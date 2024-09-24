Kuzey Kore'den gözdağı! Nükleer kapasite "sınırsız ve sürekli" güçlendirilecek

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kız kardeşi Kim Yo Jong, ABD denizaltısının bölgeye demirlemesi sonrası, ülkesinin nükleer savaş caydırıcılığını "sınırsız ve sürekli şekilde" güçlendireceğini bildirdi.

Kuzey Kore'den gözdağı! Nükleer kapasite "sınırsız ve sürekli" güçlendirilecek - 1

KUZEY KORE'DEN SERT TEPKİ

Seul merkezli Yonhap ajansının, Kuzey Kore devlet medyası kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kız kardeşi Kim Yo Jong, ABD denizaltısının Güney Kore limanına demirlemesine sert tepki gösterdi.

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Kuzey Kore'den gözdağı! Nükleer kapasite "sınırsız ve sürekli" güçlendirilecek - 2

"ABD'NİN NÜKLEER HIRSI"

ABD denizaltısının bölgeyi ziyaretini kınadıklarını vurgulayan Kim Yo Jong, bu ziyaretin, "ABD'nin nükleer stratejik varlıkları sık sık ele geçirme, gücüyle övünme, rakibine yönelik tehdidini artırma ve kötü niyetli gücü sayesinde her ne pahasına olursa olsun hegemonik ayrıcalığının tadını çıkarma hırsının giderek daha da aşırı hale geldiğinin kanıtı" olduğunu iddia etti.

Kuzey Kore'den gözdağı! Nükleer kapasite "sınırsız ve sürekli" güçlendirilecek - 3

"SÜREKLİ VE SINIRSIZ GÜÇLENDİRME"

Denizaltının bölgeye ziyaretinin "ABD'nin çılgın askeri ve stratejik girişimini açıkça ortaya koyduğunu" ileri süren Kim Yo Jong, şunları kaydetti:

"Kuzey Kore'nin dışarıdan gelen çeşitli tehditlerle başa çıkmak ve bunları kontrol altına almak için sahip olduğu nükleer savaş caydırıcılığı, devletin güvenliği sürekli olarak ABD'nin nükleer tehdidi ve şantajına maruz kaldığı için hem nitelik hem de nicelik olarak sürekli ve sınırsız bir şekilde güçlendirilecektir."

Kuzey Kore'den gözdağı! Nükleer kapasite "sınırsız ve sürekli" güçlendirilecek - 4

"ASLA KORKU NESNESİ OLAMAZ"

Benzer nükleer güçle çalışan denizaltıların "asla korku nesnesi olamayacağını" savunan Kim Yo Jong, "ABD'nin stratejik varlıkları asla Kore Yarımadası bölgesinde dinlenme yerlerini bulamayacaklar. Güney Kore'nin tüm limanlarının ve askeri üslerinin güvenli yerler olmadığını bildirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kuzey Kore'den gözdağı! Nükleer kapasite "sınırsız ve sürekli" güçlendirilecek - 5

ABD DENİZALTISI BÖLGEDE

Güney Kore Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, ABD'nin Virginia sınıfı nükleer denizaltısı "USS Vermont"un (SSN-792), malzeme ikmali ve mürettebatın dinlenmesi için başkent Seul'un 320 kilometre güneydoğusundaki Busan'da donanma üssüne dün ulaştığı bildirilmişti.

Kuzey Kore'den gözdağı! Nükleer kapasite "sınırsız ve sürekli" güçlendirilecek - 6

Açıklamada, Güney Kore'deki ilk liman ziyaretini gerçekleştiren 7 bin 800 tonluk SSN-792'nin, Busan'a varmadan önce bölgede operasyonlar yürüttüğü belirtilmişti.

Kuzey Kore'den gözdağı! Nükleer kapasite "sınırsız ve sürekli" güçlendirilecek - 7

KZEU KORE'DEN KORKUTAN TATBİKATLAR

Kuzey Kore, 19 Eylül'de "4,5 ton sınıfı süper büyük harp başlığı taşıma kapasitesine sahip" taktik balistik füze ve geliştirilmiş stratejik seyir füzesinin test atışlarının başarıyla yapıldığını açıklamıştı.

Kuzey Kore'den gözdağı! Nükleer kapasite "sınırsız ve sürekli" güçlendirilecek - 8
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