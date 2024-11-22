Kuzey Kore'den gövde gösterisi: Son teknoloji silahlar sergilendi!

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin son teknoloji silahlarının sergilendiği bir savunma fuarının açılışında konuşma yaptı. Kuzey Koreli lider, "ABD ile müzakerelerde her yolu denedik, ancak karşılığında gördüğümüz tek şey Kuzey Kore'ye yönelik değişmeyen istilacı ve düşmanca yaklaşım oldu.” dedi. Kim’in açıklamaları, ABD seçimleri hakkında sessizliğini koruyan Kuzey Kore'den Donald Trump yönetimine mesaj olarak yorumlandı. Hükümet tarafından yayınlanan fotoğraflarda kıtalararası balistik ve hipersonik füzelerin yanı sıra dronelar, çoklu roketatarlar ve tankların da yer aldığı görüldü.

Kuzey Kore'den gövde gösterisi: Son teknoloji silahlar sergilendi! - 1

"MİLLİ SAVUNMA SANAYİMİZİ GÜÇLENDİRMELİYİZ"

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, başkent Pyongyang’da dün başlayan "Ulusal Savunma Gelişimi-2024" fuarının açılışında bir konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmasında milli savunma sanayiinin önemine vurgu yapan Kim, “Düşman güçlerin benzeri görülmemiş yaptırım ve ablukaları, milli ve bağımsız savunma sanayimizi güçlendirmenin gerekli olduğunu ortaya koymaktadır.” dedi.

DÜNYA HABERLERİ

Kuzey Kore'den gövde gösterisi: Son teknoloji silahlar sergilendi! - 2

"EN KAOTİK VE ŞİDDET DOLU GÜNLER"

Dünya savaşlarından bu yana en “kaotik” ve “şiddet dolu” dönemden geçildiğini söyleyen Kim, “ABD'nin dünyayı kendi çıkarları doğrultusunda yönetmeye dönük vicdansız taktikleri ve bunun yol açtığı tüm çelişki ve çatışmalar, kritik patlama noktasını aşarak bir felakete dönüşmüştür.” ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore'den gövde gösterisi: Son teknoloji silahlar sergilendi! - 3

ABD VE NÜKLEER İTTİFAKLARI

Kuzey Koreli lider ayrıca, ABD’nin Kuzey Kore’nin gücünü bastırmak ve kendisine bağlı ülkeler üzerindeki kontrolünü sürdürmek için nükleer askeri ittifaklar geliştirdiğini vurguladı.

Kuzey Kore'den gövde gösterisi: Son teknoloji silahlar sergilendi! - 4

ABD'Yİ BASKI VE PROVOKASYONLA SUÇLADI

Kim, “Ülkemizin dört bir yanını saran bu nükleer askeri ittifaklar ile stratejik saldırı araçlarının ve müttefik kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılması, askeri baskı ve provokasyonların düzeyini artırmıştır.” şeklinde konuştu.

Kuzey Kore'den gövde gösterisi: Son teknoloji silahlar sergilendi! - 5

TERMONÜKLEER SAVAŞ RİSKİ

Kim, ABD’nin adımlarının Kore Yarımadası'nı eşi görülmemiş tehlikede bir “termonükleer savaş” riski ile karşı karşıya bıraktığını ifade etti.

Kuzey Kore'den gövde gösterisi: Son teknoloji silahlar sergilendi! - 6

"MÜZAKERELERDE HER YOLU DENEDİK"

Şimdiye kadar ortaya konan diplomatik çözüm çabaları üzerinden ABD’yi eleştiren Kim, "ABD ile müzakerelerde her yolu denedik, ancak karşılığında gördüğümüz tek şey Kuzey Kore'ye yönelik değişmeyen istilacı ve düşmanca yaklaşım oldu.” diye konuştu.

Kuzey Kore'den gövde gösterisi: Son teknoloji silahlar sergilendi! - 7

"KUZEY KORE HALKINI YOK SAYMA HEDEFİ"

ABD’nin Kuzey Kore’yi ve halkını tamamen yok etme hedefinin “pervasız bir hal aldığı” vurgulandı.

Ülkesine ve milletine yönelik her türlü askeri tehdidi ortadan kaldırmak için kararlı adımlar atmayı sürdüreceğini vurgulayan Kuzey Koreli lider, "Milli savunma kabiliyetimizi sürekli geliştirerek ve öz savunma hakkımızı kararlılıkla kullanarak düşmanlarımızın kuvvet kullanma iradesini tamamen kıracağız.” ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore'den gövde gösterisi: Son teknoloji silahlar sergilendi! - 8

DONALD TRUMP YÖNETİMİNE MESAJ

Kim, Kuzey Kore'nin egemenliğinin ihlal edilmesine asla seyirci kalmayacaklarını da sözlerine ekledi.

Kim’in açıklamaları, ABD seçimleri hakkında sessizliğini koruyan Kuzey Kore'den Donald Trump yönetimine mesaj olarak yorumlandı.

Kuzey Kore'den gövde gösterisi: Son teknoloji silahlar sergilendi! - 9

"Ulusal Savunma Gelişimi-2024" fuarında stratejik ve taktik silahlar da dahil olmak üzere ülkenin en son teknoloji savunma ürünlerinin sergilendiği açıklandı.

Kuzey Kore'den gövde gösterisi: Son teknoloji silahlar sergilendi! - 10

DEVASA FÜZELER GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Kuzey Kore hükümeti tarafından yayınlanan fotoğraflarda kıtalararası balistik ve hipersonik füzelerin yanı sıra dronelar, çoklu roketatarlar ve tankların da yer aldığı görüldü.

Kuzey Kore'den gövde gösterisi: Son teknoloji silahlar sergilendi! - 11

Ayrıca Kuzey Kore ordusuna ait savaş uçaklarının fuar alanı semalarında gösteri uçuşu yaptığı bildirildi.

Kuzey Kore'den gövde gösterisi: Son teknoloji silahlar sergilendi! - 12
Kuzey Kore'den gövde gösterisi: Son teknoloji silahlar sergilendi! - 13
Kuzey Kore'den gövde gösterisi: Son teknoloji silahlar sergilendi! - 14
Kuzey Kore'den gövde gösterisi: Son teknoloji silahlar sergilendi! - 15
Kuzey Kore'den gövde gösterisi: Son teknoloji silahlar sergilendi! - 16
Kuzey Kore'den gövde gösterisi: Son teknoloji silahlar sergilendi! - 17
Kuzey Kore'den gövde gösterisi: Son teknoloji silahlar sergilendi! - 18
Kuzey Kore'den gövde gösterisi: Son teknoloji silahlar sergilendi! - 19
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