Kuzey Kore'den gözdağı! Nükleer kapasite "sınırsız ve sürekli" güçlendirilecek

"SÜREKLİ VE SINIRSIZ GÜÇLENDİRME"

Denizaltının bölgeye ziyaretinin "ABD'nin çılgın askeri ve stratejik girişimini açıkça ortaya koyduğunu" ileri süren Kim Yo Jong, şunları kaydetti:

"Kuzey Kore'nin dışarıdan gelen çeşitli tehditlerle başa çıkmak ve bunları kontrol altına almak için sahip olduğu nükleer savaş caydırıcılığı, devletin güvenliği sürekli olarak ABD'nin nükleer tehdidi ve şantajına maruz kaldığı için hem nitelik hem de nicelik olarak sürekli ve sınırsız bir şekilde güçlendirilecektir."