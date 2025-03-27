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Kuzey Kore'den gövde gösterisi: Yeni uçağını ilk defa görücüye çıkardı

Kuzey Kore, erken ihbar ve kontrol uçağı olduğu düşünülen hava aracını ilk kez görücüye çıkardı. Yapay zekalı intihar dronları dahil son teknoloji silahların performansını denetleyen ülke lideri Kim Jong-Un, ordunun insansız hava araçları (İHA) ve yapay zeka teknolojileri ile modernize edilmesi talimatını verdi.

Kuzey Kore'den gövde gösterisi: Yeni uçağını ilk defa görücüye çıkardı - 1

Balistik füze ve nükleer silah programı ile gündemden düşmeyen Kuzey Kore'den, dikkat çeken bir hamle geldi.

Resmi Kuzey Kore basınında yer alan açıklamaya göre, ülke lideri Kim Jong-Un, savunma sanayii kuruluşlarını denetleyerek geliştirilen son silah sistemleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. 

DÜNYA HABERLERİ

Kuzey Kore'den gövde gösterisi: Yeni uçağını ilk defa görücüye çıkardı - 2

İhbar ve kontrol uçağı olduğu düşünülen ve ilk kez fotoğrafları yayınlanan bir hava aracına binen Kim, ayrıca yapay zeka tarafından desteklenen intihar donlarının testine katıldı. Kim, yeni tip stratejik keşif İHA'sını da inceledi.

Kuzey Kore'den gövde gösterisi: Yeni uçağını ilk defa görücüye çıkardı - 3

ORDUNUN MODERNİZE EDİLMESİ TALİMATINI VERDİ

Burada yaptığı konuşmada ordunun insansız hava araçları ve yapay zeka teknolojileri ile modernize edilmesi talimatını veren Kim, "Modern savaşın gerekliliklerine uygun olarak bu bu teknolojilerin hızlı ve uzun vadeli gelişimini teşvik etmek önemlidir" ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore'den gövde gösterisi: Yeni uçağını ilk defa görücüye çıkardı - 4

Yeni sinyal karıştırma ve saldırı sistemlerinin üretimine başlanmasından da memnuniyet duyduğunu vurgulayan Kim, "Güncel teknoloji ile geliştirilen özel araçlarımız, olası tehditlerin izlenmesinde ve hayati öneme sahip istihbarat bilgilerinin toplanmasında büyük rol oynayacak. Bu araçlar, düşman hedeflerini etkisiz hale getirme kabiliyetinin artırılmasına da katkı sağlayacak" şeklinde konuştu.

Kuzey Kore'den gövde gösterisi: Yeni uçağını ilk defa görücüye çıkardı - 5

ABD VE GÜNEY KORE'YE GÖZDAĞI

Kuzey Kore'nin son adımının ABD ve Güney Kore'nin bölgede gerçekleştirdiği 11 günlük ortak Özgürlük Kalkanı Tatbikatı'nın hemen sonrasında gelmesi Washington - Seul ittifakına gözdağı olarak yorumlandı.

Kuzey Kore'den gövde gösterisi: Yeni uçağını ilk defa görücüye çıkardı - 6
Kuzey Kore'den gövde gösterisi: Yeni uçağını ilk defa görücüye çıkardı - 7
Kuzey Kore'den gövde gösterisi: Yeni uçağını ilk defa görücüye çıkardı - 8
Kuzey Kore'den gövde gösterisi: Yeni uçağını ilk defa görücüye çıkardı - 9
Kuzey Kore'den gövde gösterisi: Yeni uçağını ilk defa görücüye çıkardı - 10
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