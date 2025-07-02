Kuzey Kore’deki tatil kompleksi kapılarını açtı: İlk Rus turist grubu 7 Temmuz’da gelecek
Kuzey Kore'de inşa edilen 20 bin kişilik yeni turizm kompleksi, yerli ziyaretçileri kabul etmeye başladı. 7 Temmuz'da ise ilk kez bir Rus turist grubunun bölgeyi ziyaret edeceği belirtildi.
Kuzey Kore'nin Wonsan şehrindeki Kalma Yarımadası kıyısına inşa edilen 20 bin kişilik yeni turizm kompleksi yerli ziyaretçileri kabul etmeye başladı. Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinden gelen her yaştan ziyaretçinin 4 kilometre uzunluğundaki sahil şeridinin ve farklı tiplerdeki havuzların tadını çıkardığı belirtildi.
Açıklamada, "Halkın dünyada eşi benzeri olmayan bu muhteşem turistik cazibe merkezine seyahat etmeyi arzuladığı bir dönemde çok sayıda misafir, hizmete girdiği ilk gün bölgeyi ziyaret etti" denildi.