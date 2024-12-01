Kuzey Kore'deki beş tuhaf yasa: Farklı saç kesimleri ve yabancı müzikler yasak!

GÜNEY KORE İÇERİKLERİ YASAK

2020 yılında çıkarılan bir yasaya göre Güney Kore tarafından yayınlanan eğlence programlarının izlenmesi veya dağıtılması yasak. Bu içeriklerin tüketilmesi de ölüm cezasıyla sonuçlanabiliyor.