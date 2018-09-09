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Kuzey Kore'den 70'inci yıldönümü için dev geçit töreni

ntv.com.tr, Reuters

Kuzey Kore, kuruluşunun 70’inci yılını aylarca hazırlıkları yapılan görkemli askeri geçit töreniyle kutladı.

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    Aylardır bu gün için hazırlanıyorlardı ve o gün geldi. On binlerce Kuzey Koreli ellerinde bayrak, çiçek ve flamalarla Kim İl-Sung Meydanı'nı doldurdu.
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    Uçaklar gökyüzünde 70'nci yıla özel bir gösteri yaptı.
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    Bu yılki tören geçtiğimiz yıllara göre hassas bir döneme denk geldi. Kore yarımadasını nükleerden arındırma ve adada barış görüşmelerinin sürdüğü bu dönemin yansıması tören alanında da hissedildi.
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    Kuzey Kore askeri gücünü yine sergiledi ancak bu kez uzun menzilli balistik füzeler kullanılmadı.
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    Yapılan konuşmalarda da geçtiğimiz yıllarda askeri güce yapılan vurgu yerini ekonomik hedeflere ve gelişmelere bıraktı.
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    Törene Çin yönetiminin 3 numaralı ismi, Çin Halk Meclisi Merkez Komitesi Başkanı Li Canşu da katıldı. Kim törenin sonunda Li ile protokol balkonunda el sıkışarak poz verdi.

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    Tüm bunların Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yeni siyasi stratejisi olduğu belirtiliyor.
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    Analistler Kuzey Kore liderinin bu yeni yaklaşımıyla ABD ile ilişkileri yoluna koymak ve ekonomik atılımlar yaparak, ülkesinin yaşam kalitesini yükseltmek istediğini söylüyor.
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    Geçit törenine katılan öğrenciler, hemşireler, işçiler ve farklı birçok sivil grup giydikleri farklı yöresel kıyafetlerle gösteri düzenledi.
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