Kuzey Kore'den gözdağı: İktidar partisinin 80. yaşında füzeler sergilendi

Kim yaptığı konuşmada, düzenlenen törenin ülkenin askeri gücünü ortaya koyduğunu belirterek, "Yalnızca güçle ve zaferle güvence altına alınabilecek olan egemenliğimizin ve davamızın ebediliğini bugün bir kez daha teyit ediyoruz" dedi.

Kore İşçi Partisi’nin elde ettiği her başarının Kuzey Kore ordusunun gücü sayesinde mümkün hale geldiğine dikkat çeken Kim, "Bugün, partimizin davasını destekleyen ordumuzun kararlılığının her geçen gün daha yüksek bir düzeye ulaştığından emin olabiliriz" ifadelerini kullandı.