Kuzey Kore'den 3. Dünya Savaşı uyarısı: "ABD'li savaş tüccarları durumu tehlikeli hale getiriyor”

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, ABD'nin İsrail ve Ukrayna'ya silah desteğinde bulunmasını eleştirdi. Kuzey Koreli lider, "Ukrayna ve İsrail'e askeri yardımlarını sürdürerek savaşları körükleyen ABD'li savaş tüccarları, 3. Dünya Savaşı'nın çıkabileceği endişelerine neden oluyor ve durumu daha tehlikeli bir hale getiriyor." dedi. Kuzey Koreli lider ayrıca, ABD ve Batı'nın savaş alanında deneyim kazanmak ve askeri müdahalelerini genişletmek için diğer ülkeleri savaş konusunda kışkırttığını ileri sürdü.

Kuzey Kore'den 3. Dünya Savaşı uyarısı: "ABD'li savaş tüccarları durumu tehlikeli hale getiriyor” - 1

"TAM BİR NÜKLEER İTTİFAK"

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, üst düzey askeri yetkililere hitap etti.

Ülkeyi çevreleyen zorlu güvenlik ortamına dikkat çeken Kim, “ABD, kukla Güney Kore ve diğer düşman güçlerin çılgınca askeri hamleleri Kore Yarımadası'ndaki gerilimi tarihin en kötü aşamasına getirmiştir.” ifadelerini kullandı.

ABD, Güney Kore ve Japonya arasındaki üçlü askeri iş birliğini “Kore Yarımadası'nda barış ve istikrarı tehdit eden kritik bir faktör” olarak nitelendiren Kim, ABD'yi Güney Kore ile olan iş birliğini "tam bir nükleer ittifaka dönüştürmekle” suçladı.

DÜNYA HABERLERİ

Kuzey Kore'den 3. Dünya Savaşı uyarısı: "ABD'li savaş tüccarları durumu tehlikeli hale getiriyor” - 2

"ABD, NATO'NUN ASYA VERSİYONUNU KURMAYA ÇALIŞIYOR"

Kuzey Koreli lider, Washington yönetiminin Seul ve Tokyo ile üçlü askeri iş birliğini güçlendirerek NATO Asya versiyonunu kurmaya çalıştığını savundu.

Kim Jong-Un, "Sonuç olarak, ABD liderliğindeki askeri ittifaklar daha geniş bir alana yayıldı. Ve istila riski, artık ABD'nin en büyük ve en uzun soluklu düşmanı olan ulusumuzdan başkasına odaklanmıyor." ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore'den 3. Dünya Savaşı uyarısı: "ABD'li savaş tüccarları durumu tehlikeli hale getiriyor” - 3

"NÜKLEER KAPASİTEMİZİ GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Kuzey Kore ordusunun savaş hazırlıklarını tamamlaması gerektiğini vurgulayan Kim, “Mevcut öznel ve nesnel şartlar altında, savaş hazırlıklarının tamamlanması tek bir gün bile geciktirilemeyecek en acil görevdir.” dedi.

Caydırıcı nükleer güç politikalarından vazgeçmeyeceklerinin altını çizen Kim, “Savunma amaçlı nükleer kapasitemizi hiçbir sınırlama olmadan daha da güçlendireceğiz.” şeklinde konuştu.

Kuzey Kore'den 3. Dünya Savaşı uyarısı: "ABD'li savaş tüccarları durumu tehlikeli hale getiriyor” - 4

ABD VE BATI'YA SAVAŞ ELEŞTİRİSİ

Kuzey Koreli lider ayrıca, ABD ve Batı'nın savaş alanında deneyim kazanmak ve askeri müdahalelerinin kapsamını genişletmek için diğer ülkeleri savaş konusunda kışkırttığını ileri sürdü.

Kim, “Ukrayna ve İsrail'e askeri yardımlarını sürdürerek savaşları körükleyen ABD'li savaş tüccarları, 3. Dünya Savaşı'nın çıkabileceği endişelerine neden oluyor ve durumu daha tehlikeli bir hale getiriyor." diye konuştu.

Kuzey Kore'den 3. Dünya Savaşı uyarısı: "ABD'li savaş tüccarları durumu tehlikeli hale getiriyor” - 5

Kim'in kız kardeşi ve Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yo Jong ise Güney Kore'yi 16 Kasım'da ülkelerine balonlarla propaganda broşürleri ve çöpler göndermekle suçladı.

Kuzey Kore'den 3. Dünya Savaşı uyarısı: "ABD'li savaş tüccarları durumu tehlikeli hale getiriyor” - 6

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) yapılan açıklamada ise, Kuzey Kore'nin bu sabah saatlerinde ülkenin sınır bölgelerine propaganda broşürleri taşıyan yaklaşık 40 balon gönderdiği bildirildi.

Kuzey Kore'den 3. Dünya Savaşı uyarısı: "ABD'li savaş tüccarları durumu tehlikeli hale getiriyor” - 7

Çoğu başkent Seul ve Gyeonggi eyaleti çevresine inen balonların tehlikeli herhangi bir madde barındırmadığı belirtilirken, JCS Sözcü Yardımcısı Albay Nam Gi-su ise "Ordumuzun sabrını daha fazla sınamayın" açıklamasında bulundu.

Kuzey Kore'den 3. Dünya Savaşı uyarısı: "ABD'li savaş tüccarları durumu tehlikeli hale getiriyor” - 8
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