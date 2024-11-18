Kuzey Kore'den 3. Dünya Savaşı uyarısı: "ABD'li savaş tüccarları durumu tehlikeli hale getiriyor”
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, ABD'nin İsrail ve Ukrayna'ya silah desteğinde bulunmasını eleştirdi. Kuzey Koreli lider, "Ukrayna ve İsrail'e askeri yardımlarını sürdürerek savaşları körükleyen ABD'li savaş tüccarları, 3. Dünya Savaşı'nın çıkabileceği endişelerine neden oluyor ve durumu daha tehlikeli bir hale getiriyor." dedi. Kuzey Koreli lider ayrıca, ABD ve Batı'nın savaş alanında deneyim kazanmak ve askeri müdahalelerini genişletmek için diğer ülkeleri savaş konusunda kışkırttığını ileri sürdü.
"TAM BİR NÜKLEER İTTİFAK"
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, üst düzey askeri yetkililere hitap etti.
Ülkeyi çevreleyen zorlu güvenlik ortamına dikkat çeken Kim, “ABD, kukla Güney Kore ve diğer düşman güçlerin çılgınca askeri hamleleri Kore Yarımadası'ndaki gerilimi tarihin en kötü aşamasına getirmiştir.” ifadelerini kullandı.
ABD, Güney Kore ve Japonya arasındaki üçlü askeri iş birliğini “Kore Yarımadası'nda barış ve istikrarı tehdit eden kritik bir faktör” olarak nitelendiren Kim, ABD'yi Güney Kore ile olan iş birliğini "tam bir nükleer ittifaka dönüştürmekle” suçladı.