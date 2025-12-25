Kuzey Kore'den denizlerde nükleer meydan okuma
25.12.2025 10:41
AFP
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, nükleer denizaltı üretim tesisini ziyaret etti. Aynı gün, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den Pyongyang’a gönderilen mesajda iki ülke arasındaki “yenilmez dostluk” vurgulandı.
PUTİN'DEN YENİ YIL MESAJI
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, nükleer denizaltı üretim tesisini ziyaret etti. Ziyaret sırasında Rus lider Vladimir Putin’den bir mesaj alan Kim, Rusya ile ilişkilerin “yenilmez dostluk” temelinde ilerlediği değerlendirmesiyle karşılandı. Açıklama, Pyongyang’ın resmi haber ajansı KCNA tarafından duyuruldu.
KCNA’ya göre Putin, mesajında Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik geniş çaplı işgalinin ardından Moskova ile Kuzey Kore arasındaki iş birliğinin derinleştiğini vurguladı.
Putin, Rusya’nın Kursk bölgesinde görev yapan Kuzey Koreli askerlerin “kahramanca” çabalarının iki ülke arasındaki “kardeşliği” açık biçimde kanıtladığını ifade etti.
RUSYA VE KUZEY KORE DOSTLUĞU
Putin ayrıca, iki liderin geçen yıl imzaladığı ve karşılıklı savunma maddesi içeren “tarihi anlaşmanın” ortak çabalar sayesinde hayata geçirildiğini kaydetti.
Güney Koreli ve Batılı istihbarat kurumları, Pyongyang’ın Rusya’ya binlerce asker ile top mermileri, füzeler ve uzun menzilli roket sistemleri gönderdiğini tahmin ediyor.
Güney Kore kaynaklarına göre yaklaşık 2 bin Kuzey Kore askeri hayatını kaybetti, binlercesi yaralandı. Pyongyang bu ay, Kursk’ta mayın temizleme görevlerinde bulunan bazı askerlerin öldüğünü kabul etmişti.
KCNA, Putin’in mektubunu, Kim Jong Un’un tarihi açıklanmayan nükleer enerjili denizaltı üretim üssü ziyaretinin ayrıntılarını yayımladığı gün kamuoyuna aktardı.
Kim, ziyaret sırasında Güney Kore’nin nükleer denizaltı geliştirme planlarını “güvenlik ve deniz egemenliğini ağır biçimde ihlal eden saldırgan bir adım” olarak niteledi. Bu nedenle donanmanın modernizasyonu ve “nükleer silahlandırılmasının” hızlandırılmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.
ZİYARETİ KIZI İLE BİRLİKTE GERÇEKLEŞTİRDİ
ABD Başkanı Donald Trump’ın, Güney Kore’nin “nükleer tahrikli saldırı denizaltıları” inşa etmesine yeşil ışık yaktığı belirtilirken, projenin ayrıntılarının henüz netleşmediği kaydedildi.
KCNA’nın yayımladığı fotoğraflarda Kim’in, kapalı montaj alanında olduğu belirtilen yaklaşık 8 bin 700 tonluk bir denizaltının yanında yetkililer ve kızı Kim Ju Ae ile birlikte yürüdüğü görüldü.
YENİ SUALTI GİZLİ SİLAHLARI
KCNA ayrıca Kim’in donanmaya yönelik yeniden yapılanma planını netleştirdiğini ve “yeni sualtı gizli silahları”na ilişkin araştırmalar hakkında bilgi aldığını aktardı.
Öte yandan Pyongyang Savunma Bakanlığı, ABD’nin “nükleer güç gösterilerine” karşı “karşı tedbirlerin” değerlendirileceğini açıkladı.
Analistler, nükleer tahrikli denizaltı teknolojisinin son derece hassas olduğuna dikkat çekiyor. Kore Ulusal Birleşme Enstitüsü’nden Hong Min, yayımlanan fotoğrafların Rusya’nın Kuzey Kore’ye kısa sürede nükleer denizaltı montajında yardımcı olup olmadığına dair “ciddi soru işaretleri” doğurduğunu söyledi.