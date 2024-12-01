Kuzey Kore'deki beş tuhaf yasa: Farklı saç kesimleri ve yabancı müzikler yasak!
Kim Jong-Un liderliğindeki Kuzey Kore, dünyada bir örneği daha olmayan tuhaf yasalara sahip. Kuzey Kore'de, yabancı müzik dinlemenin, farklı saç kesimleri yaptırmanın veya Kim Jong-Un konuşurken uyumanın cezası ölüm olabiliyor... İşte Kuzey Kore'de yürürlükte olan beş sıra dışı yasak.
YABANCI FİLM VE MÜZİK YASAK
Kuzey Kore, uygulamaya koyduğu ilginç yasaklarla sıkça adından söz ettiriyor.
Kuzey Kore'de yabancı filmler izlemek veya yabancı müzik dinlemek vatandaşları hapse gönderebilir.
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