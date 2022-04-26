Kuzey Kore'den füzelerle gövde gösterisi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin nükleer programına hız vereceklerini söyledi. Kuzey Kore Silahlı Kuvvetleri'nin kuruluşunun 90'ıncı yıldönümü için düzenlenen törende konuşan Kim, "Ülkemizin nükleer kapasitesini artırmak için mümkün olan en hızlı şekilde adımlar atmaya devam edeceğiz" dedi. Törende Kuzey Kore'nin yasaklı kıtalararası balistik füzeleri de sergilendi.

Haberler - NTV Haber 26.04.2022 - 21:50

Kuzey Kore'den füzelerle gövde gösterisi - 1

, ordusunun 90'ıncı kuruluş yıldönümünü kutladı. Kıtalararası balistik füzeler alandan geçirildi. Binlerce askerle gövde gösterisi yapıldı

Kuzey Kore'den füzelerle gövde gösterisi - 2

Kutlamalara Kuzey Kore lideri Kim Jong-un önderlik etti.

Kuzey Kore'den füzelerle gövde gösterisi - 3

Kuzey Kore liderinin eşi Ri Sol-ju da katıldığı kutlamalarda tören alanından kıtalararası balistik füzeler de geçirildi.

Kuzey Kore'den füzelerle gövde gösterisi - 4

Kuzey Kore, geçen ay yasaklı olan bu füzelerin 2017'den beri ilk kez denemesini yapmıştı. Bu deneme uluslararası toplumun tepkisini çekmiş, ABD Kuzey Kore'ye bir dizi yeni yaptırım kararı almıştı.

Kuzey Kore'den füzelerle gövde gösterisi - 5

Askeri geçit törenininde kıtalararası balistik füzelerin yanısıra denizaltıdan fırlatılan balistik füzeler ve hipersonik füzeler de tören alanından geçirildi.

Kuzey Kore'den füzelerle gövde gösterisi - 6

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yaptığı konuşmada nükleer silahlarını geliştirecekleri sözünü verdi.

Kuzey Kore'den füzelerle gövde gösterisi - 7

Nükleer güçlerinin temel misyonunun savaştan caydırıcılık olduğunu söyleyen Jong-un "Ama istemediğimiz bir durumun oluşturulması halinde bu nükleer silahlar sadece caydırıcı unsur olmayacaktır. Kuzey Kore ile askeri çatışmaya teşebbüs eden tüm güçler yok olacaktır" dedi.

Kuzey Kore'den füzelerle gövde gösterisi - 8

Törende havai fişek ve drone gösterileri de düzenlendi.

Kuzey Kore'den füzelerle gövde gösterisi - 9
Kuzey Kore'den füzelerle gövde gösterisi - 10
Kuzey Kore'den füzelerle gövde gösterisi - 11
Kuzey Kore'den füzelerle gövde gösterisi - 12
Kuzey Kore'den füzelerle gövde gösterisi - 13
Kuzey Kore'den füzelerle gövde gösterisi - 14
Kuzey Kore'den füzelerle gövde gösterisi - 15
Kuzey Kore'den füzelerle gövde gösterisi - 16
Kuzey Kore'den füzelerle gövde gösterisi - 17
Kuzey Kore'den füzelerle gövde gösterisi - 18

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