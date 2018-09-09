1 Aylardır bu gün için hazırlanıyorlardı ve o gün geldi. On binlerce Kuzey Koreli ellerinde bayrak, çiçek ve flamalarla Kim İl-Sung Meydanı'nı doldurdu.

2 Uçaklar gökyüzünde 70'nci yıla özel bir gösteri yaptı.

3 Bu yılki tören geçtiğimiz yıllara göre hassas bir döneme denk geldi. Kore yarımadasını nükleerden arındırma ve adada barış görüşmelerinin sürdüğü bu dönemin yansıması tören alanında da hissedildi.

4 Kuzey Kore askeri gücünü yine sergiledi ancak bu kez uzun menzilli balistik füzeler kullanılmadı.

5 Yapılan konuşmalarda da geçtiğimiz yıllarda askeri güce yapılan vurgu yerini ekonomik hedeflere ve gelişmelere bıraktı.

6 Törene Çin yönetiminin 3 numaralı ismi, Çin Halk Meclisi Merkez Komitesi Başkanı Li Canşu da katıldı. Kim törenin sonunda Li ile protokol balkonunda el sıkışarak poz verdi.

7 Tüm bunların Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yeni siyasi stratejisi olduğu belirtiliyor.

9 Geçit törenine katılan öğrenciler, hemşireler, işçiler ve farklı birçok sivil grup giydikleri farklı yöresel kıyafetlerle gösteri düzenledi.

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