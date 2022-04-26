Kuzey Kore'den füzelerle gövde gösterisi

Nükleer güçlerinin temel misyonunun savaştan caydırıcılık olduğunu söyleyen Jong-un "Ama istemediğimiz bir durumun oluşturulması halinde bu nükleer silahlar sadece caydırıcı unsur olmayacaktır. Kuzey Kore ile askeri çatışmaya teşebbüs eden tüm güçler yok olacaktır" dedi.