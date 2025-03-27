Kuzey Kore'den gövde gösterisi: Yeni uçağını ilk defa görücüye çıkardı
Kuzey Kore, erken ihbar ve kontrol uçağı olduğu düşünülen hava aracını ilk kez görücüye çıkardı. Yapay zekalı intihar dronları dahil son teknoloji silahların performansını denetleyen ülke lideri Kim Jong-Un, ordunun insansız hava araçları (İHA) ve yapay zeka teknolojileri ile modernize edilmesi talimatını verdi.
Balistik füze ve nükleer silah programı ile gündemden düşmeyen Kuzey Kore'den, dikkat çeken bir hamle geldi.
Resmi Kuzey Kore basınında yer alan açıklamaya göre, ülke lideri Kim Jong-Un, savunma sanayii kuruluşlarını denetleyerek geliştirilen son silah sistemleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.