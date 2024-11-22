Kuzey Kore'den gövde gösterisi: Son teknoloji silahlar sergilendi!

"EN KAOTİK VE ŞİDDET DOLU GÜNLER"

Dünya savaşlarından bu yana en “kaotik” ve “şiddet dolu” dönemden geçildiğini söyleyen Kim, “ABD'nin dünyayı kendi çıkarları doğrultusunda yönetmeye dönük vicdansız taktikleri ve bunun yol açtığı tüm çelişki ve çatışmalar, kritik patlama noktasını aşarak bir felakete dönüşmüştür.” ifadelerini kullandı.