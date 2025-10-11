Kuzey Kore'den gözdağı: İktidar partisinin 80. yaşında füzeler sergilendi
Kuzey Kore, iktidardaki Kore İşçi Partisi’nin kuruluşunun 80’inci yılını görkemli bir askeri geçit töreni ile kutladı. Son teknoloji silah sistemlerinin sergilendiği törende, yeni geliştirilen "Hwasong-20" kıtalararası balistik füzesi de ilk kez görücüye çıktı.
