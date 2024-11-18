Kuzey Kore'den 3. Dünya Savaşı uyarısı: "ABD'li savaş tüccarları durumu tehlikeli hale getiriyor”

"TAM BİR NÜKLEER İTTİFAK"

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, üst düzey askeri yetkililere hitap etti.

Ülkeyi çevreleyen zorlu güvenlik ortamına dikkat çeken Kim, “ABD, kukla Güney Kore ve diğer düşman güçlerin çılgınca askeri hamleleri Kore Yarımadası'ndaki gerilimi tarihin en kötü aşamasına getirmiştir.” ifadelerini kullandı.

ABD, Güney Kore ve Japonya arasındaki üçlü askeri iş birliğini “Kore Yarımadası'nda barış ve istikrarı tehdit eden kritik bir faktör” olarak nitelendiren Kim, ABD'yi Güney Kore ile olan iş birliğini "tam bir nükleer ittifaka dönüştürmekle” suçladı.