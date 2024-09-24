Kuzey Kore'den gözdağı! Nükleer kapasite "sınırsız ve sürekli" güçlendirilecek
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kız kardeşi Kim Yo Jong, ABD denizaltısının bölgeye demirlemesi sonrası, ülkesinin nükleer savaş caydırıcılığını "sınırsız ve sürekli şekilde" güçlendireceğini bildirdi.
KUZEY KORE'DEN SERT TEPKİ
Seul merkezli Yonhap ajansının, Kuzey Kore devlet medyası kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kız kardeşi Kim Yo Jong, ABD denizaltısının Güney Kore limanına demirlemesine sert tepki gösterdi.