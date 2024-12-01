Kuzey Kore'deki beş tuhaf yasa: Farklı saç kesimleri ve yabancı müzikler yasak!

Kim Jong-Un liderliğindeki Kuzey Kore, dünyada bir örneği daha olmayan tuhaf yasalara sahip. Kuzey Kore'de, yabancı müzik dinlemenin, farklı saç kesimleri yaptırmanın veya Kim Jong-Un konuşurken uyumanın cezası ölüm olabiliyor... İşte Kuzey Kore'de yürürlükte olan beş sıra dışı yasak.

Kuzey Kore'deki beş tuhaf yasa: Farklı saç kesimleri ve yabancı müzikler yasak! - 1

YABANCI FİLM VE MÜZİK YASAK

Kuzey Kore, uygulamaya koyduğu ilginç yasaklarla sıkça adından söz ettiriyor.

Kuzey Kore'de yabancı filmler izlemek veya yabancı müzik dinlemek vatandaşları hapse gönderebilir.

Yayınlanmasına ve izlenmesine izin verilen içeriklerin çoğu hükümet tarafından kontrol ediliyor.

DÜNYA HABERLERİ

Kuzey Kore'deki beş tuhaf yasa: Farklı saç kesimleri ve yabancı müzikler yasak! - 2

UYUYAKALMAK YASAK

Kim Jong-Un ile gerçekleştirilen bir toplantı sırasında uyuyakalmak yasak. Lidere sadakatsizlik olarak değerlendirilen bu davranış, idam cezasına yol açabiliyor.

Kuzey Kore'deki beş tuhaf yasa: Farklı saç kesimleri ve yabancı müzikler yasak! - 3

28 ONAYLI SAÇ KESİMİ VAR

Kuzey Kore'de vatandaşların saçlarını dilediği gibi kestirmesi de yasak.

Erkekler ve kadınlar, hükümet taarfından onaylanan 28 saç kesiminden birini seçerek onu kullanmak zorunda.

Kuzey Kore'deki beş tuhaf yasa: Farklı saç kesimleri ve yabancı müzikler yasak! - 4

GÜNEY KORE İÇERİKLERİ YASAK

2020 yılında çıkarılan bir yasaya göre Güney Kore tarafından yayınlanan eğlence programlarının izlenmesi veya dağıtılması yasak. Bu içeriklerin tüketilmesi de ölüm cezasıyla sonuçlanabiliyor.

Kuzey Kore'deki beş tuhaf yasa: Farklı saç kesimleri ve yabancı müzikler yasak! - 5

İZİNSİZ ÜLKEDEN AYRILMAK YASAK

Kuzey Kore vatandaşlarının izinsiz ülkeden ayrılması da yasak.

Sıkı denetimlerden geçen vatandaşlar ancak hükümetten onay alabilirlerse ülkeyi terk edebiliyor.

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