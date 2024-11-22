Kuzey Kore'den gövde gösterisi: Son teknoloji silahlar sergilendi!
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin son teknoloji silahlarının sergilendiği bir savunma fuarının açılışında konuşma yaptı. Kuzey Koreli lider, "ABD ile müzakerelerde her yolu denedik, ancak karşılığında gördüğümüz tek şey Kuzey Kore'ye yönelik değişmeyen istilacı ve düşmanca yaklaşım oldu.” dedi. Kim’in açıklamaları, ABD seçimleri hakkında sessizliğini koruyan Kuzey Kore'den Donald Trump yönetimine mesaj olarak yorumlandı. Hükümet tarafından yayınlanan fotoğraflarda kıtalararası balistik ve hipersonik füzelerin yanı sıra dronelar, çoklu roketatarlar ve tankların da yer aldığı görüldü.
"MİLLİ SAVUNMA SANAYİMİZİ GÜÇLENDİRMELİYİZ"
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, başkent Pyongyang’da dün başlayan "Ulusal Savunma Gelişimi-2024" fuarının açılışında bir konuşma gerçekleştirdi.
Konuşmasında milli savunma sanayiinin önemine vurgu yapan Kim, “Düşman güçlerin benzeri görülmemiş yaptırım ve ablukaları, milli ve bağımsız savunma sanayimizi güçlendirmenin gerekli olduğunu ortaya koymaktadır.” dedi.