede sosisli sandviç satarken ya da pişirirken yakalanan kişiler çalışma kamplarına gönderilecek. Sosisli, "vatana ihanet" kapsamında değerlendirilecek.
Kuzey Korelilerin, "münzevi krallığa sızan" Batı kültürüne yönelik baskıların bir parçası olarak sosisli sandviç yemelerinin yasaklandığı bildirildi.
İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre ülkenin lideri Kim Jong Un, ABD'den esinlenen Güney Kore yemeğinin popülaritesinin arttığı bir dönemde sosis servis etmenin "vatana ihanet" olduğunu ilan etti.