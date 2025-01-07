Kuzey Kore'de sosisli yasağı: Yakalananlar vatana ihanetten kampa gönderilecek!

"KADINLARIN CEZALARI DAHA AĞIR"

Komünist ülkede boşanma, anti-sosyalist bir eylem olarak görüldüğü için hoş karşılanmıyor ve hükümetin herhangi bir yasal ayrılığı imzalaması gerekiyor.

Güney Pyongan eyaletinde üç ay hapis yattığını söyleyen boşanmış bir kadın, RFA'ya kadınların erkeklerden daha ağır cezalar aldığını söyledi.

Kadın, şunları anlattı: “İlçe çalışma eğitim kampında yaklaşık 80 kadın ve 40 erkek tutuklu bulunuyor. Yaklaşık 30 erkek ve kadın boşanma kararları nedeniyle hapsedildi ve kadınların cezaları daha uzundu.”