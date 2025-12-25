Kuzey Kore'den denizlerde nükleer meydan okuma

Putin ayrıca, iki liderin geçen yıl imzaladığı ve karşılıklı savunma maddesi içeren “tarihi anlaşmanın” ortak çabalar sayesinde hayata geçirildiğini kaydetti.

Güney Koreli ve Batılı istihbarat kurumları, Pyongyang’ın Rusya’ya binlerce asker ile top mermileri, füzeler ve uzun menzilli roket sistemleri gönderdiğini tahmin ediyor.

Güney Kore kaynaklarına göre yaklaşık 2 bin Kuzey Kore askeri hayatını kaybetti, binlercesi yaralandı. Pyongyang bu ay, Kursk’ta mayın temizleme görevlerinde bulunan bazı askerlerin öldüğünü kabul etmişti.